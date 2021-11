Metroid Dread réalise le meilleur démarrage de la série aux États-Unis

US NPD SW - Metroid: Dread debuted as October's #3 best-selling game, while also ranking 1st on Switch. Metroid: Dread achieved the highest launch month sales of any Metroid franchise release in tracked history. — Mat Piscatella (@MatPiscatella) November 12, 2021

Metroid Dread a été le 3ème jeu le plus vendu aux États-Unis pendant le mois d'octobre, derrière Far Cry 6 et Back 4 Blood.Dans le même temps, le président de Nintendo of America a affirmé à The Verge que Metroid Dread s'est vendu autour des 854 000 unités au pays de l'Oncle Sam, versions physiques et dématérialisées compris, soit plus du double de Metroid Prime.S'il est encore tôt pour dire qu'il dépassera Metroid Prime en termes de ventes totales, Metroid Dread semble bien parti pour surpasser Metroid premier du nom au titre de Metroid 2D le plus vendu.Sources : The Verge