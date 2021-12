Paper Mario sera le prochain jeu disponible sur l'extension Nintendo Switch Online

Unfold a hilarious role-playing quest when Paper Mario joins the growing library of #Nintendo64 games available to #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members on 10/12. pic.twitter.com/EY2XiR7n6Y — Nintendo of Europe (@NintendoEurope) December 3, 2021

Paper Mario Trailer - Nintendo 64 - Nintendo Switch Online 12/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu avec lequel la série des Paper Mario a commencé est sorti sur Nintendo 64 avec Paper Mario, et c'est presque naturellement que le titre sera donc le prochain jeu ajouté au catalogue de la console virtuelle Nintendo 64 réservé aux abonnés du pack d'extension au Nintendo Switch Online , disponible depuis le 25 octobre dernier.Le jeu ne figurait pas dans la liste des jeux Nintendo 64 pressentis par les dataminers , mais Nintendo avait déjà annoncé que Paper Mario serait proposé un jour sur le nouveau service qui ne compte encore que 9 jeux et va donc passer à 10 le 10 décembre prochain.Le jour est donc arrivé pour ce titre sorti sur N64 en l'an 2000 et que les fans de la franchise pourront désormais redécouvrir dans le confort de leur canapé, Switch en main.La date de sortie de Paper Mario 64 sur Nintendo Switch Online est prévue pour le 10 décembre 2021. D'ici là, pourquoi ne pas se plonger dans le test du jeu proposé en 2015 par Thibault, à l'occasion de sa sortie sur console virtuelle Wii U, où nous saluions déjà sa grande qualité et son rôle de référent parmi les RPG Mario.Source : Eurogamer