Square Enix en attendait il trop de la part de son poulain ? Malgré des critiques globalement favorables ( à l'instar de notre propre test ) et des retours positifs de la part des joueurs, le dernier jeu The World Ends With You n'a, semble-t-il, pas eu le succès commercial qu'espérait Square Enix.

C'est via les résultats financiers de la première moitié de l'année fiscale en cours publiés par l'entreprise que l'on découvre une baisse des revenus.

Ces chiffres surviennent malgré la sortie de jeux attendus tel que Outriders, NieR Replicant ver. 1.22474487130, Life is Strange : True Colors ou encore NEO : The World Ends With You.

Square Enix a en partie expliqué ces résultats décevant par la comparaison avec les résultats des années précédentes soutenues par un certain Final Fantasy VII Remake.

"Alors que NEO : The World Ends With You a été bien reçu par les joueurs, il a offert une performance en deçà de nos attentes initiales. Nous prévoyons de sortir Life is Strange : True Colors sur Nintendo Switch, ainsi que Life Is Strange Remastered Collection dans un futur proche. Nous espérons que ces deux titres se vendront bien sur le long terme."





Si on regarde un peu les résultats, nous constatons par exemple une baisse de chiffre d'affaire net sur les ventes de 3,8 milliards de Yen par rapport à l'année dernière (soit prêt de 30 millions d'euros de différence)

Il ne reste plus qu'à espérer que ces résultats ne démotivent pas Square Enix à offrir un suivi sur ces licences, moins plébiscités que les Dragon Quest et autres Final Fantasy, mais qui offrent une diversité bienvenue dans le paysage vidéoludique.