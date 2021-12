Interview d'un développeur de Retro Studio pour Kiwi Talkz

Une grande partie de la façon dont les accords sont structurés est que [les éditeurs occidentaux] veulent – ​​quand vous allez faire un prototype – faire un accord complet et détaillé de l'ensemble du jeu avant de commencer le prototype. Cela finit par annuler une grande partie de ce que vous faites dans le prototype de toute façon, car vous devez toujours déterminer combien tout cela va coûter pour cette chose dont vous ne savez vraiment pas grand-chose.

Nintendo sait que c'est la bonne voie à suivre. Tout est question de risque/récompense, où vous placez votre risque et où vous voyez votre récompense.

Quand nous avons fait nos premiers prototypes, nous les avons fait à la troisième personne, mais je veux dire, c'était le genre initial, faire fonctionner le streaming et tout. Je crois que Nintendo a peut-être vu ça, nous avions comme un Samus à la troisième personne qui courait entre les portes, puis ils ont immédiatement mis le véto dessus et ont dit « Non non non, nous avons dit à la première personne, nous voulions dire à la première personne. »

#116 - Jack Mathews Interview (Metroid Prime Trilogy, Prototypes, Business, Armature Studios etc.) 12/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour le podcast Kiwi Talkz, Jack Mathews, un des développeurs de Retro Studio, est revenu sur la collaboration avec Nintendo concernant Metroid Prime Trilogy ainsi que sur son travail sur le jeu.Au cours de la conversation, Mathews a évoqué les principales différences entre le développement pour un éditeur occidental et le développement au Japon, notant que les entreprises japonaises sont plus susceptibles de prendre des risques avec des prototypes avant d'entrer en production complète, ce qui est une façon de travailler beaucoup plus avantageuse :Nintendo aime prendre des risques avec les prototypes ; Mathews note que, comme de nombreux jeux de l'entreprise sont créés par des équipes internes, les prototypes sont souvent considérés comme des « coûts irrécupérables » jusqu'à ce qu'un produit rapporte de l'argent. Il ajoute:Cette approche, selon l'ancien membre du personnel de Retro Studios, est très courante au Japon, où les accords commerciaux sont plus informels et « handshake » ; en revanche, les éditeurs occidentaux n'ont pas tendance à faire autant confiance aux développeurs, dit-il, et craignent souvent qu'un développeur puisse repartir avec un prototype et faire équipe avec un autre éditeur.Jack Mathews est alors revenu sur le prototype de Metroid Prime Trilogy :Il semble donc que Metroid Prime n'ait pas toujours été la charmante franchise à la première personne que Retro Studios a si bien construite. Un Metroid Prime à la troisième personne fonctionnerait bien sûr très différemment de ce que nous connaissons aujourd'hui.Pour le plus curieux, l'interview est disponible ci-dessous, dure 1h11 et en anglais. Bon visionnage