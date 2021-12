Cérébrale Académie : bataille de méninges fait sa promotion

Big Brain Academy: Brain vs. Brain - Overview Trailer - Nintendo Switch 12/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cérébrale Académie : bataille de méninges - Défiez-vous en famille ! (Nintendo Switch) 12/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Annoncé il y a quelques mois, le prochain jeu de Nintendo : Cérébrale Académie : bataille de méninges se dévoile un peu plus avec ce trailer (en anglais)Dans ce jeu digne d'un Dr Kawashima avec la vitesse d'un WarioWare, vous pourrez découvrir 5 catégories comprenant chacune 4 activités, avec 6 niveaux de difficulté. Chaque activité vous permet d'obtenir des pièces débloquant des costumes pour votre avatar.A chaque session, vous découvrirez votre score ainsi que les activités les plus (et les moins) réussies pour contrebalancer votre prochaine partie.Conçu pour permettre jusqu'à 4 joueurs de s'affronter (avec chacun son propre niveau de difficulté), vous pourrez enchainer les activités pour savoir qui à le meilleur cerveau.Au rayon des nouveautés, 2 joueurs peuvent s'affronter sur le tactile de la switch et vous pourrez affronter les fantômes des joueurs de monde entier ainsi que ceux de vos amis et de votre famille.Noël approche et il est temps pour Nintendo de dévoiler la dernière publicité concernant le titreA vos cerveaux avec Cérébrale Académie : bataille de méninges, disponible le 3 décembre 2021. 682 Mo seront nécessaires pour le téléchargement du titre. Une version démo est d'ores-et-déjà disponible sur le Nintendo eShop.