Nos premières impressions sur Paper Mario : La Porte Millénaire

Bienvenue à Port-Lacanaïe

Petite refonte graphique

Mario vient de recevoir une lettre de la Princesse Peach. Celle-ci contient une étrange carte au trésor. Ni une, ni deux, notre Mario préféré se rend à Port-Lacanaïe pour y retrouver la Princesse. Mais cette dernière a disparu. A-t-elle été au devant de l’aventure ? Comment ouvrir la Porte Millénaire ? Où se trouvent les Gemmes Etoiles nécessaires à son ouverture ? Autant de questions qui trouveront des réponses au fur et à mesure de votre aventure…Si vous n’avez pas eu l’occasion d’y jouer en 2004, il est donc temps de se plonger dans cet univers en 2D pliée particulièrement adorable. Si vous faites partie des personnes ayant testé le jeu dès la première heure, alors vous serez probablement ravis de retrouver Goomélie et les autres dans l’aventure. Et surtout de découvrir la version remake de ce titre.Paper Mario: La porte millénaire est une grande scène de théâtre. Que ce soit dans les choix graphiques et de décors, fait d’éléments de papiers pliés et de cartons, donnant un aspect 2D particulièrement adorable à l’ensemble. Mais aussi dans les choix de design des batailles. Les affrontements se font ici au tour par tour, sur une scène de théâtre, avec tout ce que cela peut impliquer : des éléments du décors qui vont tomber, du public qui va vous lancer tantôt des champi, tantôt des cailloux si votre prestation ne leur convient pas…L’univers du théâtre a toujours été un élément essentiel de Paper Mario: La porte millénaire. Dans la version de 2024, on ne peut que remarquer le soin particulier accordé aux détails, à l’interface graphique, aux chaises vides ou pleines au premier plan, là où s’installe le public et à sa diversité. Les couleurs sont plus éclatantes, les détails foisonnent, les reflets dans les flaques d’eau de Port-Lacanaïe sont magnifiques…En dehors d’une refonte graphique, le jeu propose de se replonger dans l’aventure, d’explorer, ajoutant quelques petites différences avec la version originelle que les plus fans d’entre vous pourront s’amuser à traquer. Dans les faits, la progression est fluide, l’intrigue pleine de rebondissements et cela fait particulièrement plaisir de retrouver cet opus, 20 ans après, sur la Switch. Les premières heures nous montrent une fluidité des animations accrue, une exploration plaisante et quelques secrets à découvrir…