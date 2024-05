Preview de Monster Hunter Stories, la renaissance en approche!

Un lifting de pro !

Galerie images















Un début très similaire

Galerie images



















Lors de sa première édition, on était en droit de se demander si Capcom croyait ou non à ce projet. Pourtant l’éditeur japonais lance régulièrement des nouvelles licences tout en entretenant celles qu’il détient déjà. Le but avec Stories était sans aucun doute de concurrencer Pokémon. Chose qu’il a très bien faite à l’époque sur l’aspect du renouveau du genre RPG de collection de monstres. Mais comme on le disait, il n’a pas bénéficié d’assez de communication et de marketing. Capcom entend donc réparer cette injustice.Pour l’occasion, l’éditeur a demandé un lifting graphique complet du titre à ses développeurs. C’est la première chose qui frappe. Nous avons rallumé notre fidèle 3DS et l’avons posée à côté de la version Switch. Les modèles 3D ont complètement été refaits. Les personnages abandonnent le style légèrement SD. Les textures sont plus détaillées et lisses. On perd totalement l’aspect granuleux de la version 3DS. Il faut dire qu’il n’y a pas besoin d’être expert pour voir à quel point le rendu graphique a été amélioré. On croirait presque jouer à Wings of Ruins, le deuxième volet. La différence visuelle est très légère et seuls les fans hardcore de la première heure verront les subtilités.Mis à part les graphismes du titre, ce qui est déjà un gros travail quand on sait comment le jeu est agencé, nous n’avons pas noté d’autres changements majeurs pour cette première prise en main. Alors certes les doublages anglais et japonais ont été ajoutés. Ce qui est une très bonne chose. Si vous êtes fan, les doublages en langue Monster Hunter sont toujours disponibles. Aussi, pour des raisons évidentes, les développeurs ont retravaillé l’interface et les menus. Il était logique de procéder ainsi, étant donné que le titre a été développé à la base pour une console avec deux écrans.Au niveau de l’histoire et du système de jeu, tout semble assez similaire à sa première version. Pour le moment, nous n’avons pas assez avancé pour constater le moindre changement. Lors du test complet, on s’étalera plus si nous constatons une évolution. Cependant on peut déjà vous dire que l’éditeur de personnage a été garni. Il y a beaucoup plus d’options pour créer votre avatar. On nous propose aussi quelques petites armures bonus qui n’étaient pas présentes dans la version précédente, cependant rien de bien indispensable. C’est surtout du fan service mais cela a le mérite d’être là.