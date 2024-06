Test de Monster Hunter Stories, un joli remastered

Le souffle de la nostalgie

Une nostalgie qui vieillit bien

Un vrai copier/coller qui manque de finalité

Comme on le disait dans la preview, Capcom a fait un énorme travail visuel pour adapter un jeu de 3DS en résolution HD et sur tous les supports. Également, ils ont doublé l’intégralité des dialogues en anglais et japonais. Le jeu d’origine ne proposait que la langue Monster Hunter, un dialecte aux sonorités très rigolotes mais incompréhensible sans les sous-titres. Ces derniers sont toujours disponibles pour les nostalgiques.Capcom mise beaucoup sur le fan service puisque cette version remasterisée propose du contenu artistique en pagaille avec de nombreuses galeries d’images. Cela comprend des artworks inédits sur la conception des monstres et des personnages. Ce contenu bonus est très généreux cependant, il est destiné vraiment à un public ultra fan.Pour les autres, en quête d’un potentiel renouveau de la jouabilité, il faudra se contenter d’une copie conforme de la première version. Il faut dire que le jeu d’origine était déjà très abouti pour un essai. Capcom confirme et améliore d’ailleurs le concept avec Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin. Mais pour ce remaster, l’éditeur a décidé de laisser les mécaniques identiques à notre souvenir.Sept années déjà et il faut bien le dire, la jouabilité n’a quasiment pas pris une ride. Pour un essai à l’époque c’était déjà très concluant. Aujourd’hui, les mécaniques de ce RPG sont toujours aussi équilibrées et fortes de leur identité. Il faut reconnaître que la franchise n’a absolument rien à envier à son principal concurrent, Pokémon.Pour les personnes qui n’auraient jamais eu la chance de toucher un Stories, les affrontements s’effectuent au tour par tour. On incarne un Rider (chevaucheur de monstres) et son compagnon à crocs, un monstie. Là où il se démarque, c’est par son système triangulaire similaire au pierre, feuille, ciseau. Ici on parle plutôt de force, technique et vitesse. Les attaques de force gagnent les attaques techniques. Celles-ci l’emportent sur les attaques de vitesse et ces dernières ont l’avantage sur les attaques de force.C'est là toute la base du système de combat. Cela donne une dimension très stratégique. Il ne suffit pas de juste taper fort, mais il faut taper juste. C’est-à-dire opposer le bon type d'attaque à son adversaire pour prendre l’avantage afin de charger sa jauge d’amitié et déclencher une super attaque. La mise en scène est spectaculaire et donne envie de collectionner tous les monsties. Si d’aventure vous souhaitez en lire plus, on vous invite à lire notre test de la version 3DS ici. Avec ce remastered, l’ambiance reste toujours aussi bonne même si la jouabilité n’a pas été ajustée.Après quelques dizaines d’heures de jeu, on constate que la trame scénaristique n’a pas évolué non plus. Le remastered n’a bénéficié que d’un lifting graphique et de l’ajout d’une galerie destinée aux fans. Pour le reste on pourrait lui reprocher d’être en tout point similaire à sa première version. Il y a exactement le même nombre de monstres à collectionner. Ce qui est dommage car vu les prouesses et le succès du second volet : Wings of Ruin, on espérait avoir un peu plus de contenu.Même si les mécaniques de jeu sont toujours excellentes, on regrette l’absence des ajustements qui ont été portés au deuxième épisode. On peut citer par exemple, la possibilité de cibler les parties corporelles des monstres, le changement d’armes en plein combat ou encore la fusion des monstres. Si dans Wings of Ruin, le système est ultra flexible, dans celui-ci on remarque une rigidité qui ne nous avait pas interpellé à l’époque. Pour créer un bingo ou renforcer une compétence, il faut avoir énormément de chance pour trouver plusieurs créatures disposant de la même compétence exactement au même endroit. On invite à regarder les images en question pour illustrer le propos. Cependant seuls les collectionneurs complétistes et perfectionnistes se lanceront dans ce type de défi. Il est parfaitement possible de terminer l’histoire sans trop faire de farming. La progression est très équilibrée.On pourrait se dire que cela n’est pas si grave mais l’objectif de la franchise étant de concurrencer Pokémon, nous avons tenu compte du fait que les remakes de Nintendo ont toujours bénéficié des améliorations de mécanique apportées par les nouveaux opus de la génération suivante. Ce qui est regrettable pour Capcom de ne pas y avoir pensé. Également, les options de jeu en mode multijoueur laissent à désirer. Comme nous l’avons reproché il y a sept ans, il est juste possible de s’affronter entre joueurs à un contre un. C’est surtout là que vous risquez de tomber sur des hardcore gamers qui auront optimisé les bingos de leurs monstie à fond. Cela dit, la finalité du multi est relativement limitée surtout pour une ressortie sur tous les supports à un âge où le jeu en ligne est omniprésent. La déception est encore plus grande quand on connaît les joies des missions coopératives du second volet.