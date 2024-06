Test de Paper Trail : une aventure à portée de pli

Plier et avancer

Origami ?

Il suffira d’un pli

Paige, étudiante, quitte son cocon familial pour découvrir le monde. Un monde qu’elle peut plier à sa guise pour avancer et tracer sa route. Le principe de Paper Trail est simple : un grand puzzle game dans lequel chaque écran est une sorte de papier recto/verso que vous allez pouvoir plier comme vous le souhaitez afin d’avancer.Les environnements sont magnifiques, avec pleins d’atmosphères colorées différentes. Vous allez explorer les écrans et découvrir les multiples mécaniques de jeu associées à chaque biome. Et chacun d’eux vous propose un nouveau type de mécanique, une nouvelle façon de plier votre esprit. Avec ses neuf lieux à visiter, ses collectibles à récupérer, Paper Trail offre une très grande variété de mécaniques et de possibilités. Mais attention, il y a quelques règles à respecter !Paper Trail pose les bases dès sa cinématique de début. C’est en pliant et dépliant une image que vous allez voir l’histoire de Paige se dévoiler. Un terrible orage éclate, votre village et les alentours sont touchés, les premiers obstacles pour débuter votre voyage sont posés.Vous apprenez alors que pour plier le monde à vos désirs, il y a des règles. Vous pouvez plier une feuille (et donc une zone de jeu) une seule fois, impossible de replier par-dessus et de faire des origamis. Mais tant que les plis ne se chevauchent pas, vous pouvez en faire plusieurs. Par exemple, vous ne pouvez pas plier la feuille en deux, puis encore en deux. Mais vous pouvez plier chaque coin vers le centre sans qu’ils ne se chevauchent. Autre chose : vous ne pouvez plier sur vous. Paige est la limite, alors il faut bien veiller à la placer à des endroits qui n’entravent pas la construction de votre chemin.Ce n’est pas tout : un objet placé sur un pli qui vient d’être fait le bloque. Il faut donc y réfléchir lorsque vous êtes amené à déplacer des blocs de pierre pour actionner des mécanismes. D’une pression sur Y, vous avez accès à l’autre facette du papier, essentiel pour savoir ce que vous allez découvrir à chaque pli. Ensuite, c’est à vous, votre logique et votre esprit de projection de faire le reste.Bien sûr, il existe un chemin. Mais aussi des routes annexes, cachées, qui vous emmènent à des petits bâteaux en papier. Ces collectibles, il y en a un certain nombre dans le jeu et même s’ils sont facultatifs, ils apportent une autre réflexion, vous demandent de vous creuser la tête encore plus pour parvenir à les récupérer.Le gameplay de Paper Trail est d’autant plus fluide que le jeu intègre le tactile. Une façon plus douce et intuitive de plier les environnements, d’explorer les lieux. Cependant, si vous préférez y jouer sur un téléviseur, le joystick, le pointeur et sa sensibilité sont très satisfaisants aussi, faisant de Paper Trail un jeu parfaitement accessible quelle que soit votre façon de jouer.L’histoire de Paige se dévoile et les mécaniques aussi. Parfois il faut pousser des pierres sur des boutons, parfois ouvrir un chemin pour faire passer des blocs qui ne peuvent bouger que dans une direction, parfois encore libérer de l’espace pour faire basculer des plateformes… On vous laisse la surprise des mécaniques proposées, mais chacune d’elle vous permet d’envisager autrement l’espace qui vous entoure.