Test de Cat Pipes : Petits chats et longs tuyaux

Des puzzles relaxants ?

Une ligne pour les relier

Ensuite, à vous de tracer votre chemin, de relier tous les petits chats ensemble. Mais attention ! Toutes les cases ne sont pas nécessaires pour former votre route. A vous de tracer celle que vous voulez, quitte à laisser des cases inutilisées en chemin. A partir de là, les puzzles prennent une autre tournure : plus facile, dans un certain sens, puisque se limitant juste à relier les points.

Cela peut sembler un peu contre-intuitif, mais Cat Pipes est en effet un jeu de puzzles reposant. On se pose, console en main, dans un endroit cosy pour ensuite découvrir cette succession de niveaux. Le principe est simple : relier les petits chats entre eux. Dans le fond, une illustration d’un salon plein de plantes, en premier plan, votre zone de jeu composée d’une multitude de cases, contenant une ligne (ou une intersection) à faire tourner pour relier tout ce petit monde.Tout tient en un seul écran : votre zone de puzzles est plus ou moins grande, mais vous voyez tout d’un seul coup d'œil, ce qui est un excellent point. Pour le reste, malheureusement, le jeu manque de contraste. S’il est possible de changer la couleur du fond juste en appuyant sur Y, ce ne sera pas suffisant. Les silhouettes de petits chats à relier sont à peine visibles et l’animation de chacune d’elles une fois que vous avez terminé le niveau est incompréhensible, brouillant les pistes.Heureusement, les lignes à relier, elles, sont parfaitement claires : blanches quand elles ne sont pas encore reliées, il faut alors les faire passer au rouge. Pour cela, vous devez commencer par trouver l’origine, le “point rouge de départ”. Vous pouvez faire tourner toutes les cases : juste en appuyant sur A une fois que vous êtes dessus, vous les faites tourner dans le sens horaire.