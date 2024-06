Test de Pine Hearts : la montagne de tous les défis

Là haut sur la colline…

Aller plus haut !

Pine Hearts nous propose une petite randonnée dans une montagne vallonnée. Vous allez pouvoir explorer, mais aussi ouvrir différents chemins grâce à des outils trouvés en chemin. L’histoire se déploie facilement, faite de rencontres et de souvenirs de votre enfance, certains servant presque de tutoriel pour la nouvelle “capacité” que vous venez de débloquer.Plus qu’un jeu narratif, c’est une randonnée que vous allez effectuer. Une randonnée dans vos souvenirs et dans la nature, chaque petit personnage que vous allez rencontrer ayant quelque chose à vous proposer, une ligne de dialogue, une petite animation rigolote, et ainsi de suite. Ainsi, l’univers de Pine Hearts est vivant, plein de surprise, avec pour fil directeur ce chien, qu’il faut, dans un premier temps, suivre pour aller le caresser ! Adorable !Avec son design très rond et coloré, Pine Hearts semble s’adresser davantage à un jeune public. Et cela s’en ressent dans le reste du jeu. Mécaniques simplistes, consistant uniquement à appuyer plus ou moins longtemps sur la touche A, parfois à bouger le joystick, Pine Hearts devient malheureusement rapidement redondant, ce qui est dommage quand on sait que le jeu dure environ 3 à 4h.L’histoire, elle aussi, est simpliste, faite de découverte de soi, de souvenirs de son enfance, de l’exploration de cette même montagne. Le contraste entre le présent et les souvenirs d’enfant est intéressant : tout le décor se retrouve décoré de panneaux de bois sur lesquels sont dessinés des arbres, des ennemis à vaincre, et ainsi de suite. Graphiquement, le jeu est tout doux et possède vraiment une esthétique agréable. On se balade dans les environnements, découvrant tantôt un recoin caché, tantôt des gouttes de souvenirs qu’il faut collecter. Le seul hic, graphiquement, ce sont les quelques bugs de collision qui vous propulsent parfois complètement en dehors du décor.