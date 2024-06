Test de CAPES, un tactital de super héros

Une mise en scène réussie

Des mécaniques qui marchent

L’histoire rencontre une vision dystopique où une organisation nommée La Société a pris le contrôle de la ville fictive King City. Suite à un conflit qui l’a opposée aux super-héros dont elle est sortie triomphante, La Société, oppresse désormais la cité et son but est de traquer les humains avec des supers pouvoirs afin de les asservir. Votre quête sera de la vaincre. Si le thème des super-héros est assez absent dans les tactical RPG isométriques, il faut avouer que le scénario est assez binaire où les gentils affrontent les méchants.La progression de ce dernier est plutôt bien rythmée. Les dialogues sont nombreux entre les personnages et permet de mettre en avant chacune de leurs personnalités. Ce qui est un aspect du titre assez réussi d’autant que l’ensemble est intégralement doublé en anglais avec un texte traduit en plusieurs langues dont le français. On plonge bien dans l'ambiance même si la réalisation graphique reste modestement réussie. Elle est assez robotique avec des effets visuels bon marché mais il faut tenir compte qu’il s’agit du premier jeu d’un studio indépendant. On analyse cela avec indulgence. D’autant plus que le style graphique se rapproche bien des comics américains dont il s’inspire.Le studio a plutôt misé sur la progression et la jouabilité. Loin d’être linéaire, entre chaque mission de la campagne principale, il est possible d’effectuer plusieurs missions annexes dont le but sera principalement de gagner des points d’expérience (PE) et de compétence (PC). Chaque héros dispose d’un arbre de compétences. Pour chaque niveau gagné avec des PE, on débloque de nouvelles possibilités de compétences mais il faut dépenser des PC pour les débloquer. C’est un système simple et efficace qui justifie de recommencer les niveaux.On peut recommencer autant de fois que l’on veut les missions. Elles ont chacune des objectifs à réussir si on veut espérer récupérer tous les PC à la clé. Oui c’est la ressource rare du jeu. Mais pour en obtenir il ne faut pas se louper. Il y a des missions où il faut empêcher tel personnage de recevoir des dégâts, ou utiliser tel type de compétence un nombre de fois déterminé. Si à la fin de la mission on les a toutes réussies, on nous offre un PC bonus en plus de gagner ceux de chaque objectif. Ce qui amène à se creuser les méninges lors des affrontements et surtout à recommencer. Il y a une option spécialement pour cela dans le menu sans avoir besoin de quitter et recharger sa partie, pratique !Les affrontements ont lieu sur des cartes isométriques fermées avec plusieurs niveaux de verticalité. L’environnement est à prendre en compte. On peut faire tomber des adversaires dans le vide et faire exploser des objets à proximité. Alliés comme ennemis attaquent chacun leur tour en fonction de leur initiative. L’ordre d’action est bien visible et permet d’anticiper les mouvements adverses. L’interface est très claire et l’ergonomie a été très bien pensée pour le support manette. C’est ce que l’on craint avec ce genre de jeu mais là c’est très bien fait. Le curseur du joystick est précis et les quatre gâchettes sont très bien exploitées pour fluidifier la navigation et la sélection des compétences. En jeu, cela permet de déplacer aisément les héros et d’utiliser leurs différents pouvoirs sans aucun souci. Tous disposent de talents uniques avec des rôles bien définis comme dans un véritable jeu de rôle. Il y a des tanks, des dps et des personnages axés sur le rôle de support.Pour couronner le tout, selon la composition de l’équipe, les uns et les autres auront des compétences de duo bien spécifiques. Par exemple, la présence de l’héroïne Ricochette permet à ses coéquipiers de se téléporter une fois par tour. En plus de ce type de synergie, chacun dispose d’une compétence ultime qui se déclenche en fonction des conditions de chacun. Ricochette doit par exemple attaquer un certain nombre de fois dans le dos. Une fois l’ultime prêt, elle peut alors effectuer un enchaînement d’attaques sur tous les ennemis de la zone d’effet. En parallèle, son camarade Reflet, plus axé sur la défense, obtient son ultime s’il encaisse un certain nombre de dégâts. Il peut alors l’utiliser pour immobiliser tous les adversaires dans sa zone d’effet. Il faut tenir compte de tout cela quand on compose son équipe pour booster la synergie de groupe.