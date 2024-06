Preview de Luigi's Mansion 2 HD : le retour tant attendu de notre chasseur de fantômes préférés !

Des graphismes dignes d'un film d'animation

Le plaisir de découvrir ou de redécouvrir le jeu sur un écran de télévision

Ceux qui l'ont connu à l'époque, se souviennent de ce jeu très prenant où Luigi se retrouve un peu malgré lui à devoir gérer une crise de fantômes devenus agressifs depuis que le roi Boo a dérobé la lune noire qui protégeait la vallée des ombres. Et l'ami de notre héros, le Professeur K. Tastroff a tout naturellement pensé à lui pour régler le problème. Une seconde fois.Pour cette grande occasion, nous avons ressorti notre 3DS et la première chose qui nous frappe, c'est la différence graphique avec la version HD de la Switch. C'est flagrant, Nintendo offre à Luigi's Mansion 2 une véritable cure de rajeunissement doublée d'une chirurgie esthétique. Le jeu était déjà beau à son époque, mais la haute définition fait clairement toute la différence. Les images sont beaucoup plus lissées, elles ne sont pas du tout ondulées ni pixelisées. Les couleurs sont également plus éclatantes et colorées ce qui en fait un jeu moins sombre visuellement.Les expressions faciales de Luigi sont bien plus nettes et percutantes. On ressent plus sa peur, son courage et sa détermination devant les nuées de fantômes à capturer. Il en fait un héros, que l'on aimait déjà beaucoup, plus attachant encore. Ce constat est le même pour les autres personnages du jeu que ce soit le Professeur K. Tastroff qui fait encore plus savant fou ou les fantômes encore plus farceurs ou grognons, mais n'en restant pas moins dangereux.Durant la cinématique du début, on se croirait presque en train de visionner un film d'animation, mais sans dialogue.Le titre pèse seulement 2,9 Go sur la Switch et on peut déjà applaudir le travail réalisé sur la direction artistique lors des premiers instants du jeu sans ralentissement ou diminution du framerate. On ne peut qu'espérer que ça soit le cas dans sa totalité.Outre une excellente direction artistique, nous n'avons pas spécialement noté de différence notable durant nos premières sessions. Il n'a pas l'air d'y avoir de contenu supplémentaire concernant le gameplay. L'histoire et la jouabilité ont l'air d'être similaires. La prise en main est toujours aussi agréable.Nous remarquons même que l'appareil qui permet à Luigi de communiquer avec le Professeur K. Trastroff à distance, est resté une DS. Ce détail réveille une certaine nostalgie pour qui a connu le jeu d'origine. Mais il aurait été également amusant qu'elle soit transformée en Switch pour l'occasion. Bien sûr, cela ne gêne en rien pour la suite.En revanche, la différence avec la première version qui nous fait extrêmement plaisir, c'est la possibilité de pouvoir profiter de l'aventure sur un écran de télévision. Un vrai bonheur pour les yeux puisque grâce à d'excellents graphismes, les détails présents dans le jeu sont impressionnants par rapport à la première version. Même quand on joue en mode nomade, l'écran reste toujours plus grand que la 3DS et donc le plaisir est toujours présent.Nous en saurons plus lors du test complet du jeu, mais encore une fois, le remake 3DS de Luigi's mansion nous promet un palpitant périple.