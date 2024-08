Preview de Ace Attorney Investigations Collection : au nom de la logique

15 ans d’attente

On retrouve donc notre univers favori avec notre procureur préféré, entre les évènements de la trilogie Phoenix Wright et de la trilogie Apollo Justice. Mais ce n’est pas le seul changement…

La toute puissance de la logique

Dans ce qui ne change pas, on retrouve les contre-interrogatoires. Vous interrogez témoins et suspects et charge à vous de démonter leurs versions à la bonne vieille méthode : leur hurler “un instant” ou “objection” dessus, en pointant leurs contradictions.

Adieu pixel

Pour les plus nostalgiques d’entre vous, sachez qu’on peut choisir de contrôler la figurine moderne ou pixel de Hunter et que les options vous permettent de revenir à la bande-son originale au lieu de la version réarrangée.

