Impressions de Romancing SaGa 2 : Revenge of the Seven (Switch)

Preview de Romancing SaGa 2 : Revenge of the Seven Si vous êtes toujours en quête de RPG, le géant japonais Square Enix continue de remettre à neuf ses vieux classiques. Très prochainement c’est Romancing Saga 2 qui renaîtra ! Impressions

L’éditeur japonais n’en est pas à son premier remake. Après Romancing SaGa portant le titre de Menestrel Song, globalement bien reçu par la presse et un public de connaisseurs, la maison Square Enix revient sur un autre épisode de la série SaGa. Il sera intitulé pour l’occasion Romancing SaGa 2 : Revenge of the Seven. Sa sortie est imminente car prévue le 24 octobre prochain. Pour l’occasion, l’éditeur japonais a publié une démo sur les supports Playstation 4 et 5, PC, et Switch. Oui les détenteurs de Xbox sont punis. On s’est jeté dessus histoire de vous donner nos impressions. D’autant que la partie que vous commencerez via cette démo pourra être reprise lors de l’acquisition du jeu.

Par Kurogeek

Kurogeek Publié le 25/09/2024

Lifting total ! La licence SaGa est pour beaucoup assez méconnue et toute nouvelle. Alors qu'en réalité, elle est aussi vieille que les deux autres de la maison Square et pas Enix. La première étant la série de Mana que beaucoup connaissent à travers Mystic Quest ou Secret of Mana. La deuxième, qu'on ne présente plus, est Final Fantasy. La série SaGa restera pendant très longtemps inconnue en Europe faute de localisation. Pourtant elle est quand même assez conséquente et bénéficie d'une notoriété certaine ainsi que d'une communauté solide. Preuve en est que le remastered Romancing SaGa : Menestrel Song n'est pas le premier mais le quatrième opus de la licence. Cependant c'est le premier à porter le patronyme de Romancing. C'est la même chose pour le titre qui nous intéresse dans cet article. Romancing SaGa 2 : Revenge of the Seven est le cinquième et le deuxième de la trilogie Romancing. Si ce n'est pas clair pour vous, vous pouvez consulter la page Wikipedia.







L'aventure sera longue On ne va pas tourner autour du pot longtemps, la démo permet de jouer environ deux heures. Ce qui est relativement peu pour un RPG mais assez pour nous permettre de toucher du doigt les promesses palpitantes de cette aventure. Le titre plaira certainement aux complétistes. On ne parle même pas du scénario ou de la progression non linéaire promise au menu, juste des mécaniques de jeu. Si vous ne connaissez pas SaGa, vous allez être agréablement surpris. Il n'y a pas de points d'expérience. La progression implique de farmer mais d'une manière différente.







Galerie images







Romancing Saga : Revenge of the Seven promet d’être un titre riche et profond tant sur la narration que sur le gameplay. Ce qui n’est pas étonnant car il est l’épisode de l’arc Romancing à s’être le mieux vendu parmi les trois sortis originellement. Square Enix semble avoir fait un énorme travail dessus malgré une animation assez robotique. Mais c’est un RPG qu’on attend avec impatience. La dimension stratégique promet d’être passionnante.