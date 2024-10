Super Mario Party Jamboree : notre preview complète à 10 jours de la sortie !

Une pléthore de contenu : Avec 110 mini-jeux et 22 personnages jouables, le jeu propose un immense choix qui assure une grande diversité et une bonne rejouabilité.

Amélioration du rythme grâce au Mode Pro : L'introduction des Règles Pro rend les parties plus fluides et moins dépendantes du hasard, place à la stratégie.

Modes en ligne innovants : Les modes multijoueurs en ligne, comme le Koopathlon ou Brigade Anti-Bowser, introduisent une nouvelle dynamique compétitive et coopérative.

Le facteur chance toujours très présent : Malgré le Mode Pro, le hasard joue encore un rôle important, ce qui peut être frustrant pour les joueurs cherchant un défi purement stratégique ou technique.

Précision des commandes de mouvement : Les mini-jeux à commandes gyroscopiques manquent parfois de précision, ce qui peut nuire à l'expérience.

Parties longues sur certains plateaux : Certains plateaux peuvent engager des parties au-delà d'une heure, ce qui peut rendre l'expérience trop longue.

Un jeu très complet avec pléthore de nouveautés

Améliorations du rythme et de l'expérience de jeu

Le jeu en ligne : une modernité appréciable

Des modes de jeu variés pour tous les joueurs

Alors... que pense-t-on de ce nouveau Mario Party sur Switch ?

Aperçu détaillé de Super Mario Party Jamboree Retrouvez la vidéo sur YouTube

Super Mario Party Jamboree propose un contenu particulièrement riche. On compte déjà ses 110 mini-jeux qui permettent à SMJ d'établir un nouveau record pour la franchise. Ajoutez à cela que nous allons pouvoir incarner l'un des 22 personnages jouables que Nintendo propose à l'écran de sélection, parmi lesquels on trouve de nouveaux venus comme Pauline et Ninji. En termes de plateaux de jeu, on compte 7 plateaux, dont 5 sont inédits comme l'adorable Bois Rieur de Mega Wiggler ou Ile Goomba. On retrouve aussi deux plateaux classiques repensés pour cette version Switch, mais nous en reparlerons dans quelque temps !Toutes ces nouveautés s'accompagnent d'un système de récompense sous forme de succès, gratuit, que vous complèterez en jouant. Cela vous permet de débloquer des récompenses cosmétiques, comme des décorations de la place centrale du jeu, ou des musiques (du genre de celles qui en sont pas DU TOUT entêtantes lors des parties).Parmi les critiques souvent adressées à la série Mario Party, l'injustice des parties se retrouve assez souvent. Il nous semble que les concepteurs de Super Mario Party Jamboree ont trouvé comment corriger cette situation avec l’introduction du Mode Pro que vous débloquerez assez vite après avoir commencé à jouer aux différents modes proposés : leur objectif est de supprimer certains aspects jusqu'ici purement aléatoires dans une partie, pour offrir une expérience plus axée sur la compétition entre les joueurs, voire même de stratégie de jeu. Ce mode permet par exemple de fixer le nombre de tours ou de révéler à l’avance le nom de l'étoile bonus : cela rend le jeu plus fluide et agréable.Un autre ajout notable est le système des Copains de Jamboree : ce clin d’œil au système d'alliés de Super Mario Party fait que des personnages apparaissent au hasard sur les plateaux : le joueur qui les atteint en premier bénéficie de capacités spéciales pour un nombre limité de tours. C'est un peu aléatoire, nécessite d'être assez proche car sa présence sera de courte durée, et donc il ne va pas forcément aider le plus faible du plateau mais le plus chanceux.Cela apporte d'ailleurs une petite dimension stratégique supplémentaire à la partie en cours : à nous de bien utiliser notre Copain quand on a la chance d'en avoir un avec soi car en plus, si vous atteignez une étoile avec votre copain Jamboree, vous pourrez en acquérir deux d'un coup... à condition de disposer du crédit de pièces suffisant (toujours de 20 pièces pour une étoile) !Enfin, on trouve qu'il est judicieux de pouvoir désactiver les mini-jeux à commandes de mouvement. Pour notre preview, nous avons gardé tous les types de mini-jeux accessibles afin de jouer au plus grand nombre, mais avec cette fonction on a ainsi la possibilité de jouer selon son style préféré, que ce soit en utilisant les boutons classiques ou en bougeant les Joy-Cons. Et comme on le verra plus bas, les jeux aux Joy-Cons ne sont pas toujours des plus précis, ce qui est très dommage dans la mesure où après 8 ans de Switch, on aurait pu penser que les développeurs maîtrisent le gyroscope des Joy-Cons à la perfection...Si le online est arrivé assez tardivement dans le précédent Mario Party, ajouté bien après sa sortie pour répondre aux enjeux des confinements sévissant un peu partout dans le monde, Mario Party Jamboree se distingue par l'intégration de modes de jeu en ligne. Parmi eux, le Koopathlon permet à 20 joueurs (oui, vous avez bien lu : 20 joueurs !) de s'affronter sur un circuit. La progression de tout ce petit monde est déterminée par leurs performances dans des mini-jeux, autant dire que cela rend les parties aussi intenses que stratégiques !Le mode Brigade Anti-Bowser, quant à lui, est un mode coopératif à 8 joueurs où l’objectif est de vaincre un Faux Bowser géant, en jouant en équipe. Dans un premier temps, il faut briser des caisses (ce qui va plus vite en équipe que seul) puis ramener un total de 20 bombes au canon. Lorsque les 20 bombes sont amassées, le Faux Bowser en prend alors plein la tête.La notion de compétition n'est jamais très loin : quoi que l'on fasse, des classements en ligne nous permettent de nous comparer à nos amis ( une fonction qui manque cruellement à Nintendo World Championships: NES Edition ) ou à des joueurs du monde entier. Pour cette preview, on n'a pas pu jouer en ligne pour valider la qualité technique du réseau Nintendo sur Mario Party Jamboree, mais les modes sont amusants et, s'ils fonctionnent bien, nous garantir des sessions plutôt divertissantes. On tâchera de pouvoir essayer cela d'ici le test.Avec sa grande variété de modes, Jamboree entend bien satisfaire un maximum de joueurs. Le mode solo Quêtes et entraide propose une expérience assez tranquille et linéaire en dépit des bifurcations qui vous sont proposées, où vous parcourez les différents plateaux en accomplissant des quêtes pour les PNJ présents à l'écran.Chaque victoire ou bonne action vous permet de gagner des mini-étoiles — eh oui, on est toujours dans Mario Party ! Ce mode change du jeu classique basé sur un lancer de dés. Sans être révolutionnaire, il apporte un petit vent de fraîcheur intéressant à la série. En plus, cela nous permet d'explorer tous les plateaux de jeu d'une manière originale, de découvrir les circuits des plateaux dans un autre contexte que le jeu de société habituel.Nintendo a aussi pensé à des modes coopératifs comme Usine Toad, où les joueurs doivent déplacer des machines avec précision en inclinant le Joy-Con, ou encore Cuisine en cadence, où la coordination est essentielle. Les deux activités apportent leur lot de moments de fun et de coopération et sont plutôt agréables à jouer. Ils enrichissent l’expérience globale, car peut-être la famille n'aura-t-elle pas le temps de faire un plateau entier (les parties peuvent durer au moins 45 minutes voir parfois 1h40 selon les plateaux !), au profit d'une petite session rapide de Cuisine en cadence.Les points forts sont indéniablement la quantité massive de contenu avec ses 110 mini-jeux, ses modes innovants et la richesse des modes solo comme coopératifs. Le jeu en ligne apporte une modernisation bienvenue, et il nous tarde de pouvoir jouer avec le reste du monde une fois le jeu sorti, le 17 octobre prochain.Cependant, on a bien déjà noté quelques faiblesses potentielles, qui font aussi partie de l'ADN de la franchise, comme le rôle encore très important du hasard — et ce malgré l’ajout du Mode Pro. De plus, les mini-jeux à base de mouvements gyroscopiques, bien que désactivables, n'offrent pas toujours une précision irréprochable. Cela dit, ces détails n’entachent en rien l’impression générale que Super Mario Party Jamboree pourrait bien être l’un des meilleurs opus de la série et on va accentuer notre test sur le mode multijoueur pour vous retranscrire les impressions des joueurs en cours de partie.