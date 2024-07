Test de Nintendo World Championships: NES Edition : vous seul contre le reste du monde !

Nintendo World Championships: NES Edition - Bande-annonce de présentation (Nintendo Switch) Retrouvez la vidéo sur YouTube

Des défis variés, du plus simple au plus exigeant !

Entre amusement… et agacement extrême

Un mode de jeu parfait pour les champions du dimanche !

Nintendo World Championships: NES Edition regroupe 150 défis issus de 13 jeux NES mythiques. Le juge de paix sera le chronomètre, il vous faudra donc les accomplir le plus rapidement possible pour espérer figurer au panthéon des meilleurs joueurs du monde entier.Attention, il faut bien insister sur le fait que les 13 titres ne sont proposés que sous forme d’extraits et vous ne pourrez en aucun cas jouer à ces jeux en entier. Il ne s’agit donc pas d’une compilation rétro, mais bien d’un jeu de défis concernant des séquences bien précises des titres en question.Les jeux à l’affiche sont tous cultes et on prend évidemment un grand plaisir à les retrouver : Super Mario Bros. 1, 2 et 3, Zelda 1 et 2, Kirby’s Adventure, Balloon Fight, Kid Icarus, Ice Climber, ExciteBike, Donkey Kong, Metroid… Que du beau monde !Les défis sont classés par difficulté : si les plus faciles sont accessibles à tous, les plus ardus risquent de rendre fous bon nombre de joueurs.Heureusement, chaque épreuve est soigneusement expliquée avant de démarrer. Une petite vidéo de démonstration vous montre même comment procéder si vous le souhaitez. Les premiers défis vous rappellent les contrôles à utiliser, et des fiches de conseils sont proposées : ne vous en privez pas, elles sont franchement réussies, très utiles et vous rappelleront immédiatement les précieuses notices papier présentes dans les jeux d’époque. Nostalgie niveau max !Assez tergiversé, il faut maintenant se lancer ! On l’a dit, les séquences de jeu sont parfois très courtes: à peine 5 secondes pour les plus simples. Les plus compliquées pourraient vous demander plusieurs minutes… du moins si vous en voyez le bout.Heureusement, ici tout est fait pour vous faciliter la vie : les temps de chargement sont inexistants, les jeux tournent parfaitement et il vous est impossible de mourir : en cas de "problème", le jeu rembobine simplement pour vous permettre de corriger le tir. Mais attention, le chronomètre ne s’arrête pas pour autant ! Dès lors, établir un temps digne de ce nom sera plus compliqué si vous commettez des erreurs fatales.Enfin, dès que vous sentez que votre essai n’est pas réussi (c’est à dire très souvent), un simple appui sur ZL/ZR en simultané vous ramène instantanément à la page de lancement. Très pratique pour recommencer en un clin d'œil, puisqu’on vous rappelle que les temps de chargement sont inexistants.Notons que vous n’avez pas nécessairement besoin d’avoir joué à tous ces jeux auparavant. La courbe d’apprentissage est rapide et ludique, tandis que les explications claires et les vidéos de démonstration vous aident à vous faire la main rapidement.Dans le mode Solo, vous allez donc pouvoir déverrouiller les 150 défis du jeu en dépensant des pièces récoltées en jeu. Si les pièces sont assez faciles à obtenir, elles se dépensent également rapidement : les défis les plus difficiles coûtent cher, et les icônes de joueur se déverrouillent également par ce biais. Problème : il y en a beaucoup !La finalité du mode solo reste évidemment de briller dans les championnats du monde. Ceux-ci proposent 5 défis par semaine et vont vous mettre en compétition avec les joueurs du monde entier. Vous aurez donc une semaine entière pour tenter d’obtenir le meilleur temps sur les défis proposés. Impossible de connaître votre classement, celui-ci ne sera révélé qu’à la fin du championnat.Terriblement frustrant d’un côté, mais de l’autre les tentatives sont illimitées durant toute la durée de la compétition. Vous pourrez même obtenir un classement par tranche d’âge si le cœur vous en dit ! Et si vous aimez vous faire du mal, n’hésitez pas à regarder la vidéo du vainqueur…Mais puisque vous savez d’avance que vous allez évidemment terminer premier partout (!), vous pouvez attendre les résultats gentiment en allant tenter votre chance sur les Tournois de Survie. Ici, vous êtes confronté aux fantômes de 7 autres joueurs à travers le monde. Les défis proposés changent également chaque semaine. La division Argent vous mettra en face de joueurs “normaux” tandis que la division Or vous place face à l’élite des compétiteurs.Dans les deux cas, le tournoi se déroule en trois manches : la première manche élimine les quatre derniers, la deuxième manche écarte les deux derniers… Puis la finale départage les deux meilleurs. Ici aussi, vous pourrez au besoin regarder les vidéos de vos adversaires. Mais chacun sait que ce sont plutôt EUX qui consulteront les vôtres, n’est-ce pas ?En ce qui nous concerne, si la Division Argent s’est révélée à notre portée, la Division Or nous a rapidement remis les pieds sur terre. N’en doutez pas, les joueurs présents dans cette catégorie sont absolument redoutables et, il faut bien l'admettre : même en regardant leur vidéo, reproduire l’exercice semble d’une complexité folle.Vous l’aurez compris, sous ses airs de jeu amusant et rétro, Nintendo World Championships: NES Edition s’adresse avant tout à des joueurs foncièrement compétitifs et terriblement persévérants. Cette catégorie de joueurs était assez répandue au siècle dernier, avec ses bornes d’arcade sur lesquelles tout le monde voulait voir son nom affiché au tableau des scores et ses jeux beaucoup plus exigeants, souvent sans sauvegarde et qui poussaient à une certaine résilience si on souhaitait en voir le bout.Aujourd’hui, avouons que beaucoup de joueurs ont un peu perdu de vue cet état d’esprit dans les jeux vidéo. Les plus jeunes qui souhaitent s’essayer à ce jeu doivent donc être prévenus. Et même pour les plus anciens, il faudra se remettre dans l’état d’esprit de l’époque : recommencer un défi 10, 20, 100 fois et même beaucoup plus pour arriver à grappiller le moindre centième de seconde au chrono : voilà qui peut vite rendre fou ! Mais c’était aussi l’un des plaisirs du jeu vidéo à l’époque, et ça l’est toujours aujourd’hui pour certains joueurs. Vous voilà prévenus !Nous avons à présent parcouru les trois modes de jeu proposés en solo…et soyons honnêtes : cela risque malheureusement de faire un peu juste pour nous happer sur la durée. En effet, 150 défis et 13 jeux, c’est à la fois beaucoup et trop peu. On se retrouve rapidement en manque de nouveauté, et améliorer nos temps ne nous amuse qu’un temps. On retombe trop fréquemment sur les mêmes défis pour que la lassitude ne s’installe pas… A moins évidemment d’être un féroce compétiteur. Pire, il est impossible de comparer en temps réel vos temps avec ceux de vos amis, ce qui pourrait vous stimuler en continu au lieu de patienter à chaque fois une semaine pour découvrir les résultats des championnats pour le monde entier. De même, impossible de jouer directement contre votre propre fantôme, ce qui eut été une bonne idée. Les joueurs avertis de Mario Kart en savent quelque chose... Heureusement, il reste un mode de jeu à évoquer…Il est temps à présent de ramener la compétition à une échelle plus locale… Celle de votre canapé ! Car oui, le titre a la bonne idée de proposer un mode multi jusqu’à 8 sur une même console et sur un même écran : génial !Le principe reste évidemment le même : vous pouvez au choix sélectionner un défi en particulier ou plutôt vous orienter vers un tournoi composé de 5 défis sélectionnés selon leur difficulté. Evidemment, tout le monde joue en même temps via un écran splitté parfaitement géré. Le but est donc ici de terminer avant vos petits camarades pour pouvoir les chambrer allègrement. Et ça marche !Disons le franchement : c’est bien ce mode qui nous aura le plus amusés. Tenter de relever ces défis à plusieurs en simultané est immédiatement beaucoup plus fun et provoque des cascades de fous rires. De plus, ce mode de jeu est à la portée de tous (du moins sur les défis faciles) et chacun pourra donc s’amuser et progresser ensemble. C’est beaucoup moins frustrant, et terriblement amusant.Toutefois, là encore le contenu nous a paru un peu juste. Les défis tournent finalement vite en rond et les jeux proposés sont trop peu nombreux. On se prend donc à rêver que Nintendo ajoute rapidement de nouveaux titres pour varier les plaisirs sur une console qui compte tant de pépites. Alors, est-ce que c’est d’ores et déjà prévu par la firme de Kyoto pour soutenir le jeu dans les mois à venir ? On l’espère fortement !En attendant, si les deux premières heures sont la garantie d’une grosse dose d’amusement, il y a fort à parier que vous basculiez ensuite sur un autre jeu. La formule est excellente, mais reste donc à peaufiner pour réellement faire de ce Nintendo World Championships: NES Edition un incontournable.