Test de Let’s school, l’Éducation Nationale compte sur vous

Partir de rien

Le bureau d’admission vous propose alors de nouveaux élèves à intégrer.



Le jeu est basé sur un rythme de semestre d’étude, clôturé par un examen. Votre but est bien sûr que vos élèves réussissent ! Pour cela, commencez donc par constituer vos classes pour chacune des trois années, faites leur emploi du temps et recrutez des professeurs.



Pour que vos élèves aient une chance de passer leur diplôme, il faut faire correspondre leurs cours avec leurs aspirations et leurs compétences à l’entrée à l’école. Il vaut donc mieux faire des classes centrées sur une ou deux matières qu’une classe généraliste. Oui, cela implique que vos élèves sauront peut-être tout sur le basket, mais rien sur la physique, tout sur le travail de Berthe Morisot en ignorant qui peut bien être ce Molière. Mais ils seront très bons dans leur domaine préféré et deviendront des adultes épanouis, c’est tout ce qu’on veut.



Côté professeurs, ils ont trois statistiques: pédagogie, gestion et recherche. Si vos premières recrues ne brillent pas particulièrement, vous pouvez les former pour qu’elles deviennent plus efficaces. La pédagogie sert pour enseigner, la recherche pour votre département de chercheurs et la gestion sera pour le directeur, les gestionnaires, les professeurs principaux et le chercheur en chef.

Selon ce que vous avez choisi en lançant votre partie, vous avez entre une et quatre semaines pour les préparer à l'examen. Mais il ne faut pas oublier le reste, l'école ne se limite pas aux salles de classe !

Étudier dans de bonnes conditions

La première chose qui vous est demandée par les élèves, ce sont des installations pour remplir leurs besoins fondamentaux : des toilettes, de quoi manger le midi et une température stable dans les classes.







En ce qui concerne la nourriture, ce sera aussi le nerf de la guerre pour vous. Eh oui, votre budget n'est pas illimité (il est même plutôt court) et il va dépendre des frais d'inscription, des résultats aux examens et des recettes internes. Vous pouvez ainsi installer une cafétéria, une tente de restauration à l'extérieur, un petit magasin au sein de l'école, des distributeurs… Et même choisir le menu !





Il vous faut alors recruter le personnel adéquat pour superviser cela, en plus de vos professeurs.

Maniabilité et complexité Il y a une grande diversité de tâches dans Let's School, pour le meilleur et pour le pire. Nous n'avons pas cité les festivals, un peu comme dans les Sims, où vous devez remplir des micro objectifs en un temps donné. Il y a tout une gestion de la sécurité avec des incendies et des tremblements de terre. La question de la discipline aussi, avec des objets illégaux à confisquer et des cas de harcèlement.



Tout gérer en même temps s'avère impossible, mais nécessaire. Car la gestion de l'école repose sur un équilibre précaire et le jeu vous rappelle toujours sur un domaine que vous avez oublié ou délaissé, souvent en vous interrompant en pleine action. D'autant plus que votre budget est très difficile à maintenir à flot. C'est souvent les saisons qui vous enfoncent la tête sous l'eau, tant la gestion de la température est prenante, chronophage et un gouffre financier.



Le mode bac à sable n'est qu'une solution partielle à cela. Certes vous n'avez pas de problème d'argent, il est illimité, mais tout est débloqué dès le début du jeu, vous noyant toujours un peu plus.



Il faut ajouter à cela une maniabilité qui vous fait frôler la crise de nerf. Qui dit beaucoup de fonctions dit beaucoup de menu et beaucoup de boutons. Vous passez votre temps à chercher où ce que vous voulez ouvrir, comment ré-accéder au bouton que vous aviez tout à l'heure et à remettre la pause pour enquêter.

On a l'impression d'un portage en copier coller bête et méchant, où personne ne se serait penché sur l'ergonomie de la Switch. L'interface est toute petite, le décor méchamment pixelisé et/ou flou (alors que ce n'est pas le cas sur pc) et pas possible d'utiliser le tactile de la console… D'autres jeux s'en sont bien mieux sortis dans leur transition de plate-forme, en opérant de réels changements, et on déplore que ce n'ait pas été le cas ici, tant le jeu est riche.

Vous voilà seul maître à bord en cette rentrée des classes, prêt à accueillir les élèves. Mais votre prédécesseur ne vous a pas laissé une école en fonctionnement, mais plutôt un champ de ruine. Votre première mission sera donc de nettoyer les débris dans la cour et de réparer les murs… Il n’y a plus qu’à créer votre première classe, un tableau, des bureaux et c’est parti !Outre leurs cours, il y a plein de choses à faire pour que les élèves aient un environnement agréable ! Et vous avez à choisir un objectif pour votre école, qui ne dépend pas que de leurs résultats. Cela peut être le nombre d'élèves recrutés, les constructions faites pour votre école, les compétitions sportives…La gestion du moral de l'ensemble de l'établissement sera aussi primordial. Outre installer une cour de récréation et une salle des professeurs, au fur et à mesure de vos recherches, tout un système de clubs se débloque. Les élèves peuvent choisir entre sport ou musique, tenir le bureau associatif et aller faire des compétitions dans les autres écoles.Car oui, vous n'êtes pas seul au monde. Toute une carte d'exploration s'offre à vous. Dans un premier temps, elle ne permet que d'envoyer vos classes en sortie scolaire, mais vous découvrez bientôt d'autres écoles, avec lesquelles vous êtes en compétition, bien sûr, mais pas seulement !D'autres bureaux d'admission sont déblocables, qui vous permettent de recruter des élèves d'autres régions, qui ont d'autres aspirations et profils. Vos professeurs peuvent aussi partir en formation ailleurs, pour une plus grande efficacité. Des magasins sont disponibles pour acheter des produits différents, donc des recettes pour votre cantine, etc.