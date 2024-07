Test de Tavern Talk : Tavernier ! Une histoire !

Entrez, aventurier !

Qu’est-ce que je vous sers ?

Servir et missionner

Bien entendu, ce n’est pas tout : difficile de faire l’impasse sur le style graphique, magnifiquement exécuté, de votre taverne qui regorge de détails et de petites animations, des clins d’oeils faits à travers certains personnages, que ce soit à des créateurs de contenu liés à DnD ou à des personnages de jeux vidéo (Genshin, SpiritFarer, etc.).



La musique accompagne votre expérience, donnant une ambiance à l’aventure. Petit à petit, l’univers se dévoile, Tavern Talk est le successeur spirituel de Coffee Talk, dans un autre monde, mais avec la même douceur et un scénario particulièrement ciselé.

Entrez, entrez dans la taverne de ce monde de fantasy, inspiré de Donjons et Dragons. Vous y êtes “Inkeeper”, le gardien des lieux. Au fil des jours, vous allez faire la connaissance de différents protagonistes, de Fable, l’elfe qui a peur de partir à l’aventure mais qui, en même temps, en rêve ; de Caer, l’aventurière au visage balafré… et d’autres encore. Chacun a son histoire, ses aspirations, des quêtes à vous soumettre ou du réconfort à trouver après une longue aventure.Si vous n’avez pas joué à Coffee Talk (outre le fait que nous vous recommandons chaleureusement ces visual novels), nous allons revenir sur le fonctionnement de Tavern Talk plus en détails. Pour les autres, vous y trouverez des similitudes. Tavern Talk est donc un visual novel, une longue histoire (ou plusieurs qui se recoupent) qui vous demande de lire énormément de textes. En cela, nous devons vous prévenir : à l’heure actuelle, le jeu n’est disponible qu’en anglais, ce qui peut s’avérer un problème pour certains d’entre vous.Votre point de vue est donc celui de la tavernière. Devant vous, à l’écran, le comptoir, où vont venir s’adosser vos clients. La première d’entre elles, Fable, vous permet de vous familiariser avec les contrôles… et de faire face à la seule difficulté du jeu. En effet, les contrôles ne sont pas intuitifs : vous validez avec B et annulez avec A. La faute, probablement, à une transposition entre les manettes utilisées sur ordinateur (des manettes souvent de type Xbox ou PlayStation avec lesquelles le bouton de validation est celui le plus en bas et d’annulation le plus à droite, donnant lieu, lors du portage sur Switch, à quelques petites choses contre-intuitives).Outre ce petit détail, qu’il faudra apprivoiser, le reste des contrôles est simple et surtout affiché à l’écran. Vous pouvez donc faire défiler les textes en automatique, afin de vous poser devant votre écran pour profiter de l’histoire, avoir accès aux logs des discussions, mais aussi au menu de sauvegarde. Sans oublier à un journal, qui vous permet d’avoir des informations sur vos clients, des cartes de l’univers (avec des informations), la carte de votre établissement et des rumeurs, mais nous allons revenir sur ces deux points.En effet, vous tenez une taverne. Et qui dit taverne dit boissons que vous allez servir à vos visiteurs. Ces potions, cocktails et autres infusions sont celles que vous pouvez attendre d’une taverne de jeu de rôle : elles ont des caractéristiques. Puissance, défense, vitesse, intelligence, chaque préparation va influer sur les personnages à qui vous les proposez. Ainsi, lorsque Fable ou un autre partira en mission, vous pourrez influencer sa destinée en choisissant de lui servir un cocktail qui augmente la force ou un qui améliore sa vitesse.Vous avez à votre disposition un carnet de recettes et différentes fioles, ainsi qu’Andu, une créature adorable qui vous sert de “poubelle”, puisque si vous faites une erreur, vous allez nourrir cette créature violette trop mignonne.Mais ce n’est pas tout ! Malgré des couloirs de discussion (après tout, il s’agit d’un visual novel, ça fait partie de l’expérience), Tavern Talk offre des trésors d’inventivité : de vos conversations vont découler des rumeurs, qui, une fois assemblées, pourront donner lieu à des quêtes.Celles-ci pourront être données à des aventuriers pour qu’ils les résolvent, grâce à vos cocktails. Ces quêtes font partie intégrantes de l’aventure, de l’histoire qui se tisse tout au long des 10 à 15h de jeux que compte Tavern Talk.