Test de Coffee Talk Episode 2 : Hibiscus & Butterfly

Nous sommes fin septembre 2023, à Seattle. Une courte introduction vous remet dans l’ambiance avant de vous laisser vous incarnez derrière le comptoir du Coffee Talk. Attention cependant ! Coffee Talk 2 est une véritable suite. Le jeu part du principe que vous avez terminé au moins deux fois le précédent opus et donc que vous connaissez toutes les vérités que le premier jeu avait à vous dévoiler. Nous n’en dirons pas plus pour celles et ceux qui souhaitent se lancer dans l’aventure. De la même façon que nous éviterons les spoil dans le présent test. Vous pouvez lire la suite l’esprit tranquille.Fin septembre 2023, donc. Vous ouvrez, comme tous les soirs, le café le plus accueillant de la ville, où se retrouvent des habitués et des nouvelles têtes. Ce premier soir, vous aurez le droit à un mélange des deux. L’occasion de reprendre en main les rênes du café, de servir de mini-tutoriel sur comment tout ceci fonctionne et de découvrir une nouvelle fonctionnalité et ingrédients. Ceux-ci sont d’ailleurs dans le titre même du jeu : l’hibiscus et “butterfly”, le pois papillon ou pois bleu seront vos nouveautés. De quoi étoffer encore plus votre carte, mais nous y reviendrons. Concernant l’autre nouveauté, il s’agit de votre tiroir des objets perdus. A certains moments du scénario, vous trouverez ou on vous donnera des objets. Cartes de visites, briquet perdu, carte postale, invitations, ce sera à vous de les remettre à leur destinataire en les déposant sur le petit plateau à côté de leur commande. De quoi forcer certains événements, ajouter un peu de piments ou simplement développer l’axe narratif de chaque personnage.Car ce sont eux qui font de Coffee Talk une expérience aussi unique. Chaque personnage, nouveau ou ancien, possède une histoire qui lui est propre, un caractère bien à lui, des rêves et des aspirations. Du premier jeu, seule Freya est absente, pour des raisons totalement expliquées et s’accordant elles aussi au personnage. En nouveaux protagonistes, vous découvrirez Riona, une banshee rêvant d’être chanteuse, et Lucas, un satire influenceur. Mais ce sera à vous de découvrir comment leurs histoires s’entremêlent.Bien que totalement du type visual novel, Coffee Talk 2 peut par moment ressembler à un jeu d’énigme. Car les commandes de vos clients, ou ce qu’ils devraient boire pour se sentir le mieux possible, peuvent s’avérer parfois cryptique. Mais c’est aussi ce qui fait la force du jeu : plus on discute avec eux, plus ils se dévoilent et plus leurs commandes prennent leur sens. Les recettes du premier sont présentes, mais il faudra les refaire au moins une fois pour les voir apparaître dans votre application spécifique. Car oui, votre smartphone est, une fois encore, votre meilleur allié.A l’intérieur du jeu, vous disposez donc d’un smartphone. Lorsque vous appuyez sur le bouton dédié (Y), son interface s’ouvre et vous avez accès à quatre applications. Tomodachill est un réseau social où vous allez avoir accès aux “stories” de vos amis et clients (comprendre leur statut écrit, mais ceux-ci ne durent que 24h et sont effacés ensuite, vous évitant d’avoir des dizaines de notifications) ainsi qu’au profil de chacun. Le profil Tomodachill vous donne aussi le niveau d’amitié que vous avez avec vos clients : les contenter permet d’avancer leur histoire et vous pouvez partir du principe que tant que vous n’avez pas les trois smiley vert pour chaque protagoniste, il vous reste des choses à découvrir. Dans les autres applications, vous avez celle pour la musique d’ambiance de votre établissement, vous permettant d’en changer. Ainsi que The Evening Whispers, une application d’histoires courtes, une par jour, autrefois écrite par votre amie Freya.La toute dernière application est celle qui vous sert le plus. Il s’agit de celle avec toutes vos recettes. C’est là que l’on entre dans le vif du sujet.Exactement comme dans le précédent opus, vous disposez de deux étagères d’ingrédients (dont certains peuvent fluctuer en fonction du scénario). L’étagère du haut représente les “bases” (café, thé, thé vert, chocolat, pois bleus, hibiscus) et celle du bas les ingrédients que vous pouvez ajouter à votre boisson (gingembre, menthe, citron, miel, cannelle). Seule la grande bouteille de lait dépasse de l’étagère de bas et pour cause : le lait peut servir à la fois de base et d’ingrédient, en fonction de vos clients.Réaliser une boisson nécessite trois ingrédients, dont une base. Mais attention, l’ordre de vos ingrédients importe dans la composition de votre breuvage. L’avantage, c’est que vous pouvez voir en direct les paramètres de goût fluctuer : chaud, froid, sucré, amer. Si votre client vous demande quelque chose de légèrement sucré, vous pouvez donc le voir en direct. Mais attention ! Au sein du scénario, vous n’aurez qu’un nombre limité d'essais une fois votre boisson réalisée : vous pouvez les jeter cinq fois avant d’être obligé de servir. S’il y a du lait dans votre préparation, vous avez accès au latte art, de façon à agrémenter vos réalisations.Vous avez envie de vous entraîner ? De découvrir des nouvelles boissons sans avoir à servir les mauvaises lors du scénario ? Le mode infini est fait pour vous. Vous y retrouverez l’un des personnages (au choix, mais par défaut, c’est Freya qui vous rend visite) à qui vous pourrez servir tout ce que vous souhaitez. L’occasion de tester toutes les associations possibles pour construire votre carte, cela n’aidera pas vos clients à faire leur choix ou à être plus clair dans leurs demandes, mais cela vous donnera des indications précieuses sur le pourquoi de ces boissons. Le mode infini fait aussi office de défi : si le mode créatif libre est sans pression, le mode défi vous demande de créer des boissons en accord avec les commandes selon un timing. Chaque boisson parfaitement réalisée vous octroie du temps supplémentaire et vous faites votre score en fonction du nombre de breuvages servis avant la fin du timer. De quoi ajouter un peu de piquant à votre rôle de barista.Encore une fois, Coffee Talk nous marque par la subtilité de ses textes, des situations mises en scène et de ses personnages. Que ce soit dans la sensibilité de son écriture ou dans le graphisme, tout en pixel art très fin, Coffee Talk Episode 2 : Hibiscus et butterfly est un enchantement. Trouver à qui donner quel objet, quelle boisson servir, écouter les uns et les autres parler de leurs vies et en dévoiler un peu plus de la vôtre est plaisant et renforce le sentiment de proximité qui se développe entre vous, joueur, et les personnages. La finesse de l’animation va jusque dans les tics du visages de vos clients, affichant l’agacement, la lassitude, vous permettant aussi bien de décrypter leurs paroles que le langage corporel.Bien sûr, comme pour le premier opus, des mystères vont occuper votre esprit et vous allez devoir tenter d’être le plus efficace et attentif possible pour démêler les fils de ces intrigues entremêlées. Mais c’est aussi cela, Coffee Talk : une simulation de discussion tranquille, bienveillante, où les conseils, aussi universels que spécifiques, peuvent très bien vous servir à vous, joueur, dans votre vie. Écouter les autres, parler, communiquer, accomplir ses rêves et ne pas laisser les autres vous dicter votre conduite.Soyez vous-même.