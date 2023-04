Test de Castle Renovator : nettoyez et agencez votre domaine

Nettoyer, balayer…

Rénovations impossibles ?

Frustrant ? Oui, l’expérience Castle Renovator l’est tout du long, à plus forte raison si vous avez déjà joué à un des autres titres déjà cité dans ce texte. Pourtant, le jeu tente d’ajouter quelques nouveautés : pour débloquer des meubles, il faudra résoudre un mini-puzzle plutôt simple, une boutique vous permet de… changer votre blason. Vous pouvez acheter un nouveau terrain plus grand pour construire votre maison. Malheureusement le menu de construction souffre des mêmes problèmes que tout le reste du jeu. Certains éléments se placent “automatiquement” mal et ce sera une vraie galère de les replacer comme vous souhaitez (par exemple de bien placer les pentes de votre toit dans le bon sens). Castle Renovator tente aussi de copier House Flipper en proposant de louer certaines maisons. Pour cela, il faudra contenter au moins un des trois locataires souhaitant s’installer et le sélectionner. Mais comme pour le reste, entre les imperfections techniques et graphiques, l’expérience tourne rapidement à l’aigre.

Aucune histoire dans Castle Renovator, ou plutôt pleins de petites. Chaque mission s’accompagne d’un petit texte que vous pourrez lire et qui dessine les contours d’un mini-scénario. Untel est en colère contre un autre et vous envoie détruire son mobilier, un autre a besoin d’aide pour nettoyer et réparer la coque de son navire… Et ainsi de suite. Les missions s'enchaînent et vous permettent souvent d’avoir accès à différents types de gameplay (détruire, réparer, améliorer, nettoyer, etc.).Dans un premier temps, vous allez donc apprendre les bases : entièrement en vue à la première personne, il faut vous déplacer avec le joystick gauche et viser avec le droit. S’il s’agit de nettoyer, donc de ramasser les débris, ZR apparaît à l’écran, vous indiquant d’appuyer dessus. S’il faut faire autre chose, vous verrez L apparaître suivi de ce qu’il faut sélectionner (“L Nettoyer”, “L Détruire”, etc.). Le bouton L vous ouvre la roue des outils disponibles. Vous sélectionnez ensuite avec le joystick puis appuyez sur ZR pour valider votre choix. Parmi les autres contrôles, vous avez Y qui vous permet de voir, en surbrillance, ce que vous avez encore à faire et où. Lorsqu’il est disponible, R vous ouvre le menu de construction et de choix du mobilier. Les flèches directionnelles vous permettent de voyager dans le maigre inventaire qui s’affiche en bas de l’écran. Il ne faut pas oublier que Castle Renovator est un jeu de simulation et donc qu’il est particulièrement gourmand en menus, commandes, et autres affichages nécessaires à votre progression.Castle Renovator part d’un bon principe. Les jeux du genre sont actuellement légion alors pourquoi pas un qui se déroule au Moyen ge ? Là où tout commence à déraper, c’est sur le portage Switch. Avouons-le, le jeu est… moche. Tout en nuance de marron et de gris, avec assez peu de véritables couleurs vives à part quelques fleurs (contribuant d’ailleurs à véhiculer une image trop souvent fantasmée de l’époque), les textures sont très présentes, trop sans doute, ce qui porte préjudice à la jouabilité. En effet, vous risquez de tourner en rond pour trouver cette tâche à nettoyer alors qu’elle est sous vos yeux mais juste pas visible entre deux textures grossières. C’est pareil pour les quelques objets à trouver. Une clé posée sur une table devient mieux cachée que dans tous les escapes games que vous avez pu faire dans toute votre existence et que vous ferez jamais tant la texture du métal de la clé se mélange parfaitement avec celle du bois de la table (elle est d'ailleurs présente sur l'un des screenshot. Saurez-vous la retrouver ?).Et ça, ce ne sont que les problèmes visuels, dont la liste peut encore s’allonger. À cela s'ajoutent les problèmes de placements dans l’espace des objets que vous déplacez. La roue des outils qui s’affiche une fois sur huit malgré les appuis répétés et prolongés sur L. L’absence de réactivité de votre personnage, des contrôles en général, ou simplement les quelques soucis de collision qui rendent quelques progressions laborieuses. Soyons honnête : Castle Renovator n’est pas pour la console de Nintendo. C’est probablement un jeu sympathique et addictif sur ordinateur, mais la Switch n’est pas le meilleur support. Les menus sont nombreux, et l’agencement le moins intuitif du monde. Quitter une mission ne la sauvegarde pas tant que vous ne l’avez pas fini : impossible donc de switcher d’une à l’autre ou de revenir chez vous agencer votre propre terrain tant que vous n’avez pas terminé.