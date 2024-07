Test de Bread & Fred : là haut sur la montagne

La difficulté de l’ascension

T’es pas le pingouin qui glisse le plus loin !

Les contrôles sont plutôt intuitifs : un bouton pour attraper votre caillou (ou allié), le maintenir vous permet de charger votre lancé. Un autre bouton pour sauter (B) et avec A, vous pouvez tirer sur la corde, ou plutôt vous hisser. Mais ce n’est pas tout ! Si vous pouvez allier saut et jet de coéquipier pour tenter d’aller le plus loin et de vous servir de l’inertie générée pour vous balancer, vous pouvez aussi vous accrocher à une paroi pendant que l’autre, au bout de sa corde, se balance et atteint une nouvelle plateforme.

Sur le papier, les choses sont simples : vous êtes un petit pingouin et allez grimper une montagne enneigée. Vous n’êtes pas seul, mais encordé avec quelque chose d’autre. Là, deux choix s’offrent à vous : si vous jouez en coop en local, votre compagnon de route sera le second joueur, un deuxième petit pingouin ; si vous jouez seul, c’est un joli et gros caillou que vous allez tracter et déplacer. Car la mécanique de Bread and Fred nécessite qu’il y ait quelqu’un ou quelque chose en bout de corde.Vous vous en doutez, ce lien qui unit les deux protagonistes de cette histoire est essentiel. C’est par lui que vont passer un grand nombre de mécaniques d’escalade. Se balancer, servir de contrepoids, sauter ensemble pour se donner de l’élan… Et surtout, soit communiquer si vous êtes en duo, soit faire preuve de dextérité si vous êtes en solo. Car il ne sera pas rare qu’une mauvaise manipulation vous fasse redescendre de quelques dizaines de mètres.Et pourtant, peut-être que si, justement. Ce qui vous causera bien des déconvenues. Il existe plusieurs types de sols dans Bread and Fred. Les fameux sols de glace qui glissent, les plateformes en bois que vous pouvez traverser par en-dessous pour monter dessus… Vous vous en doutez : l’ascension est punitive. Une seule erreur et vous retombez plusieurs dizaines de mètres plus bas. Au point que faire les 500m que compte cette montagne s’avère un défi de taille.