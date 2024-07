Test de Fireside, papotez au coin du feu

Les naufrages mènent à tout





Mais comment faire du troc alors que vous n'avez plus rien ? Rassurez-vous, vos poches ne seront pas longtemps vides. Le jeu vous mène de feu de camp en feu de camp : le jour vous choisissez une route pour randonner, qui vous rapporte une à trois ressources. Au moment de faire votre choix, vous voyez l'entièreté de la carte (en tout cas ce que vous avez déjà exploré) et quelles sont les ressources des chemins que vous pouvez prendre. Arrivé au camp le soir, vous rencontrez entre 2 et 4 personnages. Vous allez parler avec eux, certains seront des personnages clés qui vous donneront des quêtes, d'autres seront là pour vous apprendre la cuisine et tous vous permettront de troquer différentes choses.

ll reste un élément qui vous sera essentiel en jeu : l’énergie d’âme. Symbolisée par une jauge, vous obtenez une pièce dès qu’elle se remplit. Celles-ci servent à la restauration des bâtiments, mais aussi à envoyer vos objets via les sanctuaires. Vous en gagnez en discutant avec les personnages, en résolvant les quêtes, en étant charitable pendant vos escapades diurnes (des petits évènements à choix viennent parfois les pimenter) et en étant généreux dans vos trocs.



Le conseil de l’équipe PN : le dernier soir avant le nexus, donnez tous les objets qu’il vous reste (hormis ce que vous pourrez emporter) à l’un des personnages, cela fera monter votre jauge. Car économiser les pièces d’âme est difficile : envoyer des objets vous en coûte, certains déplacements dans les marécages ou les montagnes, mais aussi des choix malavisés dans les évènements proposés…

On nous vend du cosy, ça commence par un naufrage de votre bateau et de tous vos biens. Mais c’est pour mieux arriver sur la plage où débute votre aventure. Recueilli par Costa, un ancien naufragé tout comme vous, vous n’avez pas le temps de vous appesantir sur la perte de vos marchandises. Apprenant que vous êtes un commerçant, votre nouvel ami vous présente le système de l’île et du jeu : le troc. Pour cela, il vous suffit de parler avec n’importe quel personnage pour voir les ressources qu’il a. Le marché se fait avec une balance, qui vous permet de jauger si ce que vous proposez en échange suffit. Vous pouvez même mettre plus, ce qui apporte un avantage dont nous parlerons un peu plus loin.Vous vous voyez déjà roi du pétrole, avec les poches pleines d’objets, troquant pour toujours plus de richesse ? Le jeu vous fait redescendre de votre capitalisme primaire. Quelques nuits seulement après le début de votre aventure, vous êtes aspiré dans un endroit appelé le nexus, car vous avez touché à un sanctuaire ancien sans précaution. Knack, le gardien bougon de l’endroit, vous explique que votre âme est maintenant liée au nexus. Chaque fois que vous reviendrez sur le bon vieux plan terrestre, vous n’aurez que quelques jours pour en profiter, avant d’être réaspiré par un sanctuaire. Laissant sur place toutes vos possessions. Ballot.La tempête ayant provoqué de nombreux dégâts, votre mission dans ce jeu est aussi de réhabiliter les constructions des deux plans, en réunissant des matériaux. Pour ce faire, il vous faudra réussir à transporter des objets vers le nexus. En étant téléporté, vous avez le droit d’emporter un objet au choix. Sur terre, les sanctuaires vous permettront d’en envoyer deux. Une fois réparés, ils vous permettront aussi de changer votre emplacement de départ en revenant.Dans le nexus, chaque domaine à réparer vous apporte des bonus différents. Le sanctuaire principal, gardé par Knack, vous permet de rester un peu plus longtemps sur terre. Les tonneaux et la maison agrandissent votre sac à dos et votre coffre. Et le plus important : réparer la niche et adopter un chien. Oui, vous pouvez le caresser.Il y a aussi deux portails vers de nouvelles zones : la forêt et la montagne. Chacune a ses propres quêtes, mais aussi ses propres objets, notamment des ingrédients. Le jeu possède un système de cuisine (au feu de bois évidemment) et de recettes à débloquer. Vous pouvez soit en apprendre via les pnj, soit faire des tests vous-même. Attention, vos soirées à la belle étoile ne sont pas extensibles : votre temps est symbolisé par des bûches. Chaque action (troc, discussion, cuisson, etc.) vous en consomme une et au bout de cinq, vous finissez par vous endormir.Le grand intérêt de la cuisine, outre le côté sympathique et collectionnite, c’est de vous donner plus de poids dans les négociations. Les plats préparés pèsent plus dans la balance que leurs ingrédients.