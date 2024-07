Test de Arranger: A Role-Puzzling Adventure : de cases en cases

Le monde est une grille

On pousse et on bouge !

Une certaine génération se souvient probablement du jeu de plateau Labyrinth. Dans celui-ci, vous deviez déplacer toute une rangée ou une colonne de tuile en en ajoutant une à l’une des extrémités et en poussant les autres. Cela avait pour conséquence de déplacer les murs du labyrinthe et de vous permettre d’avoir accès à différents chemins. Arranger: A Role-Puzzling Adventure reprend presque le même principe.Vous incarnez Jemma, une adolescente qui a été recueillie bébé par une petite ville. Elle ne se sent pas à sa place et décide finalement d’aller explorer le monde. En chemin, elle va faire la rencontre d’étranges individus, causer quelques catastrophes et s’interroger sur elle-même et l’étrange symbole trouvé avec elle à sa naissance.Jemma, comme l’ensemble du monde, ne se déplace qu’horizontalement et verticalement. Une case après l’autre. Toute case arrivant en bout de ligne à l’extrémité droite revient en bout de ligne à l’extrémité gauche.Les objets, personnages et autres éléments présents sur la ligne ou la colonne sur laquelle se trouve Jemma vont eux aussi bouger, sauf s’ils sont “statiques”, c’est-à-dire contrôlés par une force immuable qui les empêche de bouger. Il vous faut donc tracer votre route entre puzzles environnementaux, éléments inamovibles et exploration de l’univers de Jemma.Et ce n’est pas le premier puzzle game d’une partie de l’équipe de développement. Aux manettes, on retrouve le graphiste de Braid, le titre de 2008 qui a fait son grand retour dans une version anniversaire en 2024.Cela s’en ressent d’ailleurs dans l’esthétique de Arranger. On retrouve ces univers très colorés aux contrastes bien marqués. Les environnements regorgent de détails, avec les cases colorées et des illustrations dans les arrières-plans pour donner plus de profondeur et de détails aux lieux.Malgré une apparence saccadée, Arranger est très fluide. Cette première impression vient du gameplay : la possibilité de se déplacer de case en case, le fait que chaque ligne/colonne bouge aussi et qu’on a parfois envie de constater tout ce qui change et évolue sur notre parcours. Tout cela donne l’envie d’avancer case après case, avec parfois un temps d’arrêt, donnant parfois une impression saccadée.Celle-ci est cependant totalement artificielle : les animations sont fluides, les réactions en chaîne donnent lieu à des événements parfois drôles ou tragiques, parfois ayant un lien avec le scénario, parfois pas du tout.Par bien des aspects, Arranger est un puzzle game d’aventure intense, avec un propos très actuel sur le fait d’être soi-même et une touche d’humour particulièrement bienvenue. Une aide existe, un mode “assistance” qui permet de résoudre ou de passer les puzzles les plus complexes si ceux-ci vous posent un problème. Le menu d’accessibilité permet d’ailleurs plusieurs améliorations de jeu, particulièrement adaptées : afficher l’objectif toujours à l’écran, ainsi que les contrôles tactiles. Car Arranger peut aussi se jouer grâce à l’écran tactile ! Un confort de jeu non négligeable.