Test de Luigi's Mansion 2 HD : les fantômes n'ont qu'à bien se tenir !

En cas de problèmes, qui est-ce qu'on appelle ?

Explorez des lieux hantés !

Le plaisir de chasser seul ou à plusieurs

Un jeu très beau mais un gameplay quelque peu rigide

Commençons par rappeler l'histoire. Les fantômes vivent en paix et en harmonie dans la vallée des Ombres. Gentils et serviables, ils aident le Professeur K. TASTROFF dans ses recherches. Et cela grâce à l'influence de la Lune Noire, rayonnant dans le ciel.Mais le roi Boo, Maître des Illusions, a de noirs desseins. Il brise la Lune Noire en divers fragments et dérobe ces derniers. Sa destruction entraîne le chaos. Les fantômes deviennent agressifs et incontrôlables, obligeant le génie à s'enfuir dans sa base secrète. Pour régler la situation, il fait venir à lui nul autre que Luigi, le frère de Mario, même si cela ressemble plus à un kidnapping qu'à une invitation.Finalement, après moult explications de son ami, voilà notre héros endossant de nouveau son rôle de chasseur de fantômes à l'aide de la célèbre invention du Professeur, l'Ectoblast 5000, qui n'est autre qu'un aspirateur avec diverses performances high-tech. La mission de Luigi, s'il l'accepte - il n'a pas vraiment le choix - est de récupérer tous les fragments de la Lune Noire ainsi que capturer tous les spectres et Boos qui tenteraient de l'en empêcher. Il va avoir du travail. Chaque fragment est détenu dans un endroit différent de la vallée des Ombres. Plus il progresse, plus ses ennemis sont agressifs, organisés et dangereux.Pauvre Luigi. Lui qui n'est pas très vaillant et qui a peur de tout même de son propre reflet, va pourtant nous démontrer tout son courage durant cette aventure folle et effrayante ! Fantômes, prenez garde ! Notre héros préféré vous a pris en chasse !Le périple de Luigi se présente sous forme de diverses missions dans les cinq lieux hantés de la Vallée des Ombres. Pour chacune d'elles, nous avons un objectif à atteindre avant d'être ramené à la base par le Professeur K. TRASTROFF. Nous ne pouvons pas choisir différents degrés de difficulté en début de partie mais le jeu reste relativement simple et accessible dans sa totalité. Quant aux sauvegardes, elles sont uniquement automatiques et nous ne pouvons pas enregistrer notre partie en plein milieu d'une mission.Pour réaliser ces différents objectifs, nous sommes amenés à résoudre régulièrement des énigmes nous permettant d'avancer. Et plus nous progressons dans le jeu, plus elles se complexifient. Ainsi, l'observation et l'exploration sont importantes durant cette aventure.Nous avons le réflexe d'utiliser très fréquemment dans chaque pièce, les différentes options de notre Ectoblast 5000 pour dénicher le moindre indice ou simplement looter le plus d'argent possible. Cela peut être par exemple le Spectroflash pour ouvrir des accès, le Révéloscope pour révéler des secrets invisibles ou encore la fonction aspirante ou soufflante de l'aspirateur sur des tissus ou tapis, pour dénicher des objets cachés. Quant à l'argent obtenu, il nous permet d'améliorer l'Ectoblast 5000 pour le rendre plus puissant.Mais attention aux esprits et animaux qui rôdent. Le moindre bruit, courant d'air ou lumière qui vacille, fait sursauter de peur notre pauvre Luigi qui est pourtant bien brave de s'aventurer dans ces lieux hantés et couverts de toiles d'araignées. Et il n'y a pas que les fantômes qui s'amusent à jouer de mauvais tours à notre plombier à la casquette verte. Même les souris, chauves-souris et arachnides se mettent en travers de notre route de diverses manières.Chaque mission possède également son Boo caché. Et si on arrive à tous les dénicher, on a le droit à une mission bonus dans les différents lieux où se trouvent les fragments de la Lune Noire.A la fin d'un stage, nous obtenons le résultat de notre réussite avec le temps qu'il a fallu pour arriver au bout de l'objectif, le nombre de fantômes capturés, le nombre de cœurs perdus et la quantité d'argent obtenue. Nous obtenons ainsi notre score final. Libre à nous de recommencer la mission autant que l'on veut pour améliorer notre prestation et d'explorer les lieux toujours plus en profondeur.Nous avons deux façons de nous amuser à chasser les fantômes dans Luigi's Mansion 2 HD.Dans un premier temps, nous avons l'aventure principale. Les spectres ont tous leurs propres façons d'attaquer et de se cacher pour nous avoir par surprise. Bien sûr, une fois qu'on connaît chacune de leurs techniques, on parvient facilement à anticiper leurs mouvements pour les capturer. Comme pour beaucoup de jeux, il existe ici des patterns bien précis à retenir même si le mode de capture est identique pour tous les fantômes : utiliser le Spectroflash et les aspirer dans l'Ectoblast 5000. Même les Boos une fois affaiblis, ne peuvent résister à l'aspiration de notre super arme.Il y a différentes sortes de spectres à trouver, de couleurs variées. Une fois capturés et la mission terminée, on les envoie tous dans la chambre forte de la base secrète où on peut ensuite aller les admirer à loisir.Dans un second temps, le titre nous propose la section Tour Hantée où nous pouvons jouer en multijoueurs jusqu’à quatre joueurs. Les parties sont découpées en différentes missions avant d'arriver au boss final. Nous avons par exemple la traque des Ectochiens, la chasse de tous les fantômes présents dans la Tour ou la recherche dans le temps imparti de la trappe secrète.Dans cette section du jeu, nous incarnons chacun un Luigi de couleurs légèrement différentes de l'original afin de pouvoir nous distinguer les uns des autres. Les parties se font en coopération. On peut soit décider de rester tous ensemble, soit décider de se séparer pour couvrir un maximum de surface. Mais évidemment, pour vaincre des ennemis puissants le plus rapidement possible, il vaut mieux le faire tous ensemble. D'autant qu'il peut y avoir des pièges dans certaines pièces. Nous avons alors la possibilité d'appeler nos coéquipiers à l'aide afin qu'ils viennent nous libérer.Au fil des missions, certains joueurs peuvent obtenir aléatoirement des bonus pour les aider dans les missions. Ils ont alors un avantage sur les trois autres.Même s'il s'agit d'un multijoueur coopératif, on ressent une certaine compétition entre joueurs. En effet, à la fin de la partie nous avons un classement avec le joueur ayant obtenu le meilleur score et celui ayant le moins bon. Le jeu a même tendance à nous donner des titres en fonction de nos prestations. Attention de ne pas obtenir le qualificatif de boulet du groupe.La section Tour Hantée est très amusante et peut donner lieu à de chouettes soirées entre amis car nous pouvons chasser les fantômes à plusieurs. Cependant, les parties deviennent vite redondantes car les pièces sont toujours les mêmes. A un certain moment, l'effet de surprise finit par disparaître.Nous en avions déjà parlé lors de la preview mais le travail réalisé sur l'amélioration graphique est excellent. On voit ici que la haute définition change énormément de choses. Les traits ont été grandement lissés, les couleurs beaucoup plus éclatantes, les dessins bien plus nets. Mieux encore, nous passons d'un petit écran de DS à un écran plus grand de Switch en mode nomade et un écran large de télévision. Nous avons presque l'impression de visionner un film d'animation durant les cinématiques. Le tout, sans aucun ralentissement de la console ni bug d'aucune sorte de toute la partie.Nous applaudissons ici un portage de très grande qualité mais nous ne notons aucune autre nouveauté dans les changements par rapport au jeu sur 3DS. Le contenu est identique à l'original. Malgré tout, il est vraiment plaisant qu’un tel remake voit le jour sur une console où on peut profiter de l’aventure en haute définition sur un grand écran. Ceux qui n’ont pas eu la chance de connaître le titre onze ans en arrière, ne peuvent qu'apprécier.On regrette un gameplay pas suffisamment flexible. La prise en main de la manette ne nous aide guère, en particulier lors des combats. Outre la lenteur de Luigi et ses sursauts fréquents qui nous font perdre de précieuses secondes, rajouter à cela la rigidité des commandes et nous risquons de perdre rapidement tous nos cœurs et de devoir recommencer la mission depuis le début.Chaque joystick a sa fonction : déplacer Luigi pour le gauche et manipuler la caméra pour le droit. La touche A permet d'éblouir les ennemis et de les capturer une fois qu'on les a suffisamment affaiblis, la touche ZR d'aspirer, la touche X de lever la caméra et la touche B sert à courir ou à esquiver les coups et projectiles. Nous sommes d'ailleurs amenés à utiliser cette dernière très fréquemment.Certains spectres sont rapides et agiles et nous devons nous montrer encore plus rapides et agiles pour pouvoir les capturer, outre ceux qui exigent en plus une certaine ingéniosité pour les battre. Et c'est là que le gameplay peut nous desservir car la manipulation des touches n'est pas très pratique. Certaines ne sont pas très réactives et on doit parfois utiliser plusieurs commandes en même temps, ce qui n'est pas chose aisée non plus. Par exemple, appuyer sur la touche X pour lever la caméra en plus de ZR pour aspirer et enfin joystick droit pour pivoter la caméra. Cette manipulation quelque peu frigide peut nous retarder dans la réussite de la mission ou pire, nous faire perdre. Et si nous perdons notre dernier cœur, il faut recommencer le stage du début.On finit fort heureusement par s'y habituer ou par trouver d'autres combines pour réussir de toute manière. Ce n'est pas cela qui nous arrête. Mais cela demande une certaine adaptation.