Test de Les Schtroumpfs - Village Party : ♫ Un ptit Schtroumpf, Schtroumpf, Schtroumpf ♫

Un jeu multi oui, mais avec un mode solo !

Vous êtes donc Schtroumpf, qui revient d’un long voyage on ne sait pas trop où, à dos de cigogne. On tombe en plein milieu de la préparation d’une grande fête, à laquelle, sans trop de surprise, on va nous demander de participer. Nous nous transformons donc en Schtroumpf Larbin (oubliez la possibilité de jouer une schtroumpfette) et c’est parti pour PLEIN de mini-quêtes et mini-jeu. Cependant la carte, elle, n’est pas minuscule. C’est un party-game oui, mais en monde ouvert. Notre petit schtroumpf va heureusement très vite s’équiper d’un gyroschtroumph, sorte de trottinette plutôt rapide, qui n’aura rien à envier au cheval de Skyrim question tout terrain, activable avec Y. Il est également possible de débloquer des points de voyage rapide sur la carte, via les cigognes, pour trouver plus rapidement votre objectif. On dispose aussi d’une fronde, en X, pour faire tomber des collectibles, débloquer des passages ou réussir des quêtes.



ll y a plusieurs sortes de collectibles : les sacs, tonneaux, caisses et autres plantes vous permettront de récupérer des ingrédients et matériaux pour construire votre maison (car visiblement quelqu’un vous a piqué votre domicile précédent durant votre voyage, sympa les copains) ou débloquer différents skins pour votre petit schtroumpf.

Sus à Gargamel… si on y arrive

C’est vrai. Il y a tout un menu permettant de consulter votre inventaire (qui apparaît déjà dans sur l’écran principal) et de voir la liste de toutes les quêtes. Ce qui ne vous servira à rien. Il est en effet impossible de sélectionner une quête à suivre depuis votre journal. Si vous voulez changer d’objectif en cours, il va falloir affronter…. la carte. Cette immense carte ne se dote ni d’un zoom efficace ni d’un système de repérage astucieux. Vous pouvez zoomer, mais les icônes restent minuscules, votre propre personnage ne se distingue pas et réussir à cibler au bon endroit relève un peu de l’exploit. Et bien sûr, les icônes ne vous disent pas quelle est la quête associée. Vous êtes donc obligé de suivre l’ordre décidé par le jeu, sans qu’on sache si c’est pré-déterminé ou aléatoire.





Allons-y gaiement donc ! Après tout, votre petit schtroumpf est là pour égayer votre chemin avec de petits dialogues circonstanciels, c’est plutôt sympathique… Mais son registre est abyssalement limité et il fera donc les mêmes remarques à CHAQUE fois. Remarquez que vous serez d’accord avec son “1 km à schtroumpf, ça use, ça use…”, rapport à la longueur du chemin. Car certaines quêtes relèvent du “ va me chercher une schtroumpf” à l’autre bout de la map, avec chemin tracé obligatoire. On précise que le mode d’accélération de votre trottischtroumpf dépend de l’appui constant du bouton L. Et bon courage.

Il vous reste à admirer le paysage ! Sauf que… On est un peu déçu. Ce n’est pas foncièrement laid au premier abord, mais c’est loin de ce qu’on pourrait attendre d’un jeu de ce style en 2024. Il arrive à être à la fois pixelisé et trop lisse. Rien n’est jamais vraiment net. Cela peut faire illusion au village et quand vous êtes immobile, mais ce n’est pas suffisant.

Galerie images



Et le multi dans tout ça ?

Vous avez quand même deux autres modes qui vous sont proposés : un mode compétition avec une série de 5 mini-jeux sélectionnés aléatoirement ou bien un choix parmi tous les mini-jeux existants. Il y a un grand panel de mini-jeux il faut reconnaître, bien que repompés du côté de Nintendo. Dans l’ensemble pas grand chose à dire, encore des soucis de jouabilité sur certains mini jeux, un affichage peu lisible (comme sur le Simon), mais rien d’exceptionnellement fun.

Quant au mode Village Party ? Eh bien déception ultime, pas de jeu de plateau version mario, mais bien un écran de sélection de mini-jeu version “je cours d’un personnage à l’autre dans le village en fête”. Le but est de battre les records du Schtroumpf Costaud. Le clou du spectacle ? C’est impossible. Ce mode est buggé et même si vous obtenez le meilleur score possible, il n’est pas enregistré, et les médailles jamais obtenues…

Mais également de gros cadeaux un peu partout, qui vous donnent des statuettes, des gâteaux ou qui vous explosent à la schtroumpf.Enfin, des pots de peinture égarés vous permettront de relooker votre bolide en bois.On gambade donc de quête en mini-jeu et de lac en montagne, mais au fait, à part le multi dont on parlera un peu plus bas, on aurait pas oublié quelque chose ?Eh oui, que seraient les schtroumpfs sans leur ennemi de toujours : Gargamel, et son chat Azrael. Pour ce scénario, attention, tenez-vous bien : Gargamel veut capturer des schtroumpfs pour une potion. Eh oui. Nous aussi on a été très surpris.Le scénario est simple, certes, mais il arrive à être mal conçu (ce qui va être le cas de pas mal d’aspects). En effet, on ne sait pas trop comment on a réussi à avancer de cinématique en cinématique. Différencier les quêtes principales des mini-quêtes est vraiment mission impossible, bien qu’il semble y avoir un code couleur sur la flèche du haut de l’écran qui sera votre guide tout au long du jeu. Mais, me direz-vous, il suffit d’aller voir le journal de quête ?On rencontre vraiment beaucoup de problèmes techniques et autres petits bugs. Par exemple, quand vous gagnez des mini-jeux, votre schtroumpf dira toujours “deuxième, ce n’est pas si mal”, même quand vous avez roulé sur vos adversaires. Deux ou trois missions vous demandent de lancer des ballons d’eau ou de détruire des rochers à la pioche, et vous comprenez après un quart d’heure de recherche qu’il faut en fait utiliser votre fronde. Les schtroumpfs capturés par Gargamel (pardon pour le spoiler) sont dans le même temps en train de vaquer tranquillement dans le village. Il y a même des problèmes de traduction, qui donnent vraiment l’impression que le jeu a été bâclé.Côté aventure, on attendait vraiment mieux qu’une succession de mini-jeux et des quêtes de traversée de carte.Côté multi, pas franchement de mieux. Et cela commence dès l’écran du menu. On voit que le mode “village party” qu’on pense être l’équivalent des plateaux de Mario Party est grisé et un message “finissez d’abord l’aventure principal” vient doucher notre enthousiasme. Débloquer le mode multi après avoir fait plusieurs heures en solo ? On espère que vous n’avez pas fait venir vos amis trop tôt.