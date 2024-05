Mobile Suit Gundam SEED Freedom : une longue attente récompensée ?

Mobile Suit Gundam SEED FREEDOM au cinéma uniquement les 27 et 28 avril ! Retrouvez la vidéo sur YouTube

Première chose à noter, le film sort ce samedi 27 avril pour un seul tout petit week-end d’exploitation en salles. C’est évidemment très peu, et il y a fort à parier que les salles seront prises d’assaut. Amateurs du genre, pensez donc à réserver vos places au plus vite !

Magnifique, intense et très impressionnant sur grand écran !

Une orgie visuelle de mechas !

Mobile Suit Gundam SEED Freedom se place dans la continuité de l’illustre saga Gundam SEED. Nous sommes en l’an 75 de l’ère cosmique, et la paix ne semble toujours pas à l’ordre du jour. Les différents mouvements politiques s’affrontent dans le sang et une organisation de surveillance est créée pour tenter de restaurer le calme, voire la paix. Nos héros préférés sont évidemment de la partie : Lacus, Kira, Asran et consors partent en opération à bord de leurs méchas Gundam tandis que le royaume de Fondation leur propose une action conjointe pour mettre à mal le quartier général du Blue Cosmos.Première constatation : le film s’inscrit dans la droite lignée de la série des Mobile Suit Gundam débutée en 1979 (!) et ne prend pas nécessairement le temps de tout remettre à plat. Si vous êtes un total néophyte, vous risquez donc d’avoir du mal à rattraper les wagons en route et beaucoup de détails pourraient vous échapper. Rien de rédhibitoire en soi, mais votre expérience risque quand même d’en pâtir. Dès lors, une session de rattrapage (d’ici ce week-end, cela risque de faire court) ou un petit rappel du contexte par un ami connaisseur pourraient vous sauver la mise.Visuellement, c’est la claque. Pour la première fois, votre serviteur a l’occasion d’admirer les méchas en action sur grand écran, qui plus est dans des conditions optimales (salle premium ICE d’un cinéma CGR) et le rendu est absolument saisissant. Tout prend une autre dimension et l’impact visuel de ces monstres de 20 mètres de haut est incomparable. Graphiquement, on garde une patte assez vintage tout en intégrant de la 3D à bon escient pour magnifier les vaisseaux et nos robots préférés. Le rendu est un délice absolu pour vos rétines, de même que pour vos oreilles. On émettra toutefois une petite réserve sur le design des personnages, moins abouti même si chacun se fera son avis.L’histoire est plutôt bien menée, avec des thèmes forts abordés : le déterminisme, voire l’eugénisme et la passion des humains pour l’autodestruction. Evidemment, l’amour est au centre des débats, au risque d’en devenir complètement kitch par moments. Certains pourraient rester perplexes devant certaines scènes de querelles amoureuses d’adolescents aux commandes de robots dévastateurs pour régler leurs comptes. Malgré tout, l’intrigue reste intéressante à suivre et sert surtout de tremplin aux scènes de méchas que l’on attend au tournant…… Et en ce qui concerne les méchas, c’est un véritable festin qui nous est proposé par Mitsuo Fukuda. L’apport de la 3D permet de porter à l’écran des idées qui vont bien au-delà de ce qui a pu être fait par le passé. Les scènes de combat sont âpres, intenses et d’une générosité épatante. C’en est presque trop généreux d’ailleurs, à tel point que certaines scènes manquent parfois de lisibilité. Aucun doute en tout cas, si vous êtes venus pour voir du mécha et en prendre plein les mirettes, vous ne devriez pas être déçu !Qui dit combat, dit violence. Et Gundam SEED Freedom n’en manque pas : les victimes sont nombreuses, et pas seulement des machines : de nombreux civils font également les frais de cette folie humaine. Dès lors, ce film n’est pas forcément à montrer aux yeux des plus jeunes.Evidemment, SEED Freedom n’oublie pas le fan service et sait distiller tout au long du film des références et autres musiques cultes qui sauront porter les fans au comble de l’émotion. Le tout sans en faire trop : juste ce qu’il faut pour porter cet opus au rang d’incontournable de la série. Et de nous rappeler que même 20 ans plus tard, on rêve toujours autant de robots géants !