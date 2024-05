[Cinéma] Avis aux fans de Transformers ! Un évènement spécial anniversaire vous tend les bras... ce week-end seulement au cinéma !

Transformers: 40th Anniversary Event | Bande-annonce Retrouvez la vidéo sur YouTube

Voilà déjà 40 ans que nos adorables robots ont vu le jour. Tout cela ne nous rajeunit pas mais montre surtout la puissance d'une licence qui ne cesse de passionner, et surtout d'élargir son panel de fans ! Ainsi, lors de l'avant première, nous avons pu découvrir un public de tous âges : des grands enfants aux cheveux grisonnants certes, mais également des petites têtes blondes nées dans les années 2010.On imagine que beaucoup ont d'ailleurs découvert les Transformers avec le film de Michael Bay sorti en 2007 plutôt qu'avec l'animé de 1984... L'occasion pour certains de vivre un super moment de nostalgie sur grand écran, et pour d'autres de découvrir les origines du combat opposant nos chers Autobots aux terribles Decepticons.Mais en quoi consiste donc cet évènement dédié aux 40 ans de nos jouets / héros préférés ? C'est très simple, vous allez pouvoir redécouvrir sur écran géant les quatre tout premiers épisodes de la série, en version originale (anglais sous-titré). Il y a d'abord les trois premiers, qui formaient un tout et constituaient le "pilote" de l'animé. C'est ce trio d'épisodes qui devait convaincre le public avant de lancer la suite qu'on connaît. Puis vient l'épisode 4, qui constitue un bon exemple de ce à quoi ressembleront les épisodes par la suite.Ce n'est pas tout, puisque vous aurez la joie de découvrir le tout premier épisode en écran splitté : d'un côté l'animé, de l'autre les doubleurs originels (Peter Cullen, Frank Welker etc.) qui se sont retrouvés pour l'occasion afin de doubler l'épisode à la volée. Un exercice passionnant à découvrir : voir les acteurs incarner nos héros sous nos yeux est épatant, d'autant plus qu'ils doublent parfois plusieurs personnages à la volée ! A la clé, une belle découverte pour les non initiés et une grosse bouffée de nostalgie pour les fans qui seront ravis de revoir cet épisode sous un nouvel angle.