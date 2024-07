À la découverte de la Japan Expo 2024 au Parc des Expositions à Villepinte

Nintendo, invité d’honneur !

Galerie images



Galerie images

Galerie images

Des mangas, des animés et beaucoup d’autres surprises

Galerie images



Galerie images



Galerie images



Des évènements exceptionnels et une édition 2024 mettant à l’honneur les Kaijû !

Dans les centaines de mètres carrés du festival séparé entre plusieurs quartiers thématiques, le plan est votre allié pour rejoindre au plus vite vos cibles de prédilection. Plutôt jeux vidéo ? En lisant ces lignes ici c'est très certainement le cas alors rendez-vous quelques dizaines de mètres face à l'entrée, en direction de la Gaming Zone, où Nintendo s'est taillé une place de choix. Big N occupe en effet un des plus importants espaces du festival, avec des stands pour essayer quelques jeux phares du moment, des espaces pour la compétition et de quoi céder à la tentation avec quelques achats plaisir (coupable).Le pop-up store que beaucoup attendaient suite aux annonces de Nintendo ne déçoit pas. Certes l'offre n'y est pas pléthorique et les produits pas tous inédits ou à prix très doux. Néanmoins, nul doute que les longues minutes d'attente pour y pénétrer se verront récompensées par l'achat de quelques produits exclusifs.Votre serviteur n'aura pas résisté au tee-shirt floqué du rouge caractéristique et estampillé Tokyo à 35 euros, à un ravissant paquet de cartes Hanafuda qui rappellent les origines de la firme à 25 euros, à un adorable set de table aux couleurs du célèbre héros moustachu à 20 euros et d'un gros Yoshi tout doux à 16 euros (on vous laisse faire le calcul, de notre côté on préfère s’abstenir).À noter une petite surprise au-delà des 20 euros d'achat et encore d'autres petits cadeaux dont un rafraîchissement bienvenue car si le festival risque d'être chaud ce week-end, ce n'est pas seulement à cause du thermostat mais aussi par tout ce qu'il y a à y faire !Vous pourrez bien sûr vous essayer à plusieurs jeux au sein de ce secteur. Les dernières sorties de Nintendo comme Paper Mario et la Porte Millénaire, Princess Peach: Showtime ou l'arrivée toute récente du basket-ball dans Nintendo Switch Sports étaient présentes et facilement accessibles. Avantage du Parc des Expositions, les espaces sont grands et les stands suffisamment espacés pour toujours offrir une belle circulation et du confort aux activités proposées.Que les amoureux de ce que le Japon a de plus savoureux comme les mangas se rassurent, les grands éditeurs sont de la partie et promettent aux dénicheurs de mettre la main sur des nouveautés, des numéros manquants ou profiter de quelques promotions. Des mangas aux animés il n'y a qu'un pas et les stands mettant à l'honneur les figures populaires tirées de One Piece ou Demon Slayer seront ravis de croiser d'innombrables vitrines avec figurines, des constructions éphémères et de petits défis en pagaille pour s’immerger dans son univers favori.Si un mot sied bien à la Japan Expo c'est certainement celui d’immersion. Partout on ne croise que des références parfois subtiles, parfois impressionnantes aux licences de la pop culture grâce aux fans qui ont su faire de ce rendez-vous un incontournable du cosplay. Ainsi n'hésitez pas à pousser jusqu'au bout de la zone Kitsuné pour découvrir le village cosplay et sa scène où se produisent les meilleurs cosplayeurs et cosplayeuses. Petite dédicace à un excellent Link Gerudo, ainsi qu’à la grande gagnante Marianne tout droit sortie de Fire Emblem et qui a eu du mal à cacher son émotion à l'appel de son nom victorieux sur la scène.En passant vous ne manquerez pas les animations et stands consacrés à la culture nippone au sens large. Depuis les cours de japonais, les initiations à l'ikebana (art floral japonais) et les multiples petits artisans vendeurs de créations tissées, brodées ou dessinées, ces stands offrent une autre facette à découvrir et riche en surprises. Avec un peu de chance vous pourrez tomber sur un spectacle mêlant costumes traditionnels et pointes de ballerine sur une scène, sur une chanteuse de Jpop au détour de deux stands ou bien sur un concert d'un groupe survolté et boosté par un public armé des penlights lumineux traditionnels.Bien sûr pour plus de sûreté on vous recommande d'aller consulter le programme quotidien sur le site internet officiel de l'événement mais également de télécharger l'application dédiée pour avoir un aperçu instantané des animations prêtes à commencer chaque jour.Vous pourrez ainsi planifier quelques temps forts à ne pas rater et vous assurer d'avoir une place, notamment pour certains événements particulièrement recherchés comme les dédicaces d'artistes ayant fait le déplacement.De notre côté il s'agissait de deux événements aussi intéressants que vibrants ou bien la preuve que la Japan Expo permet de naviguer entre les ambiances avec maestria.Après avoir assisté à un focus jeux vidéo lors d’une conférence riche en enseignement et traitant du profil des joueurs menée par deux chercheurs (retrouvez-la dans leur publication « Gaming. Sociologie du jeu vidéo », Jean-Philippe Dubrulle et Enora Lanoë-Danel, Paris : L'Aube / Fondation Jean-Jaurès, 2024), nous avons achevé cette première journée de festival par une belle soirée cinématographique.Le célèbre réalisateur japonais Shinji Higuchi donnait une interview sur la scène Yuzu et il était débordant de joie au moment de parler de son travail dans le domaine des effets spéciaux (tokusatsu) et en particulier sur le film Shin Godzilla. Ce long métrage de 2016 était ensuite projeté et ainsi mis à l'honneur dans une édition 2024 du festival consacrée aux Kaijû et au plus célèbre d’entre eux, le terrible Godzilla.Immersion et forte impression garantie avec ce film qui fait la part belle aux effets spéciaux numériques mais qui emprunte également à un des théâtres typiques du Japon, le théâtre kyôgen, dans les passages en motion capture. Attention, notez que pour les évènements en soirée mieux vaut vérifier les informations pratiques pour les éventuelles et nécessaires réservations à faire.