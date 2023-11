[PGW] Paris Games Week 2023 : les autres stands et animations

Des jeux Switch, pas seulement sur le stand Nintendo

Si vous voulez poser vos mains sur une manette de Switch ou découvrir un jeu prévu sur Switch, d'autres exposants vous accueillent sur leur stand. La liste n'est certainement pas exhaustive mais en voici une sélection...

Ubisoft

Chez Ubisoft, un espace assez vaste est réservé à un jeu phare prévu pour début 2024 : Prince of Persia: The Lost Crown. De nombreuses bornes de démonstration y sont accessibles et nous nous sommes donc évidemment portés volontaires pour une session d'essai de 10 min.



Manette Switch Pro en mains, notre première impression du jeu a été très positive (malgré un bogue bloquant survenu à un moment pour l'un des testeurs, mais qui s'explique aussi par le fait que le jeu est encore en cours de développement). Graphiquement assez soigné, le jeu s'est montré dynamique et très agréable. C'est une sortie à surveiller et nous avons hâte d'en voir plus... Rendez-vous l'année prochaine !

L'éditeur français présente également sur son stand son prochain opus de la série Assassin's Creed, intitulé Assassin's Creed Mirage. Il n'est malheureusement pas prévu sur console Nintendo.

Microids

Du côté de Microids, à nouveau présent cette année, l'éditeur s'offre un espace bien visible sur le stand des "Jeux made in France", et pour cause : une très belle statue Goldorak y a été installée et ne passe pas inaperçu au détour des allées ! Comme vous vous en doutez, la statue accompagne le jeu Goldorak : Le Festin des Loups, dont la sortie est prévue prochainement, notamment sur Switch.

Galerie images 05/11/2023



Agatha Christie : Le Crime de l'Orient Express

Astérix & Obélix : Baffez-les tous ! 2

Flashback 2

Tintin Reporter – Les Cigares du Pharaon

Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre Verte D'autres jeux sont mis en avant :

SEGA

SEGA mise beaucoup sur la sortie de son nouveau Sonic Superstars : une très belle construction en LEGO de Sonic et d'une machine d'Eggman est mise en avant au centre du stand de l'éditeur. Malgré que le jeu soit aussi prévu sur Switch, c'est la version PS5 qui est ici disponible en démonstration.



La différence entre les versions ne devrait pas être notable et nous avons en tout cas pris plaisir à parcourir quelques niveaux de ce nouvel épisode et à retrouver le hérisson bleu au meilleur de sa forme ! Vous pourrez retrouver le test du jeu complet très bientôt sur PN.

Warner Bros. Games

Warner Bros. Games est présent à la PGW et on ne peut pas y manquer les nombreux décors consacrés à Hogwarts Legacy : l'Héritage de Poudlard, dont la sortie sur Switch est prévue ce mois-ci.

Galerie images 05/11/2023





PGW Junior

La Paris Games Week propose son habituel espace "PGW Junior", à destination des plus jeunes, au sein d'un hall secondaire (Pavillon 2.2 - Famille). De nombreuses bornes Switch y sont installées et permettent de découvrir des jeux familiaux. Il s'agit ici essentiellement de titres moins connus et destinés aux plus jeunes et aux joueurs occasionnels, ne vous attendez donc pas à y retrouver les jeux les plus populaires.



Toutefois, l'affluence de cet espace, probablement plus faible que sur les stands principaux, devrait rendre plus facile l'accès à une borne si vous souhaitez simplement découvrir tranquillement la console de Nintendo.

Et chez la concurrence ?

Nous avons jusque-là surtout présenté les contenus qui se rapportent à Nintendo car vous êtes sur... Puissance Nintendo (ah bon ?!). Les consoles de Sony et Microsoft ne sont pas en reste et les constructeurs concurrents sont également bien représentés à la Paris Games Week...

PlayStation

Sur PlayStation, vous ne pourrez pas passer à côté de l'exclusivité PS5 de cette fin d'année : Spider-Man 2.



On se rend bien compte que ce jeu est pour la marque PlayStation une vitrine technologique : un espace dédié et fermé avec file d'attente qui occupe une grande place sur le stand et des décors qu'on ne peut pas manquer — notamment une magnifique statue à l’effigie du super-héros.

Au-delà du stand PlayStation, le jeu est mis en avant dans une salle de projection installée par le site Son-Vidéo.com avec du matériel audiovisuel de marque Sony. Il est ainsi jouable dans des conditions optimales avec projection laser 4K et son Dolby Atmos : du grand spectacle !

Xbox

Pour Microsoft, c'est l'abonnement Xbox Game Pass qui est mis en avant, avec notamment Starfield, l'exclusivité Xbox / PC sortie en septembre dernier qui a marqué notre attention sur le stand.

Et beaucoup d'autres jeux



Comme nous l'avons indiqué précédemment, il s'agit-là que d'une sélection et bien d'autres jeux sont à découvrir sur le salon, notamment l'univers PC avec les stands dédiés au matériel, ou encore un grand espace de jeu de tir en réalité virtuelle.

Les autres activités sur le salon

La Paris Games Week, ce n'est pas seulement des bornes de jeux, c'est aussi des animations en tout genre : tournois, compétitions eSport, dédicaces, cosplay, formations et même, cette année, une vente aux enchères orientée retrogaming !



C'est pour cela que le salon s'est étendu sur deux autres halls (Pavillons 2.2 et 3), en complément du Pavillon 1 de l'année dernière.

MO5.com : le retrogaming trouve sa place

Comme à son habitude, l'association MO5.com, dont la mission principale est la préservation du patrimoine numérique, est au rendez-vous. Et cette année, elle fêtera ses 20 ans à la Paris Games Week !



Différentes consoles retro sont disponibles, de quoi s'offrir un voyage dans le temps et découvrir ou redécouvrir les machines et jeux qui ont contribué à faire le jeu vidéo tel qu'il est aujourd'hui.



Petite surprise sur le stand, des Minitel sont également exposés, de quoi rendre nostalgique ou curieux plus d'un visiteur...

Galerie images 05/11/2023





Et aussi de nombreuses boutiques

Enfin, on ne pouvait pas ne pas mentionner les différentes boutiques installées aux quatre coins du salon : la boutique officielle PGW, la Fnac (avec des offres spéciales à l'occasion de l'événement), les boutiques de produits dérivés divers et variés... et le stand des éditions Omaké Books, sur lequel vous pourrez y rencontrer plusieurs auteurs dont le très sympathique Florent Gorges, qui pourra vous dédicacer ses volumes de L'Histoire de Nintendo.