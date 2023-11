[PGW] Paris Games Week 2023 : le stand de Nintendo

Des jeux, partout des jeux !

Le coup d'envoi a été lancé et l'édition 2023 de la Paris Games Week nous donne l'occasion de découvrir pléthore de jeux, déjà sortis ou qui sortiront prochainement. Prêts à mettre vos mains sur des joycons ? Nintendo nous propose cette année beaucoup de jeux à essayer. Faisons donc le tour du propriétaire.





Comme pour les éditions précédentes, Nintendo est bien souvent le stand le plus grand. Il n'est donc pas surprenant d'y voir beaucoup de monde et beaucoup de jeux variés proposés. Cette année, Nintendo nous propose plus d'une dizaine de jeux à essayer.Petite déception pour cette édition cependant, aucun goodie à remporter lors des sessions de jeu, ni de stand My Nintendo vous permettant de récolter des points. Mais la boutique en ligne vous propose tout de même d'observer les goodies en vitrine et quelques amiibo :

Découvrez les Jeux Incontournables

Le stand de Nintendo est un véritable petit paradis pour les fans de la marque, offrant la possibilité de tester certains des jeux les plus attendus de l'année. Voici une liste des titres qui ont captivé l'attention du public :

Mario Kart 8 Deluxe avec le Pass de Circuits Additionnels

Les amateurs de courses endiablées seront ravis de mettre la main sur Mario Kart avec le Passe Additionnel, une extension qui apporte de nouveaux personnages et pistes à cet incontournable de la Switch. Des tournois sont organisés sur le salon.

Super Smash Bros. Ultimate

Le célèbre jeu de combat a réuni les personnages emblématiques de l'univers Nintendo pour des combats épiques. Les joueurs peuvent tester leurs compétences et se mesurer les uns aux autres. Là aussi des tournois sont organisés sur le salon.

Splatoon 3

Le troisième opus de cette série colorée de tir à la troisième personne fait sensation. Les visiteurs peuvent se plonger dans des batailles d'encre frénétiques en équipe. Comme pour Mario Kart 8 Deluxe et Super Smash Bros Ultimate, des tournois sont organisés sur le salon.

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Le monde épique de Link et de la Triforce est explorable dans toute sa grandeur. Les amateurs de l'univers de Zelda qui n’auraient pas encore eu l’occasion de se lancer dans une aventure magique peuvent poser leurs mains sur le jeu pour s’en faire un avis. Pour rappel, vous pouvez aussi lire notre test

Mais aussi de la nouveauté

Pokémon Ecarlate et Violet avec le Passe Additionnel

Les dresseurs Pokémon peuvent essayer le Passe Additionnel de Pokémon. De nouvelles aventures et créatures les attendent dans ce monde magique. Vous souhaitez découvrir notre avis sur la première partie de ce passe ? Il suffit d'aller lire notre test !

Super Mario Bros. Wonder



Depuis le 21 juin, le monde de Mario nous offre encore des merveilles. Les visiteurs ont pu se lancer dans une aventure passionnante avec le plombier moustachu le plus célèbre du monde. Notre Xavier avait réalisé le test de ce jeu qu’on vous invite à lire

Le retour de Détective Pikachu

L'univers mystérieux de Detective Pikachu était également présent sur le salon. Le jeu nous propose de découvrir les enquêtes intrigantes et l'humour unique de ce Pikachu accro au café. Atar nous avait proposé un test début octobre

Fae farm



Fae farm, un jeu de gestion et de simulation de vie fantastique offre une expérience immersive où les joueurs peuvent cultiver leur propre monde enchanteur. Si le jeu titile votre intérêt, n’hésitez pas à lire le test proposé par Atar

Pikmin 4

Les adorables Pikmin étaient de retour avec de nouvelles énigmes et aventures. Les joueurs ont pu diriger ces créatures mignonnes dans un monde miniature fascinant. La sortie de ce jeu avait été pour nous l’occasion de vous proposer un dossier vous narrant la création de la licence . Notre test du jeu est à retrouver là.



Fashion Dreamer

Les passionnés de mode ont pu laisser libre cours à leur créativité dans Fashion Dreamer, un jeu de stylisme qui a conquis les fashionistas en herbe et qui sort le 3 novembre.

Wario Ware Move it : La Cerise sur le Gâteau



Pour couronner le tout, Nintendo a réservé une surprise spéciale en proposant à l’essai Wario Ware Move it, qui sort le 3 novembre. Ce jeu d'adresse et de réflexes séduit les visiteurs avec ses mini-jeux délirants et promet des soirées toutes aussi délirantes ! Et devinez quoi : notre test est désormais disponible pour en savoir encore plus !

Des Classiques aussi au rendez-vous

Nintendo a également rendu hommage à ses classiques en proposant des bornes permettant de jouer aux consoles virtuelles NES, N64 et Game Boy disponibles via l’abonnement Nintendo Switch Online. Les joueurs peuvent donc revivre la nostalgie des anciennes générations de jeux vidéo.





La présence de Nintendo à la Paris Games Week 2023 est un événement mémorable pour tous les fans de jeux vidéo en France. Avec sa gamme variée de jeux, des classiques aux nouveautés, Nintendo a une fois de plus prouvé son engagement à offrir des expériences de jeu exceptionnelles. Bien que Nintendo remplisse son stand avec des jeux incontournables tels que Mario Kart, Smash Bros et Splatoon, il propose au final beaucoup d’expériences sorties en cours d’année. Zelda, le DLC pokemon, Pikmin 4, Le retour de détective Pikachu mais aussi les très récents Super Mario Bros Wonder, Wario Ware Move It, et Fashion Dreamer.







