Reportage Pokémon GO (mobile)

Pokémon GO Fest Global : un week-end pour clôturer les festivités Le week-end dernier s’est tenu le dernier évènement estival de Pokémon GO. L’occasion de terminer les festivités haut en couleurs ! Reportage

La saison estivale de Pokémon GO se termine avec un Pokémon GO Fest Global permettant à tout le monde de profiter de l'évènement.

Par ThibaultPN

ThibaultPN Publié le 09/01/2023

à 10h35 Un évènement pour les gouverner tous



Pour profiter pleinement de l’évènement, un ticket était disponible dans la boutique du jeu. Ce ticket permettait d’obtenir une mission spéciale pour obtenir le Pokémon Diancie (si vous ne l’aviez pas déjà eu lors du Go Fest régional) ainsi que l’accès aux spawns spéciaux de Pokémon et évidemment une floppée de Passes Raid offerts.





L’évènement a commencé à 10h et s’est terminé à 18h. Comme pour les évènements majeurs précédents, c’est une rotation de quatre habitats qui a animé la journée : chacun heure, un nouveau type de Pokémon est mis en avant. Au bout de 4h, on est reparti pour un 2nd tour. Une heure, cela peut passer très vite donc il n’y a pas de temps à perdre pour espérer capturer un maximum de Pokémon chromatiques, et notamment les Pikachu exclusif avec un diadème, en hommage au Pokémon Diancie évidemment !

En guise de fil rouge, une mission du Professeur Willow La mission du Professeur Willow reprend la forme des missions évènementielles habituelles : capturer des Pokémon, faire tourner des PokéStops, utiliser un encens et faire éclore des oeufs. Les missions sont simples, voire trop simples et la quête se termine en quelques heures, pour peu qu’on y prête attention.



Quelques Pokémon exclusifs viennent faire la fête Outre les Pikachu Diadème, d’autres Pokémon débarquaient pour la première fois en France pour l’occasion : Vortente, Pachirisu et le Ronflex à chapeau, apparu l’an dernier lors des Pokémon GO Fest régionaux. Un beau paquet de Pokémon à se mettre dans la poche pour compléter encore un peu plus son Pokédex. N’oublions pas les quelques Zarbi qui apparaissent de temps à autre dans les encens. L’occasion cette fois-ci de compléter le Zarbidex !





Des Raids en guise de cerise sur le gâteau Que serait Pokémon GO sans ses Raids ? Elément incontournable du jeu, ils occupent aussi une part importante des évènements comme le Pokémon GO Fest Global. Cette fois-ci ils permettaient d’obtenir les divers Pokémon de la journée mais surtout les légendaires Primo-Groudon et Primo-Kyogre le samedi et Méga-Rayquaza le dimanche ! Trois Pokémon légendaires redoutables. Il faudra donc vous y mettre à plusieurs pour en venir à bout.



Après 3 évènements à Londres, Osaka et New-York , c’est le monde entier qui a été le terrain de jeu de Niantic avec le Pokémon GO Fest Global. L’occasion de partager les bonus avec un plus grand nombre, notamment pour ceux qui ne se sont pas rendus à l’un des évènements continentaux il y a quelques jours.Pour profiter pleinement de l’évènement, un ticket était disponible dans la boutique du jeu. Ce ticket permettait d’obtenir une mission spéciale pour obtenir le Pokémon Diancie (si vous ne l’aviez pas déjà eu lors du Go Fest régional) ainsi que l’accès aux spawns spéciaux de Pokémon et évidemment une floppée de Passes Raid offerts.Au programme : un évènement en deux temps sur le week-end. Une journée « rotation des biomes » le samedi et dédiée au Pokémon fabuleux Diancie et une journée dédiée aux Raids le dimanche. Les Communautés Pokémon GO ont pu organiser des évènements localement mais il était évidemment possible de profiter de l’évènement n’importe où. Pour notre part, c’est au niveau du Jardin des Tuileries à Paris que nous avons profité de l’évènement avec une journée intensive.L’évènement a commencé à 10h et s’est terminé à 18h. Comme pour les évènements majeurs précédents, c’est une rotation de quatre habitats qui a animé la journée : chacun heure, un nouveau type de Pokémon est mis en avant. Au bout de 4h, on est reparti pour un 2nd tour. Une heure, cela peut passer très vite donc il n’y a pas de temps à perdre pour espérer capturer un maximum de Pokémon chromatiques, et notamment les Pikachu exclusif avec un diadème, en hommage au Pokémon Diancie évidemment !La mission du Professeur Willow reprend la forme des missions évènementielles habituelles : capturer des Pokémon, faire tourner des PokéStops, utiliser un encens et faire éclore des oeufs. Les missions sont simples, voire trop simples et la quête se termine en quelques heures, pour peu qu’on y prête attention.A la fin évidemment, une belle cinématique nous introduit la capture du Pokémon fabuleux Diancie. Après quelques essais ratés, le Pokémon est enfin des vôtres et votre Pokédex se complète un peu plus !Outre les Pikachu Diadème, d’autres Pokémon débarquaient pour la première fois en France pour l’occasion : Vortente, Pachirisu et le Ronflex à chapeau, apparu l’an dernier lors des Pokémon GO Fest régionaux. Un beau paquet de Pokémon à se mettre dans la poche pour compléter encore un peu plus son Pokédex. N’oublions pas les quelques Zarbi qui apparaissent de temps à autre dans les encens. L’occasion cette fois-ci de compléter le Zarbidex !Mais évidemment le gros morceau de cette journée est la quête des Pokémon chromatiques, véritable moteur de Pokémon GO depuis plusieurs années. Cette fois encore, le taux de capture de chromatique a été amélioré pour permettre aux joueurs de se motiver à capturer un maximum de Pokémon dans l’espoir d’obtenir de précieux Pokémon brillants.Résultats des courses : une vingtaine de Pokémon chromatiques capturés dans la journée. Un score tout à fait raisonnable, surtout en comparaison des évènements passés qui avaient frustré de nombreux joueurs. Niantic a bien compris ce qui fonctionnait et n’hésite pas à jouer sur cette corde sensible pour appâter les fans !Que serait Pokémon GO sans ses Raids ? Elément incontournable du jeu, ils occupent aussi une part importante des évènements comme le Pokémon GO Fest Global. Cette fois-ci ils permettaient d’obtenir les divers Pokémon de la journée mais surtout les légendaires Primo-Groudon et Primo-Kyogre le samedi et Méga-Rayquaza le dimanche ! Trois Pokémon légendaires redoutables. Il faudra donc vous y mettre à plusieurs pour en venir à bout.En revanche, une nouveauté est apparue à l’occasion de ces Raids : le taux de capture des Pokémon a été augmenté : il est ainsi beaucoup plus facile d’obtenir un Pokémon légendaire. Pratique pour facilement enchaîner les Raids sans perdre de temps à capturer un Pokémon qu’on a déjà en plusieurs exemplaires mais aussi pour aider les plus juniors à obtenir de précieux Pokémon rares.Autres ajouts de la journée, déjà testée dans les derniers GO Fest : la possibilité d’ajouter en amis les gens ayant participé au raid à vos côtés, et la possibilité d’indiquer que vous êtes prêts pour commencer le combat plus rapidement. Très pratiques !

Ce Pokémon GO Fest Global peu original sur la forme mais disposant d’un bel intérêt en terme de variétés des Pokémon disponibles, chromatiques ou non, vient clôturer la saison estivale de Pokémon GO qui enchaînera dès ce vendredi sur une nouvelle saison consacrée à la région de Paldea et à la 9e génération de Pokémon. Niantic ne ralentit pas la cadence pour maintenir l’intérêt des milliers de joueurs jouant quotidiennement à Pokémon GO et cela est très appréciable !