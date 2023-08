Reportage au Pokémon GO Fest 2023 de Londres

London Calling !

Un before au pied de Tower Bridge

Direction le Brockwell Park pour le Pokémon GO Fest 2023

Quelques activités bonus pour se divertir dans le parc

Une après-midi dans Londres… et plus si affinités

Depuis 2016, Pokémon GO domine le marché du jeu en réalité augmenté sur mobiles. La chasse aux monstres de poche a connu des hauts et des bas mais elle parvient toujours à rassembler des milliers de joueurs chaque jour. Niantic et The Pokémon Company l’ont bien compris et célèbrent chaque année le jeu à l’occasion d’un festival exceptionnel.En 2022, le Festival Pokémon GO faisait son grand retour post-COVID avec trois évènements organisés à travers la planète. Berlin était la ville choisie pour accueillir l’évènement en Europe. Cette année, c’est Londres qui a eu la lourde tâche d’héberger le Pokémon GO Fest 2023. Au programme : un parc à disposition des milliers de joueurs et des bonus en tout genre pour profiter dignement de l’évènement à travers la capitale britannique. Le tout, sur trois jours : du 4 au 6 août 2023.Les festivités ont commencé dès jeudi 3 août avec une première activité gratuite au cœur de la ville de Londres : une montgolfière estampillée aux couleurs du jeu a fait le déplacement pour une opération de communication autour du jeu où adultes et enfants se sont retrouvés pour mettre la main sur des posters et des tours de têtes Pikachu en carton qui ont commencé à inonder la ville de Londres. Les joueurs qui profitaient de ce before pour communiquer sur les réseaux sociaux pouvaient même repartir avec des porte-clés aux couleurs des trois équipes de Pokémon GO.Le temps londonien, peu clément en ce début de mois d’août n’aura pas découragé les joueurs et passants qui ont formé une petite foule pour prendre en photo ce ballon gonflable au bord de la Tamise et au pied d’un des monuments historiques de Londres : Tower Bridge.Vendredi matin, pas de temps à perdre et direction le sud de Londres pour nous rendre au Brockwell Park. Le parc de 50 hectares a été choisi pour accueillir le festival Pokémon GO cette année. Si le temps est très nuageux, nous croisons les doigts pour que la pluie nous épargne. Avant que les activités in-game commencent à 9h, nous partons à la découverte du parc et de ses différentes aires de jeu qui ont été aménagées pour permettre aux joueurs de se repérer.Dès 9h, les choses sérieuses peuvent commencer : l’achat du ticket pour la journée de vendredi (environ 36 euros) donne le droit à une demi-journée de jeu dans le parc, avec notamment une quête d’exploration particulière, et une demi-journée de jeu dans la ville de Londres. Les joueurs peuvent compléter leur expérience avec un achat supplémentaire concernant l’éclosion des œufs et un autre pour obtenir encore plus de passes Raids, et cela sur tout le week-end. La facture peut donc très vite monter davantage !Cette année, c’est le Pokémon Diancie qui est au cœur du Festival Pokémon GO et les missions à réaliser vont nous permettre d’acquérir à terme le Pokémon Joyau. Les missions se décomposent selon les zones de jeu du parc : Volcanic Island, Fairy Garden, Hypnotic Glacier et Dark Jungle. A chaque zone correspond un biome de Pokémon symbolisé dans le jeu sur les PokéStop et visuellement dans le parc avec notamment une structure dédiée.Les missions s’enchaînent rapidement, très rapidement même puisque la présence dans le parc se limite à une demi-journée. Il n’y a donc pas de temps à perdre pour essayer de mettre la main sur un maximum de Pokémon et tenter d’obtenir les précieux Pokémon chromatiques ou Pokémon exclusifs à l’évènement : un Ptéra équipé d’une sacoche, un Pikachu arborant un diadème et Cryptéro jusqu’ici disponible uniquement en Grèce et en Egypte.A la fin du mois, lors de l’évènement mondial, ce seront Vortente et Pachirisu qui seront disponibles en France ! Il faudra pour cela passer par les encens et avoir acheté un ticket pour l’évènement. Enfin et comme l’an dernier, une vague de Zarbi apparait toutes les heures et pour deux minutes seulement. Deux minutes à rusher pour espérer mettre la main sur un précieux Zarbi chromatique.Comme l’an dernier à Berlin, le parc Brockwell contenait plusieurs spots pour permettre aux joueurs de varier les activités entre deux missions dans le jeu. Le spot dédié aux échanges était de retour, tout comme le stand de combats pour du PvP endiablé dans le jeu.Londres obligé, un bus à double étages a fait le déplacement : le Pokémon bus diffuse des dessins animés pour les plus jeunes en extérieur tandis que se cachent à l’intérieur une vitrine remplie de produits dérivés (disponibles sur la boutique en ligne Pokémon Center… réservée au Royaume-Uni pour le moment) et un magnifique mur de peluches Pokémon.Le dernier spot indispensable est évidemment la boutique ! L’an dernier, nous avions été très déçus par la boutique à Berlin qui avait été rapidement en rupture le matin tandis que des centaines de personnes faisaient rapidement la queue pour y pénétrer. Cette année, l’organisation a été revue avec une boutique plus grande et une file d’attente en serpentin plus adaptée à la gestion de la foule.A l’intérieur, nous y retrouvons tout un tas de produits dérivés dédiés aux monstres de poche : des casquettes, des t-shirts et les traditionnelles peluches aussi inutiles qu’indispensables en cette journée de festival Pokémon GO ! Le stock a semblé tenir correctement le matin même si quelques modèles de casquettes inhabituelles ont été en rupture au bout de quelques heures.Le cadre du parc Brockwell est moins impressionnant que son homologue allemand et le temps londonien n’est pas très ensoleillé mais les organisateurs ont tout de même réussi à proposer un environnement de jeu agréable et adapté à ces demi-journées pour profiter pleinement de l’évènement.Une fois la matinée au parc terminée, la seconde phase du Pokémon GO Fest 2023 peut commencer avec une après-midi de jeu dans la capitale britannique. Direction pour nous le cœur de la ville au niveau du Palais de Westminster pour une balade pokémonesque entre Big Ben et le Palais de Buckingham. L’occasion de tester la dernière nouveauté du jeu, les Routes.L’après-midi de jeu permet aussi de profiter des Raids qui accueillent pour l’occasion Méga-Rayquaza. Le Pokémon Cieux est particulièrement redoutable dans sa forme Méga et une étude spéciale permet de vous guider dans l’obtention du Pokémon et de sa forme Méga-évoluée. A l’occasion du GO Fest, Niantic a activé une nouvelle fonctionnalité au niveau des lobbies des Raids : la possibilité pour les joueurs de se déclarer « prêts », permettant ainsi au Raid de commencer plus rapidement, ou dès que le lobby est au complet. De quoi gagner un temps précieux quand il faut enchaîner les Raids et la capture des Pokémon aux alentours.Cette après-midi est aussi l’occasion de mettre pleinement à profit le dernier accessoire sorti fin juillet : le Pokémon GO + Plus. Le galet qui sert notamment à suivre votre sommeil dans Pokémon Sleep se connecte aussi à Pokémon GO pour vous aider à capturer les Pokémon et à tourner les PokéStops automatiquement. Une fonctionnalité pratique mais risquée : vous n’avez le droit qu’à un seul lancer de Ball, après quoi le Pokémon s’enfuit. Nous avons raté plusieurs Pokémon Chromatiques à cause de ça (et nous en avons aussi du coup attrapé d’autres par surprise !).Notre ballade londonienne se poursuit à St James Park où les canards et les écureuils côtoient pour l’occasion les Pokémon mis à l’honneur pour le week-end : nous croisons de nombreux autres dresseurs ayant eu la même idée que nous et les Raids peuvent ainsi s’enchaîner rapidement sans voir le temps passer.Les différentes apparitions évènementielles se terminent à 19h mais Niantic a un atout supplémentaire dans sa manche : il est possible d’acheter un ticket supplémentaire pour prolonger les apparitions de Pokémon toute la journée suivante. Vous l’aurez compris : si le jeu dans le parc a été réduit à une demi-journée, l’organisation du GO Fest cette année permet d’avoir jusqu’à 3 jours de bonus dans toute la ville de Londres.