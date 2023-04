Découverte de l'extension Écarlate et Violet du jeu de cartes à collectionner Pokémon

Les cartes Pokémon : du jeu à la collection

Changements visuels pour une nouvelle extension très attendue

Le retour des Pokémon-ex et l'arrivée de la Téracristallisation de Paldea

Si les Pokémon battent des records de vente en termes de jeux vidéo, la marque Pokémon fonctionne également très bien sur le domaine des cartes à jouer. Aux côtés de Magic The Gathering et Yu-Gi-Oh!, le JCC Pokémon s'est fait une place au niveau mondial parmi les joueurs, des plus jeunes aux plus adultes.Depuis quelques années, les cartes Pokémon sont également très prisées des collectionneurs qui souhaitent mettre la main sur les cartes les plus rares. The Pokémon Company en joue et multiplie les extensions et les versions de ses cartes. En fin d'année, les premières cartes seront rééditées dans une gamme de luxe intitulée "Pokémon Trading Card Game Classic".Aujourd'hui, c'est l'extension Écarlate et Violet qui nous intéresse : cette première série s'inspire évidemment des jeux du même nom et permet de découvrir la 9e génération de Pokémon et la Téracristalisation.Nous avons pu découvrir cette nouvelle extension et ses nouveautés. Au programme : de nouveaux Pokémon-ex, les Pokémon-ex Téracristal et bien sûr des dizaines de Pokémon issus de la neuvième génération.Rendez-vous dans un restaurant privatisé pour prendre en main les nouvelles cartes de cette première extension Écarlate et Violet. Première chose immédiatement visible : la bordure des cartes change de couleur et passe du jaune au gris. Un changement pour se calquer sur les cartes japonaises et qui permet de faire ressortir les Pokémon sur les cartes rares.Au sujet de la rareté des cartes justement, les symboles de rareté évoluent pour mieux représenter les différences de rareté avec notamment l'arrivée des "illustrations rares" qui seront syombolisées par des étoiles jaunes, de 1 à 3 selon le niveau de rareté.Comme annoncé l'an dernier, l'extension Écarlate et Violet marque le retour des Pokémon-ex : apparues il y a 20 ans avec les cartes EX Rubis & Saphir, les Pokémon avaient disparu en 2007. Elles sont de retour avec cette nouvelle extension et leur mécanique de jeu n'a pas changé. Il s'agit toujours de Pokémon plus forts que leur version "classique" mais elle offre 2 cartes Récompense une fois le Pokémon K.O., de quoi renverser une partie.Le retour des cartes "ex" se fait conjointement avec l'arrivée des premières cartes Pokémon téracristalisés. Arcanin-ex et Léviator-ex sont les deux premières cartes aux caractéristiques surboostées grâce au cristal. Visuellement, ces cartes sont magnifiques et disposent d'un toucher plus granuleux qui renforce la brillance de la carte.Si pour le moment uniquement deux Pokémon sont concernés, d'autres arriveront dans les futures extensions du jeu de cartes Pokémon.A cela s'ajoutent évidemment de nombreuses cartes des Pokémon de la 9e génération mais aussi des générations précédentes ; de nouvelles cartes objets inspirées des personnages des derniers jeux Pokémon. Le tout donne une première extension riche en cartes et en nouvelles possibilités de jeu.De nouvelles extensions sont déjà prévues pour les prochains mois, de quoi continuer à enrichir le jeux de cartes à collectionner Pokémon pour encore un moment.Un grand merci à The Pokémon Company et Reset PR pour leur invitation, et à Pikachu pour sa participation à la soirée !