Puissance Nintendo a vu le nouveau film Donjons & Dragons : voici notre avis !

Donjons & Dragons : L'Honneur des voleurs : Découvrez la bande-annonce VF [Au cinéma le 12 avril] 23/03/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nous devons le confesser : nous-mêmes étions plutôt méfiants au moment d'arriver sur les lieux du crime, au mythique Grand Rex à Paris pour la projection en Avant-Première du film qui débarquera officiellement en salles françaises dès le 12 avril prochain.Il faut bien avouer que les adaptations du genre sont régulièrement décevantes, parfois complètement ratées et certaines adaptations cauchemardesques hantent encore nos petits cœurs meurtris. Et Donjons & Dragons n'échappe malheureusement pas à la règle.Toutefois, il est vrai que Paramount semble s'être donné les moyens de ses ambitions avec un casting aux petits oignons : Chris Pine (Star Trek, Wonder Woman...), Michelle Rodriguez (Fast&Furious, Avatar...) et Hugh Grant (4 Mariages et 1 enterrement, Love Actually...) tiennent la barraque et accueillent à leurs côtés les valeurs montantes du moment : Regé-Jean Page (La Chronique des Bridgerton) , Justice Smith (Detective Pikachu) ou Sophia Lillis (ça) viennent compléter une bande qui a effectivement fière allure... A tel point qu'on imagine d'ici les génies du service Marketing de chez Paramount constituer un casting à la carte, apte à drainer en salles toutes les cibles visées.Pour ne rien gâcher, la production du film a mis les petits plats dans les grands : avant-première au Grand Rex en présence de tout le casting du film, le tout présenté et interviewé par notre cher Denis Brognard national, et même une bande originale exclusive en France. En effet, alors qu'à l'international c'est l'excellent groupe Tame Impala qui s'est chargé d'interpréter le thème principal, le film s'est offert en France les services d'une chanteuse locale, et pas n'importe laquelle : la mythique Mylène Farmer ! Pas de doute, Donjons & Dragons: L'Honneur des voleurs est un Blockbuster et ne s'en cache pas !Alors tout cela est bien beau mais une fois les lumières éteintes et le projecteur en marche, le film ne peut plus compter que sur lui-même pour convaincre. Et là miracle: Donjons & Dragons : l'Honneur des voleurs est une agréable surprise. Très agréable même, puisque nous avons passé un très bon moment durant les 2h17 de projection. N'allez pas forcément chercher dans ce film une pépite qui restera culte au fil des ans, voyez le plutôt comme un divertissement solide, l'assurance de passer un bon moment en salle obscure. Le film est bien ficelé, un vrai souffle d'aventure parcourt le long-métrage, et le casting porte admirablement le film.En outre, si l'univers de Donjons & Dragons est évidemment présent et les clins d'œil aux fans multiples, le film évite de tomber dans la facilité ou dans le piège d'une adaptation trop calquée et donc fade. Nous sommes ici devant un film d'aventure qui se déroule dans l'univers de D&D mais trouve malgré tout son propre chemin. Cerise sur le gâteau, nous avons été très agréablement surpris par l'écriture et les dialogues : le film est réellement drôle et la salle entière riait de bon cœur régulièrement. Là encore, le film évite l'écueil de certaines comédies d'aventure américaines de ces dernières années qui proposaient des gags faciles, franchement bas de gamme et ne faisant finalement jamais vraiment rire.Evidemment, Donjons & Dragons : L'Honneur des voleurs n'est pas parfait non plus: visuellement, quelques effets spéciaux et décors piquent un peu les yeux, même si au global le rendu est de qualité. De même, le montage et la réalisation restent franchement dans les clous et ne proposent rien de bien nouveau. Enfin, le propos du film reste globalement léger et ne devrait pas vous demander un second voire un 3ème visionnage pour tout décortiquer.Malgré tout, le résultat est là : si vous cherchez un bon divertissement, un film d'aventure épique mais aussi drôle avec des dialogues bien écrits et un rythme soutenu, Donjons & Dragons: l'Honneur des voleurs devrait vous plaire... Que vous soyez fan de D&D ou pas du tout ! Et quand on voit certaines des adaptations passées, on ne peut que s'en réjouir !Et pour finir, voici la bande annonce pour ceux qui l'auraient manquée :