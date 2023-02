Retour sur la Journée Pokémon 2023

Galerie images 28/02/2023









Galerie images 28/02/2023

Le 27 février est une journée spéciale pour tous les fans Pokémon : la Journée Pokémon marque l’anniversaire de la saga puisque le 27 février 1996 sortaient au Japon Pokémon Vert et Pokémon Rouge. 27 ans plus tard, nous voici invités par The Pokémon Company pour venir découvrir les nouveautés prévues pour 2023 pour les monstres de poche. Direction donc dans le XXe arrondissement parisien dans un espace aménagé aux couleurs des Pokémon.Outre les petits fours et le buffet qui permettent de patienter gentiment jusqu’à la diffusion du Pokémon Presents à 15h, l’espace permet surtout de s’essayer à deux jeux Switch sur la douzaine de bornes disponibles : Pokémon Écarlate & Violet et Pokémon UNITE. L’occasion de tester Zacian, nouveau Pokémon jouable dans Pokémon UNITE, débarqué fraichement ce lundi matin.Un espace permet de tourner une courte vidéo dans le cadre de la campagne « #PokémonEnsemble » : contre votre meilleur souvenir Pokémon, vous pouvez tirer au sort un lot Pokémon : l’occasion de remporter une belle petite peluche Keunotor en provenance du Pokémon Center. Une boutique encore indisponible en Europe (physiquement ou même en ligne) donc tout est bon à prendre !Quelques peluches décorent justement l’espace et l’étage permet de se faire tirer le portrait par un dessinateur venu exprès pour l’événement. Pikachu sort même de sa cave pour venir faire quelques photos en compagnie des fans de la journée.15h approchant, nous nous installons pour visionner tous ensemble le Pokémon Presents et ses quelques annonces. Beaucoup de choses avaient déjà filtré ces derniers jours mais quelques surprises font réagir le public : l’arrivée dès aujourd’hui de Serpente-Eau et Vert-de-Fer dans les raids sur Pokémon Écarlate et Violet, ou bien le retour tant attendu de Pokémon Sleep et son fameux accessoire : le Pokémon GO Plus +. Un nom baroque qui rappelle étrangement la WiiU. Nous lui souhaitons tous un bien meilleur succès.La présentation se terminant, place est faite pour l’installation des quelques produits à venir : le Pokémon GO Plus + justement et la prochaine collection de cartes à jouer Pokémon, la première inspirée de la 9e génération de Pokémon qui arrivera d’ici quelques semaines en France.Puis, quelques tables sont installées pour permettre de découvrir le jeu de cartes à jouer Pokémon. L’occasion de découvrir les règles assez simples qui se cachent derrière ces boosters de cartes désormais très recherchés. En participant à l’atelier, nous avons pu repartir avec un petit boosters de 6 cartes.Les annonces de la journée ne concernant pas forcément des grosses nouveautés à venir rapidement, il n’y avait donc pas matière à présenter quelque chose d'inédit et jouable immédiatement au public présent mais cela n'empêche pas l'ambiance d'être chaleureuse et bon enfant.Un dernier tour au buffet, quelques discussions avec le staff et les personnes présentes sur place pour recueillir leurs impressions et discuter des événements à venir et il est temps de repartir. Un joli tote bag à l’effigie de la Journée Pokémon 2023 offert nous permet de recevoir une belle peluche Goinfrex et quelques boosters de cartes Pokémon supplémentaires sans oublier un beau pins Ronflex, qui sera la vedette du futur Pokémon Sleep.Une après-midi consacrée à Pokémon, dommage que cela n’arrive qu’une fois par an ! Nous nous donnons donc rendez-vous l’année prochaine ! Nous remercions évidemment The Pokémon Company et Reset PR pour leur invitation et les activités de la journée.