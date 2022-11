Le commando PN de la Paris Games Week 2022

La présence de Nintendo

Difficile de passer à côté car c’est littéralement dès l’entrée au festival qu’on trouve la firme de Kyoto. Après un tour du propriétaire, effectivement il s’agit sans doute du stand le plus grand de l'événement avec un écran gigantesque et une scène pour accueillir les animations.Au programme de nombreux tournois en perspective, à commencer par Mario Kart 8 Deluxe lors de la première journée le 2 novembre. Une retranscription en direct des compétitions est disponible sur YouTube et en direct :A côté de cela, de très nombreuses bornes sont à disposition pour vous permettre d’essayer de nombreux titres du catalogue déjà disponibles. Parmi eux, on trouve de grands classiques dont Mario Kart, Splatoon 3, Smash Bros, Bayonetta 3, Mario Strikers, Nintendo Switch Sports, Monster Hunter Rise et quelques autres.Malgré la mise en scène avec le Bowser Géant, les collections d’Amiibos et aussi la présentation de la collection de sacs en collaboration avec la marque Eastpack, au final, il n’y a pas de nouveautés présentes chez Nintendo. Pas de Pokémon Violet/Écarlate en vue ni aucune démo du prochain Fire Emblem, c’était juste une excuse pour créer de l’animation auprès du public.Néanmoins nous avons pu croisé Florent Gorges, l’auteur de l’ouvrage : L’Histoire de Nintendo, sur le stand d’Omaké Books.Un petit peu déçus par cette absence d’annonces, notre équipe de reporters de choc a pris la direction des autres stands en quête d'informations croustillantes. C’est du côté de Plaion avec son partenaire Sega, que nous avons pu dénicher quelques actualités.Sonic Frontiers était essayable sur une version PC. On vous fera part de nos impressions prochainement. Il y avait également Mato Anomalies, un JRPG à venir également sur Switch au printemps 2023, dont nous avons réalisé une preview récemment.Par la suite, c'est surtout du côté des jeux Made in France que nous avons pu trouver quelques titres dont How To Say Goodbye pour le 3 novembre, Sifu attendu pour le 8 et My Fantastic Ranch prévu pour le 17 novembre. Il y avait également le titre Sandwalkers dont la date de sortie est pour le moment inconnue.Mais notre coup de cœur s’est porté sur le titre d’Amplitude Studios, le très attendu Endless Dungeon. Ce que nous avons pris en main était excellent et le titre final semble très prometteur. Hélas les développeurs présents n’ont pas communiqué de date de sortie officielle. Malgré leur attitude très accueillante, impossible de leur soutirer la moindre information exclusive.Cependant on reconnaît qu’il y avait beaucoup d’animations entre les différentes scènes hors du cadre Nintendo, notamment du côté de la Fnac et de Game One.