Preview de Mato Anomalies, futur gros RPG du printemps 2023 ?

Mato, la ville néo-vieille

Mato-moi cette technique de hack !

D’après le studio de développement, Arrowiz, l’histoire se déroule dans l’équivalent du vieux Shanghai version futuriste. Hein ? Vieux Shanghai dans le futur ? Oui, et la ville se nomme Mato, une version alternative de la métropole chinoise dans sa version d’après guerre 45. Elle conserve son architecture contrastée entre taudis et beaux quartiers avec des éléments futuristes.En quoi cela est-il important ? Eh bien pour l’histoire. La démo étant avare en détail de ce côté, on est directement plongé au milieu du récit sans comprendre qui est qui et qui fait quoi. Mais on comprend rapidement que le personnage principal de l’histoire est ce jeune homme à l’écran qui porte le nom Doe.Il semble être un détective et on l’apprend à travers de très nombreuses phases de dialogues qu’il est en pleine investigation. Donc qui dit détective, dit enquêtes puis quêtes ! Tout à fait et à cela, s’ajoute de l’exploration. Cette démo propose quelques quêtes secondaires liées à la découverte. Après tout, quel intérêt de se balader dans une ville futuriste si on ne peut pas l’explorer ?Il va falloir parler à beaucoup de monde, enfin pas vraiment. Seulement les PNJ avec un un point d’intérêt bien visible peuvent discuter avec Doe. Ils donnent des indices sur votre quête principale, ou sur les secondaires. Heureusement tout est clairement indiqué avec une boussole en temps réel.Donc sans trop comprendre le pourquoi du comment, on avance dans la l’histoire en direction des marqueurs sur la carte, puis on finit par se retrouver dans une espèce de métavers informatique qui semble être plus vraie que nature. C’est ainsi qu’on effectue nos premiers affrontements.Ils sont ultra classiques. Cet aperçu ne montre sans doute pas l’entièreté des possibilités mais pour le peu que nous ayons vu, cela ne révolutionne pas le genre des RPG. Les affrontements s’effectuent au tour à tour avec un système de points forts et points faibles. Le but étant de cibler les points faibles pour infliger plus de dégâts. Les animations sont très réussies mais le déroulement d’un combat n’a rien de surprenant.L’élément de gameplay qui a par contre attiré notre attention, est le système d'interrogatoire. On pirate littéralement la personne à travers un jeu de cartes qui semble s’apparenter aux mécaniques d’un deckbuilding. L’enjeu étant de faire tomber les points de résistance à zéro afin d’obtenir des aveux.