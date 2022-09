Preview de Mario + The Lapins Crétins - Sparks of Hope : vivement le 20 octobre !

Une équipe de choc !

On vous le rappelle, Mario et sa team de choc repartent à l’aventure pour sauver les Sparks, nés de la fusion entre les Luma et les Lapins Crétins. Ils sont capturés par Cursa, une force maléfique qui menace d’absorber l’énergie de l’univers. C’est en passant de planètes en planètes qu’ils embarquent dans des combats épiques. On charge les ennemis, on soulève les bob-ombs et on les balance sur eux ! C’est parti !Si vous avez joué à Mario + The Lapins Crétins - Kingdom Battle, vous ne serez pas dépaysé par les fonctions de combats. La nouveauté réside essentiellement dans le mode de déplacement et l’arrivée des Sparks.En effet, les personnages peuvent être équipés de deux Sparks ayant chacun des forces spécifiques. Certains ont des pouvoirs d’éléments tels que le feu ou l’eau par exemple. D'autres améliorent nettement la santé ou la résistance.Les ennemis quant à eux sont aussi loufoques que dans le Kingdom Battle. Ils possèdent des faiblesses mais aussi des résistances. Il faudra en tenir compte au moment de la sélection d’équipe pour exploiter au mieux les capacités de chacun de nos personnages et des Sparks. Là où Luigi excelle en tir à distance, Lapin Peach fait une guérisseuse de combat hors pair ! Les combinaisons possibles sont innombrables. Voilà d’ailleurs pourquoi il est important d’utiliser la caméra tactique pour repérer les ennemis et élaborer son plan.Une fois en action, quel plaisir de manier le duo-gun de Mario. Il peut tirer deux projectiles, soit sur la même cible, soit sur deux cibles séparées. On n’oublie pas bien sûr l’aéro-lame d’Edge : lancée et dans un mouvement de spirale, elle ignore les abris partiels et frappe plusieurs cibles sur sa trajectoire avant de revenir comme un boomerang.Les personnages évoluent au fil des combats et gagnent des capacités que vous pouvez débloquer depuis l’arbre de compétences. Les Sparks ne sont pas en reste et peuvent également prendre du niveau si vous les nourrissez avec des fragments d’étoiles ou une potion.Vous noterez une grande nouveauté, les lapins ont dorénavant une voix ! Auparavant cantonnés aux onomatopées et au classique BWAAHH, chaque lapin crétin a sa personnalité mise en avant avec de courtes lignes de dialogues lorsqu'ils sont en action. On doit admettre que la première impression était plutôt déroutante nous concernant. Voyons ce que cela donne sur la longueur, on vous laisse vous faire votre avis les vidéos.On avoue avoir émis quelques réserves à l’annonce de la disparition de la grille pour le déplacement des personnages. Nous étions très curieux de découvrir ce que la nouvelle mécanique de déplacements libres allait donner. Allait-elle dénaturer le système tactique de base ?Bien au contraire ! Une fois en combat, on apprend les rudiments de ce nouveau système et on s’y fait très vite. En effet, le nombre de pas n’étant plus limité, on évolue à sa guise dans un rayon défini par un cercle autour du personnage joué. Ajoutons à cela que les actions se font dans l’ordre désiré ce qui permet une énormément de possibilités.Le saut d'équipe toujours présent dans cette version, se voit également amélioré avec un vol que l'on peut orienter pour plus de liberté. La dimension stratégique est mise en exergue et la bataille dynamique tactique est ultra satisfaisante !On avait déjà pu entrevoir une exploration beaucoup plus poussée et plus libre dans les premières images et informations dévoilées par Ubisoft. L'intention était de laisser au joueur la liberté d'avancer à son rythme dans l'histoire avec en parallèle des quêtes annexes.Nous avons pu explorer La Baie de l'Aube et Pics Parfaits lors de notre test. La première planète est une destination balnéaire de rêve dont la présence de Cursa a bouleversé le cours et le soleil a laissé place à un ciel gris et pluvieux. La seconde est faite de paysages enneigés. On adore observer les décors et remarquer les petits clins d'œil. On aime toujours autant l’humour et le sens du détail dés équipes de développement.Allez à la rencontre du marchand robotique ROBO-MARCHAND 9.99+TX pour acheter des objets intéressants. Des champignons pour vous guérir ou encore une horloge pour réinitialiser le temps de récupération en combat. Les objets sont nombreux et vous trouverez l'argent pour les acheter sur votre chemin, en combat ou même dans les buissons en les secouant.Grâce au pouvoir de l'arme de Lapin Edge, nous pouvons avoir une influence sur des éléments de l'environnement. Une pierre à détruire, une porte à ouvrir et autres encore. On apprécie nous promener dans ces biomes avec un système d'exploration où tout semble permis !Retrouvez également l'interview complète de Xavier Manzanares , Lead Producer du jeu.