Preview d’Octopath Traveler II

Une recette qui marche

La gestion des chapitres

O.C.T.O.P.A.T.H

- Ochette la chasseuse

la chasseuse - Castti l'apothicaire

l'apothicaire - Temenos le prêtre

le prêtre - Osvald l'érudit

l'érudit - Paritio le marchand

le marchand - Agnea la danseuse

la danseuse - Throné la voleuse

la voleuse - Hikari l'épéiste

Une équipe bien réfléchie

Exploration limitée

On reprochait au premier épisode son aspect un peu trop "dirigiste". On regrette qu'aucune nouvelle proposition n'ait été faite sur Octopath Traveler II à ce niveau. Orienté par la quête principale et quelques quêtes secondaires, on n'a pas la possibilité d'explorer chaque recoin du monde comme bon nous semble. On nous suggère, en nous empêchant d'avancer, de ne pas aller à droite car la quête est à gauche. Impossible donc de se laisser emporter par le voyage et de décider de se perdre et d'être surpris au détour d'une découverte. C'est dommage car avec l'ajout en plus des voyages en barque, on a envie d'aller fouiller chaque zone visible. On retrouve cette désagréable sensation d'être face à un système d'exploration très couloir qui oblige à suivre un chemin tout tracé. Cette décision peut être expliquée par la narration bien ficelée qui nécessite de tourner les pages dans le bon ordre, mais ce défaut étant pointé sur le premier épisode, on aurait pu s'attendre à un retravail à ce niveau là.

Beaucoup sont ceux qui ont déjà eu le plaisir de faire le premier opus d’ Octopath Traveler qui avait été acclamé par la critique et continue encore aujourd’hui de séduire de nouveaux joueurs, depuis sa sortie le 13 juillet 2018. Pas moins de cinq ans après, l'annonce d’un nouvel épisode a été reçue avec beaucoup de joie et d’impatience par le public friand de RPG à la narration exemplaire. Il faut avouer que Square Enix se pose comme spécialiste du genre, et même instigateur de tendances, avec le résultat époustouflant qui caractérise aujourd’hui le style du studio : la HD-2D.C’est une technique qui consiste à utiliser des sprites en 2D (ici de l’ère 16-bit de la Super Nintendo) dans un environnement géré en 3D. Square Enix réplique le modèle notamment dans Triangle Strategy, Live a Live ou encore le remake de Dragon Quest III. Comme pour le premier épisode, dans Octopath Traveler II on est subjugué par le résultat graphique. La gestion des ombres est sans défauts et la profondeur d’image donnent tout simplement l’impression plaisante de jouer dans un superbe diorama.Côté bande-son, on est aussi conquis sur ce nouvel opus que pour le précédent. C’est de nouveau Yasunori Nikishi qui compose les musiques. Il réussit à maintenir l’identité de la franchise en proposant de nouvelles pistes qui accompagnent avec brio chaque fragments d’histoire du jeu. Octopath Traveler II, c’est un univers entier qui mêle style visuel fort et orchestrations épiques, mais c’est avant tout de la narration. Qu'en est-il de l'histoire des personnages ?Rien de nouveau de ce côté, on se retrouve en terrain familier si on a déjà joué au premier jeu. Dès le départ, on choisit sur une carte du monde, le personnage avec lequel on démarre. Son histoire marquera le début de l'aventure et on suit les chapitres de son épopée au fil du voyage. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, sachez juste que ce dernier deviendra le personnage principal sans possibilité d'être échangé avec un autre.Au cours des premières heures de jeu, on remarque que le titre n’est pas forcément dénué des défauts de son prédécesseur. En effet, pour le moment, rien ne permet de prédire que les histoires des personnages se croisent réellement. On est vite pris de l’impression que les protagonistes finissent par se croiser au hasard, mais que rien dans leur histoire de les lient les uns aux autres. On aurait aimé que tous appartiennent à une seule et même histoire où ils auraient chacun eu un rôle, rendus coupables ou victimes des actions passées des autres.À l'instar du premier opus, on retrouve les “conversations de voyage”. Il arrive parfois de voir l’information apparaître en haut à droite de l’écran, indiquant qu’une conversation de voyage est disponible, sous réserve d'avoir les bons personnages équipés. En appuyant sur +, une interaction entre deux d'entre eux se déclenche et on assiste donc à une discussion directe. Pour le moment, rien de transcendant. On apprécie de les voir interagir, mais pour ce qui est de la profondeur de leur conversations… laissons le bénéfice du doute et attendons de voir si elles s’améliorent avec le temps.Parlons maintenant de ce qui est le plus important : qui sont ces nouveaux personnages ? De ce côté, on en voit déjà certains ressortir du lot par leur charisme ou leur histoire plus que prenante. Malheureusement, on en croise aussi d’autres dont le premier chapitre ne promet rien de très profond, mais encore une fois, peut-être que le temps nous fera mentir.En résumé la liste des personnages et leur rôles respectifs :Comme vous l’aurez certainement remarqué, et pour les connaisseurs de la franchise, la première lettre de chacun de leur prénom composent le titre du jeu O.C.T.O.P.A.TH. Chacun poursuit une quête plus ou moins importante et le changement d'un scénario à l'autre casse parfois le rythme installé. En effet, passer de la quête à la vengeance du destin tragique d'Osvald, à la quête au succès dénué de profondeur d'Agnéa peut ralentir la dynamique. Bien que chaque personnage représente un grand intérêt par ses capacités spéciales et à ce qu'il apporte à l'équipe, toutes les histoires ne semblent pas équilibrées en intensité.Rappelons que nous ne faisons référence ici qu'au premier chapitre de chaque personnage, peut-être que la profondeur de certains arc se manifeste plus tard. L'un d'entre eux réussit toutefois à sortir son épingle du jeu par son histoire et sa puissance, il s'agit d'Osvald. Le contexte de son départ oblige à jouer deux chapitres d'affilés avant de pouvoir changer de personnage. L'érudit a soif de vengeance suite au meurtre de sa femme et sa fille dont il est accusé à tort. Il est enfermé dans une prison isolée digne d'Alcatraz et avant d'en savoir plus il faut réussir à en sortir. On ne vous en dira pas plus quant au destins de chacun car la narration est tout le cœur de ce RPG.Pour ce qui est des combats, le modèle tour par tour persiste et on est bien contents de retrouver cette fluidité ainsi qu'une très bonne lisibilité malgré un contenu parfois chargé. Chacun des personnage croisé s'ajoute à l'escouade et on peut composer une équipe allant jusqu'à quatre voyageurs. Les actions spéciales liées à leur rôle ainsi que les aptitudes apprises en gagnant des PC (points de compétence) permettent de créer de bonnes synergies et répartir les forces avec stratégie. Les classiques PV (points de vie) et PT (points de techniques) apparaissent dans des jauges en haut à droite et les PE (points d'énergie) permettent d'augmenter la quantité ou l'intensité d'une attaque physique ou magique. Une réserve d'énergie se cumule d'ailleurs en combat et une fois pleine elle octroie des avantages liés au personnage.Une des nouveautés qui marque une différence importante sur cet épisode, c'est l'arrivée d'un cycle jour/nuit. Il est dorénavant possible de changer l'heure en appuyant sur ZR et ce à n'importe quel moment. Cet élément apporte son lot de possibilités. Les PNJ présents dans un village par exemple, ne sont pas les mêmes en fonction de l'heure. Il peut donc être intéressant d'explorer les environs à toute heure pour débloquer d'éventuelles fonctions.On remarque également que lors des phases de farming, il peut être intéressant de passer à la nuit, car elle semble augmenter les chances de déclencher un combat aléatoire. Mais cette fonctionnalité prend vraiment sens avec les actions spéciales des personnages. En effet, en plus des coups spéciaux et pouvoirs liés aux combats, ils possèdent des actions spéciales de jour et de nuit sur la touche Y. On retrouve par exemple le fait de scruter les habitants avec un taux de réussite plus ou moins élevé dans le but de glaner des informations, ou bien de séduire les habitants pour récupérer gratuitement les objets qu’ils portent dans leur inventaireou encore confronter un habitant dans le but d'apprendre son coup spécial.Des avantages non négligeables dans le choix de la composition d’équipe,