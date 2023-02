Preview de Bayonetta Origins : Cereza and the Lost Demon

Let’s dance !

Compagnons de fortune

Le Zelda-like by Platinum

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (Nintendo Switch) 28/02/2023

On retrouve la jeune Cereza dans cette aventure qui retrace le passé de l’héroïne, bien avant qu’elle ne sache maîtriser les arts obscurs des sorcières de l'umbra. A peine âgée d’une dizaine d’années, elle est loin de vivre une enfance joyeuse et candide. Bannie de son village, elle part en quête de libérer sa mère dont le seul crime a été de l’avoir mise au monde d’une union avec un ange du clan opposé.Elle est hantée par un mauvais rêve récurrent où sa mère disparaît à jamais. Un cauchemar de trop pousse Cereza à s’aventurer dans la forêt malgré l'interdiction formelle de sa tutrice Morgana. C’est au travers de missions et d’objectifs que vous évoluez dans l’histoire. On passe d’une simple tâche de cueillette de mandragores à des combats ardus. La diversité des actions et la richesse du lore donnent du rythme au jeu ce qui ne laisse pas le temps de s’ennuyer.La prise en main se fait en douceur au travers d’un tutoriel bien intégré. On apprend les rudiments des déplacements ainsi que l’utilisation de ses différentes actions. On peut interagir avec l’environnement mais aussi faire quelques attaques magiques (bien que la sorcière soit encore en train d’apprendre)Ce qui frappe quand on lance le jeu pour la première fois, c'est sa direction artistique qui évoque l'aquarelle, si bien qu’on a l'impression de se déplacer dans un tableau. Les particules et les effets de lumière donnent des teintes sublimes au jeu. En plus d'une esthétique soignée, on est émerveillé par l’ambiance sonore. Que ce soit la narration qui semble irréprochable aussi bien en Anglais qu’en Japonais ou la bande son magistrale qui auraient pu être sans mal dans un Harry Potter tant le côté magique déborde.L’héroïne n’a pas encore toute la maîtrise de ses pouvoirs, mais elle réussit à invoquer son premier démon. Il s’appelle Chouchou et l’objet dans lequel son esprit s’est matérialisé est loin de faire sa joie. Il se retrouve à emprunter la forme de la peluche de Cerez et il souhaite vite être renvoyé en enfer. Malheureusement pour lui, elle ne sait pas faire ça. Que ça lui plaise ou non, ils sont désormais compagnons et le démon la suivra dans sa quête !Dans la pratique, cela implique de contrôler les deux personnages en même temps. En effet, on est dans un jeu en coop mais à faire en solo. Utiliser deux personnages est très intéressant et parvient à bouleverser les habitudes que l’on peut avoir dans ce type de jeu. Il faut avouer que c’est plutôt déroutant au départ de contrôler les deux sur la même manette. On finit quand même par s’y habituer et une fois cette mécanique en main, c’est un vrai plaisir.Grâce à la combinaison de leur force, on peut trouver des secrets, accéder à des zones compliquées ou encore mener de superbes combats. Chouchou est fort et il est particulièrement utile pour débloquer des situations grâce par exemple à certaines de ses transformations. Ce système RPG est poussé à fond avec un arbre de talent pour chaque protagoniste, ce qui offre encore plus de réflexion stratégique tout au long de la partie.Et oui, le titre est avant tout un zelda-like. Nous sommes sur une carte en vue top-down qui regorge de secrets à découvrir et il faut débloquer des pouvoirs pour dévoiler de nouveaux chemins. Les coffres sont remplis de récompenses en tout genre allant de simples fioles de vie à certains composants pour fabriquer ses propres potions.On retient aussi et surtout le Donjon féerique. Fête foraine à l'atmosphère perturbante où nous avons fait la connaissance des Wisps, matérialisation d'âmes errantes d’enfants tourmentés à jamais. Ils sont un peu partout sur la carte et il faut les trouver, car on nous promet de belles récompenses si on les délivre tous. Ce chapitre est une merveille, nous avons eu des frissons en affrontant le boss, la musique et le gameplay aidant beaucoup à l’immersion. On en garde un souvenir génial.