On a visité le Super Nintendo World à Osaka !

Attention Spoilers : si vous comptez vous rendre à Osaka dans un futur proche, vous voudrez sans doute garder la surprise de ce que vous allez y découvrir. Cet article, riche en photos et vidéos, est plutôt destiné à ceux qui n’auront pas l’occasion d’aller sur place de sitôt et veulent quand même avoir un petit aperçu de ce que Nintendo propose dans son nouveau parc à thème. Un embryon de visite virtuelle, en somme !

D’abord, pensez à réserver !

Des boutiques bien achalandées, et des attractions Universal au top !

Le Power Up Band, votre allié indispensable…

Et au bout du tuyau : le bonheur !

Super Nintendo World Osaka : la visite IMMERSIVE ! 11/03/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Deux attractions… Pour deux cibles bien distinctes !

Découvrez l'attraction Mario Kart du Super Nintendo World ! 11/03/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Merch Tour au Super Nintendo World de Tokyo Osaka : Boutique Mario Kart ! 11/03/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour ceux qui auront la chance d’aller à Osaka et espèrent visiter le Super Nintendo World, ayez bien en tête que le parc Nintendo n’en est pas vraiment un : il s’agit plutôt d’une zone incluse dans le parc Universal Studios d’Osaka (à comparer avec la zone Avengers à Disneyland Paris par exemple).Cela implique deux choses : d’une part il vous faudra forcément un ticket d’entrée pour le parc Universal Studios dans son ensemble, et d’autre part la zone Nintendo étant la plus convoitée depuis son ouverture, son accès est limité en nombre de visiteurs et vous n’aurez donc aucune certitude d’y accéder… Sauf évidemment si vous passez à la caisse pour obtenir des Pass privilégiés aux attractions du Super Nintendo World. Ainsi, comptez 8400 yen (environ 60€) pour l’entrée adulte sur le parc… Et 7800 yen ( oui oui, on parle bien de 55 €) pour un pack donnant un accès rapide à 4 attractions dont une attraction Nintendo (Yoshi, en l’occurrence).C’est donc environ 115 € par adulte et par jour (grand minimum) que vous devrez débourser si vous voulez être absolument certain d’accéder au parc Nintendo. A vous de voir selon votre budget, mais c’est malheureusement un indispensable si vous voulez être certain d’accéder au Super Nintendo World.Les Pass donnant accès à l’attraction Mario Kart sont évidemment encore plus chers, et vous avez également des billets donnant droit à 1,5 jour sur le parc : pratique, mais également plus onéreux. Pour info, nous avions prix des billets pour un jour et demi : le premier jour, sans pass il était strictement impossible d’accéder au Super Nintendo World. En revanche, le lendemain à l’ouverture du parc, nous avons pu y accéder sans pass en nous y ruant directement… Avant que la zone soit à nouveau verrouillée moins d’une heure plus tard. Donc techniquement, il est possible de visiter le parc Nintendo même sans Pass et en arrivant à l’ouverture si vous tombez sur un jour où le parc n’est pas trop saturé. A vos risques et périls !Sachez pour commencer que l'accès au parc se fait très facilement depuis la gare principale d'Osaka. C'est direct, c'est très simple et rapide ! Sauf peut-être le soir venu, quand tout le parc se vide et compte bien prendre le même train. On se croirait aux heures de pointe le matin à Tokyo !Avant d’accéder à la zone tant attendue, vous allez traverser le parc Universal Studios qui ne surprendra pas ceux qui ont déjà visité des parcs des Etats-Unis mais qui devrait ravir les nouveaux venus : les décors sont très sympathiques (quoique moins immersifs que chez Disney), et les attractions sont vraiment de qualité : Spiderman, Les Dents de la Mer, Jurassic Park ou encore les Minions vous attendent pour des attractions très réussies qui n’ont rien à envier à Mickey. Et sur votre chemin, Mario et ses amis vous font déjà de l’œil…Arrêtons de tourner autour du pot et filons dès à présent au Super Nintendo World ! A l’entrée, on va évidemment vous demander de montrer votre Pass sans quoi vous resterez à la porte du Tuyau Vert. Pfiou ! Après quelques déboires de QR code à retrouver sur des liens en japonais uniquement, nous voilà enfin à l’entrée ! Ici déjà, de nombreux visiteurs font la queue pour pouvoir se prendre en photo sortant d’un tuyau. Ca promet !Hop Hop Hop ! Attendez un peu, je vois que vous pensiez entrer dans le Super Nintendo World les mains vides ? Allons allons, passez donc par le stand que voici, et achetez-vous un Power Up Band ! Il vous en coûtera seulement 3800 yen (28 €) par personne. C’est cher ? Oui effectivement, mais malheureusement INDISPENSABLE si vous souhaitez pleinement profiter de l’expérience que Nintendo a concoctée pour vous. Prenez donc un bracelet par personne (ouille), et connectez-le à votre application Super Nintendo World !Et oui, Nintendo a eu une idée de génie avec ce parc : le Power Up Band vous permet de vous créer un profil sur votre application pour ensuite interagir directement dans le parc et les attractions ! A la manière d’un jeu Super Mario, vous allez devoir collecter des pièces, récupérer des tampons cachés un peu partout, collecter des clés dans des épreuves… Et enfin défier le boss final du parc, mais uniquement si vous avez réussi à collecter trois clés…Et donc uniquement si vous possédez un Power Up Band.Notez que le bracelet vous permettra également d’enregistrer votre score sur l’attraction Mario Kart, et que vous garderez votre profil actif si vous revenez ultérieurement sur le parc… Car il y a quand même 170 tampons à trouver par exemple ! C’est gargantuesque. Cerise sur le gâteau, en plus d’être franchement craquants, ces Power Up Bands pourront vous servir d’amiibo une fois rentré à la maison. Choisissez-donc bien votre personnage !Il est malgré tout à noter que l’application est à ce jour uniquement disponible en japonais, ce qui est dans un premier temps fort désagréable si, comme nous, vous ne parlez pas la langue. Heureusment, l’utilisation est si simple qu’on arrive à s’en sortir malgré tout. Nintendo, pensez un peu aux touristes à l’avenir !Nous voici enfin arrivés au Super Nintendo World. N’hésitez-pas à regarder notre vidéo pour vivre l’arrivée sur le parc comme si vous y étiez. La sensation de magie en arrivant est vraiment frappante. En sortant de ce tuyau vert, vous voici en fait devant le château de Peach, entouré de vos musiques préférées, de décors magnifiques et des personnages emblématiques de Nintendo.L’effet Wahou est immédiat, et surtout persistant : à chaque fois que vous sortirez d’une boutique, d’une attraction ou d’un restaurant, l’effet est le même et vous donne instantanément le sourire. Quelle réussite ! Mention spéciale à l’ambiance nocturne, qui vient encore embellir le tout. En outre, les japonais jouent le jeu à fond et sont tous déguisés !Et c’est là que l’exploration commence : équipés de vos Power Up Bands, vous pouvez aller taper sur des blocs (oui oui, pour de vrai !) pour collecter des pièces, ou débusquer des insignes sur les murs et dans des recoins pour collecter des tampons. L’appli vous informe d’ailleurs de votre classement (du jour, du mois, de votre équipe etc.) , ce qui devrait vous motiver à en chercher toujours plus ! Vous aurez même accès à des périscopes à Réalité Augmentée qui vous feront voir le parc sous un oeil encore plus magique !Mais avant d’explorer plus en détail, il nous faut évidemment tester les attractions ! Elles sont au nombre de deux : Yoshi’s Adventure, et Mario Kart: Koopa's Challenge. C’est vers la première que nous nous dirigeons, forts d’un Pass qui nous octroie une file d’attente presque réduite à néant au lieu des 70 minutes réglementaires.Il faut vous prévenir tout de suite : Yoshi’s Adventure est une attraction qui s’adresse à toute la famille, mais surtout aux plus petits. Il s’agit d’un Ride tout doux, bercé par les musiques emblématiques qu’on adore, et sans aucune sensation forte à redouter. En revanche, vous avez devant vous trois boutons en forme d’œufs de couleur, sur lesquels vous devrez appuyer quand vous débusquerez dans les décors un œuf de ladite couleur.L’attraction, ultra mignonne, vous donnera évidemment le sourire et vous permettra surtout de profiter de jolis panoramas sur le parc mais est avant tout à réserver aux plus jeunes : elle ne mérite pas, en tout cas pour des adultes, de patienter plus d’une heure sans quoi la déception pourrait vous envahir !Filons à présent vers la deuxième attraction : la fameuse attraction Mario Kart : Koopas’s Challenge. N’hésitez-pas à regarder notre vidéo ci-dessous pour découvrir l’ambiance de l’attraction, qui est vraiment réussie. Déjà, les décors de la file d’attente sont superbes et il faut le signaler, puisque… Vous allez probablement devoir attendre longuement (2 heures d’attente en moyenne sur nos deux jours de visite). L’univers de Mario Kart prend magnifiquement vie, et se révèle plus riche et complet qu’on aurait pu l’imaginer. On vous laisse découvrir cela via les quelques photos qui suivent.L’attraction en elle-même nous a scotchés : il s’agit d’un Ride en Réalité Augmentée dans lequel vous allez participer à une course de Mario Kart et devrez gérer deux choses à la fois : la direction du Kart évidemment, mais également la visée et le lancer de carapaces sur vos adversaires ! Pour ce faire, vous allez porter une casquette Mario très mignonne sur laquelle vous viendrez ajuster des lunettes qui vous permettront de voir tous les éléments en AR.En entrant dans le Kart, vous allez scanner votre Power Up Band qui se chargera de conserver votre score final. Le rythme est frénétique et l’attraction est terriblement amusante. Le tout est techniquement parfaitement maîtrisé et les décors réels sont simplement magnifiques.Vous allez pouvoir traverser différentes zones et ambiances des circuits les plus mythiques de Mario Kart. C’est Magique ! Malheureusement, comme toutes les bonnes choses, l’attraction passe trop vite et l’action trépidante empêche d’admirer les différents décors comme on le voudrait. A la sortie, on a donc une seule envie : y retourner ! Surtout quand votre score n’est pas vraiment reluisant… Oups !Au passage, un petit conseil pour éviter les files d’attente interminables : les temps d’attente en Single Rider sont extrêmement réduits (10-15 min vs 130 minutes) et nous ont permis la plupart du temps de faire les attractions dans le même wagon, l’un derrière l’autre, voire même carrément ensemble parfois. Quand on sait que sur des attractions où l’on porte des lunettes 3D, on ne regarde de toutes façons quasiment pas son voisin, c’est donc vraiment très avantageux d’envisager le Single Rider !A la sortie, vous allez débarquer dans la boutique Mario Kart : magnifique, et gorgée de produits exclusifs. On vous laisse profiter de notre vidéo si vous voulez découvrir ces produits uniques, vraiment craquants… Et pas donnés !Attention, cette boutique vend des produits réellement exclusifs, que vous ne trouverez même pas dans le reste du parc Nintendo, et encore moins dans les boutiques du parc Universal. Si un objet vous tente, c’est donc le moment ou jamais de l’acheter ! D’autant plus qu’une fois sortis du Super Nintendo World, vous ne pourrez sans doute pas y revenir (restrictions d’entrées obligent), même si c’est pour y dépenser vos sous…Pour finir, et pour nous remettre de toutes ces émotions, parlons un peu de NOURRITURE ! Et sachez que Nintendo a également pensé à vous dans ce domaine. D’abord, qui n’a jamais rêvé de posséder un Kart géant pouvant contenir des Pop-Corn dans son coffre ? La lanière est superbe, les roues s’allument, c’est donc un indispensable !Pour les moins ambitieux, l’étoile à Pop-Corn peut également convenir, et sa douce lumière devrait également vous ravir. Les snacks en forme de carapace verte nous ont échappés mais avaient l’air délicieux…Enfin, le restaurant Kinoppio ( Alias Toad) vous accueille dans une ambiance très mignonne et agrémentée d’animations dynamiques sur chaque fenêtre du restaurant (remplacées par des écrans). Les plats sont proposés à un prix solide mais pas délirant pour un restaurant de parc d’attractions et la qualité des plats est à saluer ! Voici quelques photos pour vous donner l’eau à la bouche.Vous pourriez penser que les deux attractions sont terminées et que nous n’avons plus qu’à quitter le Super Nintendo World pour aller vaquer à d’autres occupations… Et vous auriez TORT ! Car au-delà de ces deux attractions, et surtout de cette attraction Mario Kart qui nous aura vendu du rêve, le Super Nintendo World s’appréciera surtout à travers toutes les petites attractions et épreuves qu’il a à vous proposer via votre Power Up Band, et l’appli qui va vous guider et vous permettre de vous mesurer les uns aux autres.Défi ultime, le fait de récupérer au minimum 3 clés vous permettra d’aller défier le Boss final de Super Nintendo World, à savoir Bowser Junior ! Ces clés s’obtiennent en réussissant des épreuves disposées tout autour du parc et plus ou moins difficiles. Ces épreuves sont tout à fait comparables à des attractions et vous feront forcément passer un très bon moment !L’épreuve ultime, face à Bowser Junior, vous demandera de l’agilité et des réflexes : vous allez utiliser votre ombre pour repousser les bombes et autres attaques lancées par Bower Junior sur vous ! L’attraction, toute en ombres et lumières, est absolument géniale et vous fera à elle seule penser : « heureusement qu’on a acheté ces Power Up Bands ! ». Le fait est que l’épreuve est au moins aussi amusante que la plupart des attractions du parc.