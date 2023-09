Test du DLC Pokémon Écarlate & Violet : Le trésor enfoui de la Zone Zéro, volume 1 : Le Masque Turquoise

Un Trésor enfoui... en deux parties

Cap sur Septentria !

Le retour de quelques anciens Pokémon, et l’arrivée de quelques nouveaux !

Une première partie un peu légère, en attendant la suite

Le trésor enfoui de la Zone Zéro pour Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet | Nouveaux Pokémon ! 25/09/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En 2022, des millions de joueurs découvraient la région de Paldea et la 9e génération de monstres de poche, établissant un nouveau record de ventes pour Nintendo. Quelques mois après, l’entreprise dévoilait ce qui était évident : Pokémon Écarlate & Violet allaient avoir le droit à un passe d’extension, en deux parties.Intitulé « Le trésor enfoui de la Zone Zéro », le passe d’extension est décomposé en deux volumes : le Masque Turquoise et le Disque Indigo. Les deux volumes viennent élargir le contenu du jeu original et proposer leur lot de Pokémon à capturer.La première partie est disponible depuis quelques jours sur Nintendo Switch, l’occasion de partir pour la région de Septentria et découvrir la légende du Masque Turquoise !Pour les fans de l’univers de Pokémon, la première nouveauté de ce passe d’extension est l’ajout d’une véritable nouvelle région de jeu, Septentria. Séparée de la région de Paldea, la région s’inspire du Japon avec une mise en avant des traditions du pays du Soleil-Levant et de sa culture.C’est un voyage scolaire qui vous emmène dans la région de Septentria. L’objectif est de découvrir davantage la région et d'y étudier de près la légende du Masque Turquoise, célébrée à l’occasion d’un festival.La région aborde un style très différent de Paldea, avec, dès votre arrivée, ses rizières et son village traditionnel qui impose un cadre dépaysant. La région accueille en son centre une grande montagne, le Mont Strueux, et le temple de Septemplion qui sera au cœur de l’histoire de ce premier DLC.Le moteur graphique n’a évidemment pas changé et les performances laissant désirer du jeu original sont toujours présentes mais la nouvelle région apporte visuellement un vrai nouveau décor à explorer. C’est toujours ça de pris !Cette nouvelle région et ce premier volume de contenu additionnel introduit de nouvelles créatures inédites à la région de Paldea. Attention cependant ! Ces « nouveaux » Pokémon sont pour la plupart issus des générations précédentes de jeux Pokémon.Une centaine de Pokémon font leur retour dans l’univers de Pokémon Écarlate & Violet. Issus des générations précédentes sans distinction particulière, chacun devrait y trouver son bonheur ! Du côté des vrais nouveaux Pokémon, le compte est évidemment beaucoup plus léger avec seulement 7 nouveaux Pokémon, parmi lesquels Ogerpon, le Pokémon légendaire de type Plante, et le trio des Adoramis, stars de ce 1er DLC.Si les trio de Pokémon n’est pas très intéressant, Ogerpon apporte un petit plus avec sa personnalité attachante et une particularité au gameplay dans les combats Pokémon.Le scénario principal du Masque Turquoise n’est pas extraordinaire et ne vous occupera que quelques heures, où vous passerez votre temps à faire des allers-retours entre les quelques points importants de Septentria pour élucider le mystère autour de la légende du Masque Turquoise.Il vous faudra évidemment plus de temps pour remplir le Pokédex de cette nouvelle région, et compléter ainsi une quête secondaire qui vous réserve une belle petite surprise. Saluons tout de même les nouveaux personnages introduits par ce DLC qui apportent pour certains une vraie personnalité nouvelle à l’univers des jeux Pokémon. À voir si ils seront de retour par la suite !Comme pour le DLC de Pokémon Epée & Bouclier, il faudra patienter jusqu’à cet hiver pour découvrir la deuxième partie du contenu additionnel et percer pour une dernière fois les secrets de la Zone Zéro où de nouveaux Pokémon feront également leur arrivée.Vous pouvez également lire notre test du jeu Pokémon Ecarlate & Violet sur PN !