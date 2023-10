Les sorties Nintendo Switch d'octobre 2023

La Sélection PN de jeux à surveiller !

Le Retour de Détective Pikachu

Le retour de Détective Pikachu - L'enquête débute le 6 octobre !

Red Dead Redemption

Red Dead Redemption and Undead Nightmare Now on Nintendo Switch and PS4

Batman Arkham Trilogy

Batman: Arkham Trilogy | Trailer d'Annonce Officiel Nintendo Switch

Sonic Superstars

Sonic Superstars - Nintendo Direct 6.21.2023

Super Mario Bros Wonder

Super Mario Bros. Wonder arrive le 20 octobre sur Nintendo Switch !

Metal Gear Solid : Master Collection Vol.1

Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 - Sortie le 24 octobre ! (Nintendo Switch)

Les autres titres en approche !

Pour couvrir davantage de titre, ce dossier est divisé en 2 parties : Les jeux attendus par la rédaction (vive la Sélection PN des jeux qu'on surveille !) et les titres à surveiller pour le mois de septembre 2023. Le tout est présenté dans un ordre chronologique des sorties prévues ce mois-ci.Vous adorez les enquêtes ? Vous êtes fan de Pokémon ? Vous voulez voir un Pikachu accro au café ? Le Retour de Détective Pikachu est fait pour vous ! Plusieurs années après la sortie de Détective Pikachu sur 3DS , le plus célèbre monstre de poche revient pour une nouvelle série d'enquêtes et de mystères sur Switch. Accompagné par son acolyte Tim, les 2 protagonistes devront enquêter sur la disparition du père de ce dernier, tout en découvrant les secrets de Rime City. Jeu Pokémon oblige, vous croiserez la route de différents Pokémon qui vous apporteront leurs aides lors de votre aventure.Elémentaire, mon cher Pikachu ! Le retour de Détective Pikachu vous attend dès le 6 octobre en exclusivité sur Switch.Annoncé il y a plusieurs semaines, Red Dead Redemption fait finalement son apparition sur Switch en version physique. Le jeu est toutefois disponible sur l'eShop de la console depuis le mois d'août !Pour protéger sa famille des agents fédéraux, John Marston, un hors-la-loi repenti, doit traquer un gang de criminels à travers l'immensité de l'Ouest américain et du Mexique. Sorti en 2010, le titre iconique de Rockstar se fait un petit lifting en direction de la Switch, accompagné de son extension Undead Nightmare. Si vous hésitez à vous lancer à la conquête du Grand Ouest, découvrez notre test juste ici Etes-vous prêts à tout pour sauver votre famille ? Read Dead Redemption prépare ses pistolets pour une sortie physique le 13 octobre. Le titre est déjà disponible sur le Nintendo Eshop. Profitant du Nintendo Direct , le plus grand détective du monde répond au Batsignal de la Switch avec le portage de la trilogie Batman Arkham.Il est le Chevalier Noir ! A travers les très bons Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City et Batman Arkham Knight, Batounet se servira de son intelligence, de ses gadgets et surtout de ses poings pour arrêter Harley Quinn, Joker, le Pingouin, Poison Ivy, Catwoman, l'Epouvantail et plein d'autres. En plus des 3 intrigues, l'ensemble des DLC seront également disponibles, de quoi vous permettre de connaitre davantage le justicier de Gotham.Affutez vos Batarangs ! Batman Arkham Trilogy se lance sur Switch dès le 13 octobre.Après Sonic Frontiers, Sonic et ses amis sont de retour pour une aventure en 2D avec Sonic Superstars Dans cette nouvelle histoire, Sonic, Tails, Amy et Knuckes devront (encore une fois) contrer les terribles plans du Docteur Robotnik. Jusqu'à 4 joueurs peuvent parcourir les différents mondes en simultané ou combattre dans un mode Combat. En reprenant le gameplay 2D qui a fait la renommée du hérisson bleu, Sega sait faire plaisir aux fans tout en y ajoutant des graphismes modernes.Green Hill vous attend ! Sonic Superstars met ses crampons pour une sortie le 17 octobre.C'est le retour du plombier le plus célèbre du jeu vidéo ! Mario est de retour avec le très attendu Super Mario Bros Wonder.Bien loin du Royaume Champignon, Mario et ses amis sont les invités du Royaume des Fleurs. Cependant, Bowser, en recherche de puissance, s'empare d'une Fleur Prodige et fusionne avec le château du Prince Florian. Le plombier moustachu n'a alors pas d'autre choix que de libérer le royaume et de défaire le roi des Koopas.Super Mario Bros Wonder reprend les codes des New Super Mario Bros en 2D. Que ce soit en solo, en multijoueur local ou en ligne, ce sera à vous de parcourir les différents niveaux. De nouveaux transformations, de nouvelles mécaniques et de nouveaux ennemis seront au rendez vous ! Here We Go ! Mario et ses amis vous donnent rendez-vous avec Super Mario Bros Wonder dès le 20 octobre, en exclusivité sur Nintendo Switch.Licence culte de la Playstation, Metal Gear Solid fait (enfin) son entrée sur une console de Nintendo avec la collection : Metal Gear Solid : Master Collection Vol.1.Signé Hideo Kojima, la série des Metal Gear Solid met en scène les infiltrations et les affrontements de Solid Snake, un soldat hors-pair, qui fait l'impossible pour sauver les Etats-Unis et pour détruire le Metal Gear. Intrigue riche, rebondissements à foison et des personnages iconiques, voici ce qui vous attend dans cette collection ! Cette dernière comprend Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 : Solid Snake, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty et Metal Gear Solid 3: Snake Eater ainsi que des vidéos, des livrets numériques et une bande originale pour découvrir l'univers si particulier de Konami.Une mission de plus pour Solid Snake ! Metal Gear Solid : Master Collection Vol.1 est attendu dès le 24 octobre sur toutes les plateformes.Cependant, Octobre n'est pas réservé qu'à Mario, Sonic, Batman et Solid Snake.Vous êtes un fan inconditionnel de RPG avec plein d'histoires et de personnages ? Vous trouverez votre bonheur dans Silent Hope (3 octobre) ou dans Persona 5 Tactica (6 octobre). Bienvenue dans 2 histoires avec des rebondissements et des arcs narratifs travaillés.Si vous êtes un amoureux des jeux détente et simulation, vous adorerez passer du temps dans votre nouvelle ferme avec Harvest Moon: The Winds of Anthos (6 octobre). Le retour de la série commencée sur DS fait un grand pas en avant pour la Switch.Ce qui vous fait vibrer, ceux sont les enquêtes ! Qu'a cela ne tienne, avec Agatha Christie - Le Crime de l'Orient-Express (19 octobre). En plus de découvrir un des romans les plus lus au monde, vous aurez tout le plaisir de parcourir le train mythique.A l'instar de Mario, vous ne vivez que pour de la plateforme ? Retrouvez ce mois-ci Gargoyles Remastered (19 octobre) tout comme la sortie de Goodbye Volcano High (27 octobre). Que ce soit des gargouilles qui veulent (encore) délivrer New-York ou une pieuvre qui veut sauver son petit frère, votre agilité sera de mise.Et pour ceux qui veulent de l'action frénétique, vous pouvez compter sur le portage de Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (6 octobre), la sortie de Forza Motorsport (17 octobre) ou encore celle de Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged (17 octobre). Une série culte, une monstre iconique et des mini-voitures survoltées, libre a vous de vous défouler de la meilleure des manières !