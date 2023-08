[Pokemon Presents] Le retour de Détective Pikachu fait le plein d'informations

Le retour de Détective Pikachu - L'enquête débute le 6 octobre ! 08/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'intrigue

De nouveaux personnages entrent en scène

Système de jeu

Date de sortie

Dévoilé lors du précédent Pokémon Presents, Le retour de Détective Pikachu s'est offert un nouveau trailer ainsi que de nouveaux détails lors de la présentation d'aujourd'huiLe retour de Détective Pikachu est un jeu d'enquête. Votre mission est d'élucider les différents mystères de Ryme City. Pour ce faire, vous pourrez compter sur Pikachu ainsi que différents Pokémon pour avancer dans l'histoire. Cependant, le fil rouge de votre aventure sera de retrouver Harry Goodman, le père de Tim et ancien partenaire de Pikachu.En dehors des 2 protagonistes, vous ferez la connaissance de personnages haut en couleurs. La famille de Tim comptera sur sa mère, Irene, et sa sœur, Sophia, afin de parcourir Ryme City. Rachel Myers, une amie de Time, aura son importance dans l'aventure, tout comme son père qui est le Maire de la ville.Votre aventure se composera de plusieurs enquêtes distinctes. Pour chacune d'entre elles, vous devrez interroger humain et Pokémon afin de comprendre la situation et l'origine des incidents. Pikachu se fera votre traducteur pour comprendre le langage des Pokémon évidemment.Avec suffisamment d'éléments, une phase de recherche d'indices et une phase de déduction se déclencheront. Vous pourrez compter sur l'aide de certains Pokémon comme Caninos afin de chercher des indices.Le retour de Détective Pikachu est prévu pour le 6 octobre en exclusivité sur Nintendo Switch. Les précommandes sont dès à présent ouvertes sur l'Eshop ou dans les magasins participants. Saurez vous prêt à mener ces enquêtes ?