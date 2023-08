[Pokémon Presents] La région de Paldea arrive dans Pokémon GO en septembre

D'ici quelques semaines, l'intégralité des générations de Pokémon seront disponibles dans Pokémon GO. A l'occasion du Pokémon Presents diffusé cet après-midi, The Pokémon Company a teasé l'arrivée des starters de la région de Paldea début septembre dans le jeu mobile.Après l'apparition de Mordudor, une première vague de Pokémon de Paldea arrivera à l'occasion de la nouvelle saison qui commencera à la suite des festivités du Pokémon GO Fest 2023 qui se clôturera à la fin du mois d'août. Nous devrions notamment retrouver Poussacha, Chochodile et Coiffeton.Dès lors, toutes les régions Pokémon seront représentées dans le jeu mobile. Il ne nous restera plus qu'à repartir à l'aventure pour compléter notre Pokédex !Pokémon GO est disponible sur smartphone Android et iOS.