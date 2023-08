[Pokemon Presents] Mew et Mewtow débarquent à Paldéa

Pokémon Écarlate et Pokémon Violet | Obtenez Mew & Mewtwo ! 08/08/2023 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Préparez votre combat face à Mewtwo doté de l’Insigne Surpuissant en participant à deux raids Téracristal évènementiels qui se tiendront avant l’arrivée de ce Pokémon légendaire. Ce sera pour vous l’occasion idéale d’attraper de puissants Pokémon et de remporter de superbes récompenses, y compris des Bonbons Exp. qui feront monter le niveau de vos Pokémon, des objets permettant de renforcer les stats de vos Pokémon, ou des Téra-Éclats vous permettant de changer leur type Téracristal.

Profitant du Pokemon Presents, Game Freak a dévoilé les futures caractéristiques des 2 DLC . Avant de pouvoir se balader en Septentria, les joueurs pourront profiter d'un évènement particulier : Celui de capturer Mew et d'affronter Mewtow.En effet, le Pokémon n°151 fait son apparition en Paldéa !Le Pokémon fabuleux, capable d’apprendre n’importe quelle capacité, sera doté d’un type Téracristal, d’une Nature et d’un arsenal de capacités différent. Cela signifie que le Mew que vous obtiendrez sera totalement unique. Il sera de Niveau 5 et possèdera les attaques Météores, Fontaine de Vie et Mur Lumière.Pour l'obtenir, vous devrez utilisez le mot de passe « GETY0URMEW » dans le menu « Cadeaux Mystère » de votre jeu Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet. Il est disponible dès à présent et jusqu'au 18 septembre.Après les raids Dracaufeu, Amphinobi ou Blindepique, c'est au tour de Mewtow d'entrer dans les raids 7 étoiles.Vous aurez 2 occasions de pouvoir affronter le Pokémon Génétique : du mercredi 9 août 2023 au jeudi 17 août 2023 à 23:59 et du vendredi 1er septembre 2023 à 00:00 au dimanche 17 septembre 2023 à 23:59.Le site précise que "quelque chose" de spécial pourrait arriver si vous affronter ce Mewtow avec votre Mew.