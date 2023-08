[Pokemon Presents] Terapagos, Ogerpon, Ire-Foudre et Chef-de-Fer se dévoilent davantage

Le Pokémon Légendaire Ogerpon

Si vous avez regardé le Pokémon Presents d'aujourd'hui, vous avez pu découvrir quelques visuels concernant les nouveaux Pokémon qui seront présents dans les DLC. Peu de détails ont été dévoilé les concernant mais le site officiel nous renseigne un peu plus.Tête d'affiche du premier DLC : le Masque Turquoise, Ogerpon est le Pokémon qui sera au centre de cette aventure. Déjà dévoilé lors du dernier Pokémon Presents, le site officiel dévoile finalement sa forme Teracristallisée.Son apparence semble différente des formes Téracristales habituelles. Il est possible qu'Ogerpon ne soit pas le seul à obtenir cette forme spéciale dans le DLC;Il sera le Pokémon vedette du 2nd DLC : Le Disque Indigo, Terapagos a dévoilé ses 2 formes.Déjà apparu dans la nouvelle série animé, la forme normale de Terapagos est sa forme de base, contrairement à sa forme Teracristallisée.A l'instar de Serpente-Eau et Vert-de-Fer, 2 nouveaux Pokémon Paradoxes feront bientôt leurs entrées dans Pokémon Ecarlate et Violet : Ire-Foudre et Chef-de-FerVous aurez probablement reconnu les formes Paradoxes de Raikou et de Cobaltium. Petites précision, Ire-Foudre sera trouvable dans le DLC de Pokémon Ecarlate et Chef-de-Fer dans la version de Pokémon Violet.