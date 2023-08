[Pokemon Presents] Pokémon Masters Ex, Pokémon Unite et Pokémon Café Remix annoncent leurs ajouts

Pokémon Unite fête son 2nd anniversaire

Menzi débarque dans Pokémon Masters Ex

Nigirigon fait ses débuts dans Pokémon Café Remix

Cela fait quelques années que la licence Pokémon s'est installée sur mobile. Après les annonces concernant Pokémon Go , c'est au tour de Pokémon Unite, Pokémon Café Remix et Pokémon Masters Ex d'annoncer leurs ajouts.Afin de célébrer son 2nd anniversaire, Pokémon Unite a dévoilé plusieurs ajoutsPour l'occasion, vous pourrez découvrir un nouveau mode de jeu : Défense Drastique qui consistera a défendre Forgelina des attaques des Pokémon adverses. De plus le Pokémon Mewtow fait également son apparition en tant que Pokémon jouable. Ses Méga-évolutions seront également de la partie. Son permis sera disponible entre le 21 juillet et le 15 aout 2023.En bonus, le code "2NDANNIVERSAY" vous permet également d'obtenir des permis de Mew et Mewtow ainsi que leurs médailles de renforts platine.Après 3 ans d'existence, Pokémon Master Ex voit arriver votre rivale Menzi, issue de Pokémon Ecarlate et Violet, accompagnée de son Pohmarmotte.Le duo possèdera la capacité Accélerateur, vous permettant d'attaquer plus rapidement. Si vous voulez les obtenir, Menzi et son Pohmarmotte sont disponibles dès à présent. Un événement spécial mettant en scène le duo est également prévu du 9 aout au 28 aout 2023.Il ne s'agit pas du seul personnage a faire son entrée. Victor et Spectreval feront leurs débuts dans le jeu mobile dès le 16 aout.Le Pokémon mimétisme de la 9éme génération ouvre la porte de Pokémon Café Remix. Vous aurez pour mission de satisfaire ses papilles afin de pouvoir l'engager dans votre équipe.En vous connectant au jeu, vous aurez la possibilité de recevoir Rondoudou dans sa tenue estivale et Aquali dans sa tenue exotique. Les starters de la 9éme génération sont également de retour pour assurer les livraisons.