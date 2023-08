[Pokemon Presents| Pokémon Trading Card Game et Stadium 2 débarque sur le Nintendo Switch Online

Pokémon Trading Card Game

Pokémon Stadium 2

Si vous avez connu la Game Boy et la Nintendo 64, vous avez déjà entendu parler de Pokémon Trading Card Game et de Pokémon Stadium 2. Lors du Pokémon Presents, Pokémon Company a annoncé leurs arrivée sur le Nintendo Switch Online dès aujourd'hui.Sorti sur Game Boy en 1998, le titre vous invite dans une aventure rythmée de combat de cartes Pokémon.En effet, les plus grands joueurs du jeu de cartes à collectionner Pokémon de tous les temps, les Grands Maîtres, recherchent un joueur digne d'hériter des quatre rares cartes Pokémon légendaires ! C'est à vous de construire votre deck afin de remporter les victoires pour décrocher le titre de champion.Pokémon Trading Card Game est dès à présent disponible sur le Nintendo Switch Online.Après la sortie de Pokémon Stadium, il n'en fallait pas plus pour que le second opus rejoigne le Nintendo Switch Online + Pack AdditionnelDans ce jeu de combat, vous devrez faire affronter vos créatures favorites en 3D issues des 2 premières générations. Votre stratégie vous permettra d'atteindre les sommets et de devenir le champion. Le conseil 4 de Johto attend pour vous affronter !Des mini-jeux sont également de retour comme le "Jouez à réflexe Evoli" et ceux jusqu'à 4 joueurs.Pour les amateurs, Pokémon Stadium 2 est disponible dès à présent avec le Nintendo Switch Online + Pack Additionnel